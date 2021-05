Reviczky Gábor többek között a hit szerepéről fejtette ki gondolatait a kultura.hu-nak adott interjúban. Mint mondta, nem kell feltétlenül vallásosnak lenni, a hit önmagában is mindig segít átlendülni a nehézségeken.

„A legfontosabb az, hogy valamiben higgyen az ember, mert az erősíti az önrezgését. A pandémia alatt az emberiséget elárasztotta a félelem, ami a legveszélyesebb dolog. Ebben az állapotban az ember önrezgése öt hertz, a boldog emberé ötven hertz. Tudományos kutatások nem mutatják ki, de nekem meggyőződésem, hogy az emberek azért kapják el a koronavírust, mert a félelem miatt alacsony az önrezgésük. Pedig a ’betolakodónak’ húsz hertz fölött már esélye sem lenne” – magyarázta a színész.

Reviczkyt egyébként elkerülte a vírus. Tavaly március 11-én, amikor a kormány kihirdette a veszélyhelyzetet, az volt az első dolga, hogy feszületet tett ki az ajtajára, ezáltal – ahogy mondta – meghívta Jézust az otthonába. „Megígértem neki, hogy itt mindig szeretet fogja várni. Megkértem, hogy védje meg a családomat. És bizony azóta sem fertőződött meg a családban senki.”

A színész azért be is oltatta magát, mégpedig kínai vakcinával. „A hagyományos eljárásban bízom. Az orosz Szputnyik V-t szerettem volna megkapni, de akkor nem volt olyan. A Pfizert is felvehettem volna, ha elmegyek a dél-pesti kórházba, de nagyon tartottam az emberek felelőtlenségétől: hogy majd hosszú, kígyózó sorokban fognak várakozni. Így aztán Ráckevén oltottak be a kínai Sinopharmmal. A gyanúm beigazolódott, ugyanis később kiderült, hogy egy nálam idősebb barátom ugyanazon a napon elment a dél-pestibe, és a Pfizer mellett a Covidot is megkapta. Szegénykém alig élte túl.”

Eszerint – tette hozzá – ő maga is veszélynek lett volna kitéve. Bár, mint mondta, mivel az önrezgése magas, nem valószínű, hogy elkapja a vírust.

A színész az egyik arca a kormány "Az oltás életet ment" kampányának, amiben az oltást (bármilyen oltást) népszerűsítik ismert emberek.

A színész tavaly áprilisban még arról beszélt a Borsnak, hogy nem hiszi, hogy túlélné a koronavírust. "71 éves vagyok, erős dohányos, szóval pontosan abba a csoportba tartozom, akik a legveszélyeztettebbek, és azt gondolom, nem lenne sok esélyem a vírussal szemben, nem hiszem, hogy túlélném. Az én tüdőm már nem bírná a lélegeztetőgépet" – mondta akkor.

