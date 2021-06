Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bródy még ajándékkal is készült.","shortLead":"Bródy még ajándékkal is készült.","id":"20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2301893-3f38-426a-9c18-928d85cae048&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6735b62-c4e0-4935-ae24-b303f18449f4","keywords":null,"link":"/elet/20210620_A_nagy_osszeveszes_utan_ismet_talalkozott_Brody_Janos_es_Szorenyi_Levente","timestamp":"2021. június. 20. 19:16","title":"A nagy összeveszés után ismét találkozott Bródy János és Szörényi Levente","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f88273c-f708-4025-a6c1-57dbc3ab0099","c_author":"","category":"sport","description":"A válogatott csapatkapitányát kivizsgálják, miután egy ütközést követően a földön maradt.","shortLead":"A válogatott csapatkapitányát kivizsgálják, miután egy ütközést követően a földön maradt.","id":"20210620_Szalai_Adamot_korhazba_kellett_szallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f88273c-f708-4025-a6c1-57dbc3ab0099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c294ed72-680b-4faa-bbed-0cbcf4bd0c89","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Szalai_Adamot_korhazba_kellett_szallitani","timestamp":"2021. június. 20. 08:12","title":"Szalai Ádámot kórházba kellett szállítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az új magyar törvény a gyerekeket használja politikai célokra, írja a német lap.","shortLead":"Az új magyar törvény a gyerekeket használja politikai célokra, írja a német lap.","id":"20210620_Die_Zeit_A_szexualis_szabadsag_szalka_az_illiberalisok_szemeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adf8e75c-9486-4e7c-a246-102713afb6d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"177cc4b4-3d2d-485a-b2e5-5ae00a951d39","keywords":null,"link":"/360/20210620_Die_Zeit_A_szexualis_szabadsag_szalka_az_illiberalisok_szemeben","timestamp":"2021. június. 20. 09:00","title":"Die Zeit: A szexuális szabadság szálka az illiberálisok szemében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ősszel a TÁP Színházban kap lehetőséget a 2019-ben a Katonából zaklatási botrány miatt kirúgott Gothár.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Ősszel a TÁP Színházban kap lehetőséget a 2019-ben a Katonából zaklatási botrány miatt kirúgott Gothár.\r

\r

\r

\r

","id":"20210619_Gothar_Peter_is_ujra_szinhazban_rendezhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=944e9f6c-e5e5-463a-9a6b-561823ab1988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5daae47a-66b1-46c7-a304-0737a6d968b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210619_Gothar_Peter_is_ujra_szinhazban_rendezhet","timestamp":"2021. június. 19. 12:13","title":"Gothár Péter is újra színházban rendezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is adott ki versenyengedélyt, akiket meg sem vizsgált.","shortLead":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is...","id":"20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b0397a-3343-4ea1-b1e6-b724061c3a63","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","timestamp":"2021. június. 20. 11:39","title":"Meg sem vizsgálta a sportolókat, úgy adott ki versenyengedélyt egy korrupt sportorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az oltási tempóval büszkélkedik a külgazdasági és külügyminiszter, miközben a teltházas Eb-meccseket nem megkockáztató rendezők közül majdnem minddel szinte pontosan megegyezik a magyar oltottsági arány.","shortLead":"Az oltási tempóval büszkélkedik a külgazdasági és külügyminiszter, miközben a teltházas Eb-meccseket nem megkockáztató...","id":"20210619_Szijjarto_telthaz_miaoltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11350bf8-b8e4-4e1e-a752-cb7ec4dc4c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c324f89-59be-4254-8df3-dda84c2d2e82","keywords":null,"link":"/itthon/20210619_Szijjarto_telthaz_miaoltas","timestamp":"2021. június. 19. 20:23","title":"Szijjártó: Nem kell aggódni a magyar teltház miatt, gyorsabban kellett volna oltani máshol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem örül a kínai kormány annak, hogy az Egyesült Államok az előre megígért vakcinaadag több, mint háromszorosát küldi Tajvannak.","shortLead":"Nem örül a kínai kormány annak, hogy az Egyesült Államok az előre megígért vakcinaadag több, mint háromszorosát küldi...","id":"20210619_Vakcina_USA_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49146718-9d45-400f-9ef5-62185840c304&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fee39b1-b799-4fe9-bc53-e894d7de1ca6","keywords":null,"link":"/vilag/20210619_Vakcina_USA_Kina","timestamp":"2021. június. 19. 19:51","title":"Vakcinaszállítmány miatt nőhet a feszültség az USA és Kína között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f3e4939-0105-4e42-bb0b-7ef791f142f3","c_author":"K. B. ","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például a világ talán leghíresebb, ma 43 éves macskáját.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van élet és...","id":"20210619_Foci_helyett_azonosuljon_on_is_egy_lusta_kover_macskaval_garfield_kepregeny_jim_davies","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f3e4939-0105-4e42-bb0b-7ef791f142f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0892897a-5a1d-4e20-bca2-4dd9dbe4dd03","keywords":null,"link":"/elet/20210619_Foci_helyett_azonosuljon_on_is_egy_lusta_kover_macskaval_garfield_kepregeny_jim_davies","timestamp":"2021. június. 19. 09:30","title":"Foci helyett: Azonosuljon ön is egy lusta, kövér macskával!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]