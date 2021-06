Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","shortLead":"A lehetőség július 1-től lép életbe.","id":"20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2040dd6-5649-4be3-9ed7-1c1f60b7b0bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57fc5210-a24f-4056-9f26-7cadb5a79756","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_vakcina_oltas_kulfoldiek_magyarorszag","timestamp":"2021. június. 23. 07:36","title":"Az országgal határos régiókban élő külföldiek is jöhetnek hozzánk vakcináért, de nem válogathatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten lesznek ott az Eb nyolcaddöntőjében. ","shortLead":"Lelkes, technikás játékkal győzték le a skót válogatottat a csoportkörök utolsó fordulójában, a horvátok megérdemelten...","id":"20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f619ab44-74ba-423c-9231-960ada5b35e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e30c551-f1dd-4308-868c-b18434df5a74","keywords":null,"link":"/sport/20210622_Horvatorszag_Eb_nyolcaddonto","timestamp":"2021. június. 22. 22:56","title":"Továbbjutott Horvátország az Európa-bajnokság nyolcaddöntőjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae9eb39d-f669-4869-b8b5-c660f1dd3c0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint ötvenszer vágta és szúrta meg a spaniferrel ágyhoz kötözött férfit tavaly áprilisban.","shortLead":"Több mint ötvenszer vágta és szúrta meg a spaniferrel ágyhoz kötözött férfit tavaly áprilisban.","id":"20210624_gyikossag_kikotozott_szereto_halalra_keselte","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae9eb39d-f669-4869-b8b5-c660f1dd3c0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9515e41-ca0d-48ec-9457-4c4d76c710de","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_gyikossag_kikotozott_szereto_halalra_keselte","timestamp":"2021. június. 24. 09:14","title":"Vádat emeltek a kikötözött szeretőjét halálra szurkáló nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Blochamps becslései szerint néhány éven belül 25 ezerre nő azoknak a száma, akiknek a vagyona eléri az 1 millió dolláros álomhatárt, azaz a 300 millió forintot.","shortLead":"A Blochamps becslései szerint néhány éven belül 25 ezerre nő azoknak a száma, akiknek a vagyona eléri az 1 millió...","id":"20210622_milliardosok_magyarorszag_vagyon_ingatlan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46b7f5d8-a6a5-4a4f-ad95-314c827c186d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78aef8bf-4d24-4d80-9d79-040bceb68266","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_milliardosok_magyarorszag_vagyon_ingatlan","timestamp":"2021. június. 22. 14:53","title":"Egy kutatás szerint három év múlva már 7500 magyar lesz milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A közügyektől továbbra is el lesznek tiltva. Az ellenzéki spanyol pártok a legfelsőbb bíróságon támadják meg a kegyelemről szóló döntést.","shortLead":"A közügyektől továbbra is el lesznek tiltva. Az ellenzéki spanyol pártok a legfelsőbb bíróságon támadják meg...","id":"20210622_kegyelem_katalan_fuggetlensegi_vezetok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=048b1d34-f22c-4c35-8e26-ab628fb726b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff2e48e-c179-43f8-8707-bd8da2b6c85d","keywords":null,"link":"/vilag/20210622_kegyelem_katalan_fuggetlensegi_vezetok","timestamp":"2021. június. 22. 18:57","title":"Részleges kegyelmet kapott kilenc elítélt katalán függetlenségi vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök nem utazik el a szerda esti német–magyar meccsre, de azért odaszúrt a német politikának. ","shortLead":"A miniszterelnök nem utazik el a szerda esti német–magyar meccsre, de azért odaszúrt a német politikának. ","id":"20210623_Orban_nemet_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05f0c6e-0b67-4af9-8a25-9e2efb972a4e","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Orban_nemet_magyar","timestamp":"2021. június. 23. 10:49","title":"Orbán azt kéri a német politikusoktól, hogy fogadják el az UEFA szivárványtilalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak az alapvető jogokat, hanem az EU lényegét, a belső piac szabad működését sérti.","shortLead":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak...","id":"20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9d254-dafa-4410-a700-0dff58ec66fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 18:28","title":"Itt a levél, amit az Európai Bizottság küldött a magyar kormánynak – nem sok esélyt hagynak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755d2bda-cc86-4087-9b96-69a6875cea50","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretetét és abszolút támogatását fejezte ki, miután az énekesnő arról beszélt, hogy a gyámjai fogamzásgátlásra kényszerítik és bedrogozzák.","shortLead":"Szeretetét és abszolút támogatását fejezte ki, miután az énekesnő arról beszélt, hogy a gyámjai fogamzásgátlásra...","id":"20210624_Justin_Timberlake_vedelmebe_vette_Britney_Spearst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=755d2bda-cc86-4087-9b96-69a6875cea50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f5874a-ef3b-4a2d-9227-2ea190622292","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Justin_Timberlake_vedelmebe_vette_Britney_Spearst","timestamp":"2021. június. 24. 10:49","title":"Justin Timberlake védelmébe vette Britney Spearst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]