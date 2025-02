Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51764393-5bed-4fdb-9495-13630a7645dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Dél-Korea az évtized végére vezetné be a 6G-t, aminek hatékonyságát a Samsung a mesterséges intelligenciával növelné.","shortLead":"Dél-Korea az évtized végére vezetné be a 6G-t, aminek hatékonyságát a Samsung a mesterséges intelligenciával növelné.","id":"20250207_samsung-mesterseges-intelligencia-6g-kommunikacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51764393-5bed-4fdb-9495-13630a7645dd.jpg","index":0,"item":"87be5a90-1905-4128-b1a7-c793faf43048","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_samsung-mesterseges-intelligencia-6g-kommunikacio","timestamp":"2025. február. 07. 14:03","title":"Hozzányúl a mesterséges intelligenciához a Samsung, hogy hatékonyabb legyen a 6G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az intézmény tagadja, hogy lenne náluk VIP-osztály.","shortLead":"Az intézmény tagadja, hogy lenne náluk VIP-osztály.","id":"20250208_Budapesti-Bajcsy-Zsilinszky-Korhaz-kardiologiai-osztaly-vip-felujitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6102c3c7-50db-46ea-8d26-041df9f05c76.jpg","index":0,"item":"5acaca5a-adde-4d53-87a2-16c9bae9e7b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250208_Budapesti-Bajcsy-Zsilinszky-Korhaz-kardiologiai-osztaly-vip-felujitas","timestamp":"2025. február. 08. 10:55","title":"Lelkesen számoltak be a Bajcsy-Zsilinszky kórház megújult kardiológiai osztályáról, ami valójában a VIP-részleg lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egyre többször és egyre nagyobb mennyiségben érik el Magyarországot is a Szaharából induló porviharok. A levegő minőségének romlása mellett azonban akadnak még olyan területek, ahol ideje lenne beépíteni az elemzésekbe, előrejelzésekbe a porviharok hatásait – hívják fel a figyelmet magyar kutatók.","shortLead":"Egyre többször és egyre nagyobb mennyiségben érik el Magyarországot is a Szaharából induló porviharok. A levegő...","id":"20250207_szaharai-porviharok-napelemes-rendszerek-hatasok-energiatermeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/411de21b-d87f-49de-b7dc-4ba3d46efd6f.jpg","index":0,"item":"356128a5-5709-4564-bff4-d9745729b8ea","keywords":null,"link":"/tudomany/20250207_szaharai-porviharok-napelemes-rendszerek-hatasok-energiatermeles","timestamp":"2025. február. 07. 13:03","title":"A magyar napelemek működése forog kockán: egyre több a szaharai porvihar Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindketten életüket vesztették.","shortLead":"Mindketten életüket vesztették.","id":"20250207_vonatgazolas-no-gyerek-gyor-menfocsanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f7667dd-f41e-459f-a1e4-6f3b7df72bad.jpg","index":0,"item":"32577a4f-3921-4263-a41a-138abe78b823","keywords":null,"link":"/itthon/20250207_vonatgazolas-no-gyerek-gyor-menfocsanak","timestamp":"2025. február. 07. 21:34","title":"Gyermekével lépett a vonat elé egy nő Győr-Ménfőcsanaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","shortLead":"Velence polgármestere nagyon lelkes.","id":"20250207_b-my-lake-fesztival-velence","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"868ee3d8-ad95-4e30-bd7f-78db25298e86","keywords":null,"link":"/kultura/20250207_b-my-lake-fesztival-velence","timestamp":"2025. február. 07. 14:18","title":"Idén a Velencei-tónál lesz a B my Lake","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bf6fd5-1966-4f8e-ae36-dc0c89d6cc41","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kanadai védelmi tárca szerint egy összefüggő rakétavédelmi rendszer minden szempontból a leglogikusabb döntés lenne.","shortLead":"A kanadai védelmi tárca szerint egy összefüggő rakétavédelmi rendszer minden szempontból a leglogikusabb döntés lenne.","id":"20250207_kanada-trump-raketavedelem-terv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19bf6fd5-1966-4f8e-ae36-dc0c89d6cc41.jpg","index":0,"item":"ac260d20-8818-407f-8058-8b99ac820026","keywords":null,"link":"/vilag/20250207_kanada-trump-raketavedelem-terv","timestamp":"2025. február. 07. 06:16","title":"Kanada részt venne Trump csillagháborús tervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c521c603-d163-4a1c-a2f3-c08a8ef61fba","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bőven több, mint 300 lóerős, drift üzemmódos új Golf R Variantnak elég 4,8 másodperc a 0–100-as gyorsulás abszolválásához.","shortLead":"A bőven több, mint 300 lóerős, drift üzemmódos új Golf R Variantnak elég 4,8 másodperc a 0–100-as gyorsulás...","id":"20250207_a-valaha-keszult-legerosebb-kombi-vw-golf-r-variant-megerkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c521c603-d163-4a1c-a2f3-c08a8ef61fba.jpg","index":0,"item":"0adc41e8-1273-4add-93df-ef3e9f05957f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250207_a-valaha-keszult-legerosebb-kombi-vw-golf-r-variant-megerkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 07. 06:41","title":"A valaha készült legerősebb kombi VW Golf megérkezett Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges intelligenciában rejlő lehetőségeket. Ugyan nem támadások indítására használják az MI-t, de így is hatékony eszköz lehet a támadások megtervezéséhez.","shortLead":"Hiába a biztonsági intézkedések, a hackerek is aktívan keresik a kiskapukat, és kihasználják a mesterséges...","id":"20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d363dc3c-6c37-4a04-a3a0-cff5712de8d6.jpg","index":0,"item":"335e4b79-cd46-4d70-9f81-4f1c618207e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250208_google-gemini-mesterseges-intelligencia-hasznalata-hackerek","timestamp":"2025. február. 08. 08:03","title":"Már a Google is erről beszél: államilag támogatott bűnözők használják az MI-jét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]