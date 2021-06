Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"81432c0d-8b73-4b9d-a90d-31a963ea488c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben az alacsony bér és az új egészségügyi jogviszony miatt tervezik a felmondásukat.","shortLead":"A legtöbben az alacsony bér és az új egészségügyi jogviszony miatt tervezik a felmondásukat.","id":"20210615_magyar_egeszsegugy_szakdolgozok_felmondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81432c0d-8b73-4b9d-a90d-31a963ea488c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"081b1639-0bb9-4da3-afcc-4770951b775a","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_magyar_egeszsegugy_szakdolgozok_felmondas","timestamp":"2021. június. 15. 07:38","title":"A szakdolgozók több mint fele arra készül, hogy elhagyja az egészségügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szolgáltató szerint a nagy érdeklődés miatt.","shortLead":"A szolgáltató szerint a nagy érdeklődés miatt.","id":"20210614_Matol_lehet_palyazni_elektromos_autora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=def401c0-f227-44e6-a1a7-0da776ed591e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6421fd69-b090-40c8-b66b-39873ca9b683","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Matol_lehet_palyazni_elektromos_autora","timestamp":"2021. június. 14. 10:52","title":"Máris lefagyott az elektromos autós pályázatokat befogadó oldal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett. A lengyelek egy félidő teljesen veszélytelen focit követően a szünet után azonnal egyenlítettek, majd amikor már csak az tűnt kérdésesnek, mikor szerzik meg a vezető gólt, ember- és gólhátrányba kerültek. Innen pedig Szlovákia sikerrel védekezte végig a meccset, így jókora lépéselőnybe került.","shortLead":"Az Európa-bajnokságok történelmének első olyan öngóljával indult a lengyel-szlovák meccs, amelyet kapus szerzett...","id":"20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4034c3a-65e3-4dc7-a98b-86a47c5796dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f8c95fb-c254-4755-9d42-79b76b4a6378","keywords":null,"link":"/sport/20210614_lengyel_szlovak_foci_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 14. 20:11","title":"Saját kárán tanulta meg a lengyel válogatott, húsz perc szép foci nem elég a győzelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A regisztráltak 92 százalékát oltották már be legalább egyszer.","shortLead":"A regisztráltak 92 százalékát oltották már be legalább egyszer.","id":"20210615_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_korhaz_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc8c7b9-76af-4233-bd16-c4d1883da158","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_egeszsegugy_korhaz_lelegeztetogep_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. június. 15. 09:12","title":"Koronavírus: 10 halott, 57 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Forráshiány miatt.","shortLead":"Forráshiány miatt.","id":"20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f5dff9f-2718-4142-8320-4e2b4c8f0634&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72453b6-855f-44f3-96c4-ea6148d4b963","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210614_autopalya_utfelujitas_koncesszios_eljaras","timestamp":"2021. június. 14. 12:29","title":"35 évre adnák koncesszióba a magyar autópályákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson bízik abban, hogy július 19-nél tovább nem kell húzni az enyhítéseket.","shortLead":"Boris Johnson bízik abban, hogy július 19-nél tovább nem kell húzni az enyhítéseket.","id":"20210614_halasztas_korlatozas_feloldas_brit_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15f7332f-1e0e-4453-8362-09f3d554d2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7950c8f-205d-4fa3-b126-63d66566731c","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_halasztas_korlatozas_feloldas_brit_kormany","timestamp":"2021. június. 14. 20:51","title":"Négy héttel elhalasztotta a korlátozások teljes feloldását a brit kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","shortLead":"Christiane Amanpour a kamerák előtt jelentette be, hogy petefészekrákja van.","id":"20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f451acc-f082-40d3-9897-50efabde82a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094f4412-8e15-4ccb-8690-286c9473b2de","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Rakbeteg_a_vilag_egyik_legismertebb_riportere","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Rákbeteg a világ egyik legismertebb riportere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","shortLead":"Napközben már lehet 30 fok fölötti idő, de éjszaka még lehűl a levegő.","id":"20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7274c5-9189-4e2f-9b79-016c1eea712e","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2021. június. 16. 05:48","title":"Szerdán és csütörtökön csak kellemes meleg lesz, péntektől jöhet a nagy hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]