Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"578e221c-5f9b-4a8d-8408-fc046e4a46c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Régen sem volt túl gyakori, ma viszont már kifejezetten ritka látvány az utakon ez a japán sportautó.","shortLead":"Régen sem volt túl gyakori, ma viszont már kifejezetten ritka látvány az utakon ez a japán sportautó.","id":"20210623_egekig_forgathato_motorral_var_uj_gazdara_ez_a_remek_honda_integra_type_r","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=578e221c-5f9b-4a8d-8408-fc046e4a46c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c0c1482-23cb-4016-9f12-1437f54dd602","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_egekig_forgathato_motorral_var_uj_gazdara_ez_a_remek_honda_integra_type_r","timestamp":"2021. június. 23. 06:41","title":"Egekig forgatható motorral vár új gazdára ez a remek Honda Integra Type R","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","shortLead":"Négy parlagi sasfióka született az egyik fészekben, most annak kell szurkolni, hogy mind ki is repüljenek.","id":"20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41c92897-c438-420c-b0ba-3a98b5b7fd2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15057677-f4fb-4e78-90eb-6e84eeda0d65","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Magyar_vilagrekord_szulethet_egy_alfoldi_sasfeszekben","timestamp":"2021. június. 22. 14:30","title":"Magyar világrekord születhet egy alföldi sasfészekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak. A szolgáltatók ezért távolról igyekeznek lejjebb venni a műszerek fordulatszámát.","shortLead":"Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak...","id":"20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4550bf07-4a01-4d93-906d-e209485faf77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0afe1e9f-5b90-4b57-afbc-aab8b7e9b002","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_texas_klima_termosztat_nest_aramszolgaltatas","timestamp":"2021. június. 21. 19:08","title":"Kiakadtak a texasiak, amiért az áramszolgáltatók távolról állítgatják a klímáikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A férfiak mezőnyében Fucsovics Márton ugyancsak főtáblás.","shortLead":"A férfiak mezőnyében Fucsovics Márton ugyancsak főtáblás.","id":"20210622_fucsovics_marton_babos_timea_tenisz_wimbledon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83453810-e2c1-4452-bb70-d437ef693850","keywords":null,"link":"/sport/20210622_fucsovics_marton_babos_timea_tenisz_wimbledon","timestamp":"2021. június. 22. 21:00","title":"Babos Tímea főtáblás Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide fejlesztése.","shortLead":"Az űrhajósoknak nincs lehetőségük mosni, ezért egy ruhát többször is felvesznek. Ezt a problémát orvosolná a Tide...","id":"20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80519706-8986-41d0-85da-8b27a3eae1b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210622_tide_mososzer_urhajosok_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2021. június. 22. 18:15","title":"Űrhajósoknak csinál mosószert a Tide, a Nemzetközi Űrállomáson fogják tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","shortLead":"A kamatdöntés még gyengítette a forintot, amikor viszont az MNB kiadta a döntés indoklását is, jött a nagy erősödés.","id":"20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2d1bcd8-e025-474b-9fbe-4907599ad9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3a6ed7d-434f-405c-81e3-6248fca47bf8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_Matolcsy_megnyugtatta_a_piacokat_egy_gyors_zuhanas_utan_ujra_erosodik_a_forint","timestamp":"2021. június. 22. 15:30","title":"Matolcsy megnyugtatta a piacokat, egy gyors zuhanás után újra erősödik a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","shortLead":"Csütörtök éjfélig lesz érvényben a legmagasabb szintű hőségriasztás.","id":"20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea928429-4617-48da-b5aa-46d3f63996c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c57cad92-c3c0-4acf-9d83-72d3b028404d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Kedden_harmadfoku_hosegriasztas_lep_eletbe","timestamp":"2021. június. 21. 16:59","title":"Kedden harmadfokú hőségriasztás lép életbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval magasabban is megbízhatóan működik-e egy drón.","shortLead":"Francia kutatók ki akarják próbálni, hogy a jelenlegi európai szabályozásban engedélyezett 120 méternél jóval...","id":"202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b4b02210-1a32-4b0e-b569-fb1f7d66446b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf40c306-fde6-412b-8831-d2d2002811ab","keywords":null,"link":"/360/202124_urdron_ahol_amadar_sem_jar","timestamp":"2021. június. 21. 16:00","title":"Ahol a madár sem jár, oda küldenék fel drónjukat a franciák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]