Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","shortLead":"A Real kispadján a klub elnöke Massimiliano Allegrit látná legszívesebben.","id":"20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=869d6b5e-a908-41ba-aa6c-c74160b41e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68840a6-9b6e-44f2-9375-637c9a8b905b","keywords":null,"link":"/sport/20210527_Marca_Zidane_elhagyja_a_Real_Madridot","timestamp":"2021. május. 27. 13:17","title":"Marca: Zidane elhagyja a Real Madridot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Amerikai tudósok újra beazonosították a Fernandina-szigeti óriásteknőst.","shortLead":"Amerikai tudósok újra beazonosították a Fernandina-szigeti óriásteknőst.","id":"20210526_Tobb_mint_szaz_eve_kihaltnak_hitt_oriasteknosre_bukkantak_a_Galapagosszigeteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4df00b3-03a8-4b55-bc44-6a5c67c21fe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb232508-b2b3-4f92-b271-d2b3ba9acaab","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Tobb_mint_szaz_eve_kihaltnak_hitt_oriasteknosre_bukkantak_a_Galapagosszigeteken","timestamp":"2021. május. 26. 10:22","title":"Több mint száz éve kihaltnak hitt óriásteknősre bukkantak a Galápagos-szigeteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2021 és 2027 között csak az önkormányzatokat fejlesztő program 140 milliárdot visz majd a megyébe az Emmi szerint.","shortLead":"2021 és 2027 között csak az önkormányzatokat fejlesztő program 140 milliárdot visz majd a megyébe az Emmi szerint.","id":"20210526_pest_megye_unios_penzek_onallo_palyazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66acf0c7-c87f-4fb9-9c3e-730fcde6c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f306102e-6c89-4823-b042-6d484f6ecc17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210526_pest_megye_unios_penzek_onallo_palyazas","timestamp":"2021. május. 26. 15:24","title":"Önállóan pályázhat az uniós pénzekre Pest megye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","shortLead":"A legtöbben azt szeretnék megtudni, hogy átestek-e a fertőzésen, másoknak utazáshoz kell a teszt eredménye.","id":"20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66467e1c-25bc-4485-9575-af1bf87e13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a6a40f-bcf4-4ee4-891d-62372ba2d835","keywords":null,"link":"/tudomany/20210525_maganlaborok_iig_pcr_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 25. 20:25","title":"Éjjel is dolgoznak a magánlaborokban, annyian akarnak koronavírus-tesztet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A repülőtéri ingatlanok áprilsban kerültek Széles Gábortól a Magyar Turisztikai Ügynökséghez.","shortLead":"A repülőtéri ingatlanok áprilsban kerültek Széles Gábortól a Magyar Turisztikai Ügynökséghez.","id":"20210526_Jarvany_allam_sarmelleki_repter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=692934a2-4c7a-4db0-9dc7-b5c0a64fba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41218876-8083-459c-9140-428728779f4b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210526_Jarvany_allam_sarmelleki_repter","timestamp":"2021. május. 26. 12:10","title":"A járvány alatt megvette az állam a sármelléki repteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","shortLead":"Az évismétlő fiúk óra közben akartak kisétálni a teremből, majd amikor a tanáruk rájuk szólt, fenyegetni kezdték.","id":"20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15c9e4e8-731b-4a83-8dc2-a1ae8428690b","keywords":null,"link":"/itthon/20210526_somogy_diakok_altalanos_iskola","timestamp":"2021. május. 26. 08:09","title":"Fertőzéssel és öngyújtóval fenyegette meg tanárát két somogyi általános iskolás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","shortLead":"A Mercedes S 400 d az eddiginél jobban gyorsul és a végsebessége is megnőtt.","id":"20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8cd90c8e-d8ee-4370-945c-706acdfc1471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55532c94-0e29-4296-b921-fe11ce0ad2cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210526_395_loeros_lett_az_uj_mercedes_sosztaly_csucsdizele","timestamp":"2021. május. 27. 06:41","title":"395 lóerős lett az új Mercedes S-osztály csúcsdízele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8130e0c-d2c3-4738-b858-da6954894721","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"A mennyekben érezheti magát Orbán Viktor; Lukasenka az Európa utolsó diktátora mellett immár kiérdemli az első politikai légi kalóz címet is; thai masszázzsal foglalkozó kufárok a NER rendszerében - ez a HVG hetilap ajánlója. ","shortLead":"A mennyekben érezheti magát Orbán Viktor; Lukasenka az Európa utolsó diktátora mellett immár kiérdemli az első...","id":"202121_egek_ura","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8130e0c-d2c3-4738-b858-da6954894721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdace685-13d9-4358-844f-3d4e5d6e55e9","keywords":null,"link":"/itthon/202121_egek_ura","timestamp":"2021. május. 27. 09:23","title":"Nagy Gábor: Egek ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]