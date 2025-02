Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ellenzik, hogy agressziónak nevezzék az orosz agressziót.","shortLead":"Ellenzik, hogy agressziónak nevezzék az orosz agressziót.","id":"20250220_Az-USA-nem-szavazza-meg-az-orosz-agressziot-elitelo-ENSZ-hatarozatot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a934756f-e90b-4366-8025-693de5890cda.jpg","index":0,"item":"19ee8232-ac02-443f-a8cf-768f3b9bc315","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Az-USA-nem-szavazza-meg-az-orosz-agressziot-elitelo-ENSZ-hatarozatot","timestamp":"2025. február. 20. 19:20","title":"Az USA nem szavazza meg az orosz agressziót elítélő ENSZ-határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A kétoldali tüdőgyulladással kezelt katolikus egyházfő értékei javultak.","shortLead":"A kétoldali tüdőgyulladással kezelt katolikus egyházfő értékei javultak.","id":"20250219_javult-ferenc-papa-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20f6f924-785b-4f5a-9989-d70ebeb5f28d.jpg","index":0,"item":"f50ba696-3d6d-48fa-bcc4-8d3aae013374","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_javult-ferenc-papa-allapot","timestamp":"2025. február. 19. 19:44","title":"Javult egy kicsit Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Huszonnégy interjú egy kötetben.","shortLead":"Huszonnégy interjú egy kötetben.","id":"20250220_Foszerepben-Alfoldi-Robert-beszelget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"9ec27e03-7b13-4389-89b9-a58819e90852","keywords":null,"link":"/360/20250220_Foszerepben-Alfoldi-Robert-beszelget","timestamp":"2025. február. 20. 16:30","title":"Hogy újra reflektorfénybe kerüljenek: Alföldi Róbert beszélget színésztársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d482444-efe5-4acc-9868-14b5ac09ec56","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump diktátornak nevezte az ukrán elnököt, az amerikai vezető brit szövetségese, Nigel Farage pedig most azt mondja, „nem szabad szó szerint venni” Trumpot.","shortLead":"Donald Trump diktátornak nevezte az ukrán elnököt, az amerikai vezető brit szövetségese, Nigel Farage pedig most azt...","id":"20250220_Zelenszkij-meg-Nigel-Farage-szerint-sem-diktator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d482444-efe5-4acc-9868-14b5ac09ec56.jpg","index":0,"item":"434e2023-ef07-48b5-8249-1cfe7c498004","keywords":null,"link":"/vilag/20250220_Zelenszkij-meg-Nigel-Farage-szerint-sem-diktator","timestamp":"2025. február. 20. 20:21","title":"Zelenszkij még Nigel Farage szerint sem diktátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6219d86-2036-4d46-a53a-4274f9a0b886","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ennyivel emelték Jane Fraser tavalyi fizetését. ","shortLead":"Ennyivel emelték Jane Fraser tavalyi fizetését. ","id":"20250221_jane-fraser-vezerigazgato-citigroup-fizetesemeles-bank-leepites-kirugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6219d86-2036-4d46-a53a-4274f9a0b886.jpg","index":0,"item":"fc612884-32d2-406c-b6d9-c379fffed306","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_jane-fraser-vezerigazgato-citigroup-fizetesemeles-bank-leepites-kirugas","timestamp":"2025. február. 21. 11:24","title":"8,5 millió dolláros béremelést kapott a Citigroup-vezér, miután kirúgott 20 ezer dolgozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9849d2e-88bf-487a-938a-58408de26269","c_author":"HOLD Alapkezelő Zrt. ","category":"brandcontent","description":"Számos mérföldkő és váltás alakítja A RIGO Kft. 1990-ben kezdődött sikertörténetét, amely egy garázsból indult, hogy mára egy másfél milliárdos bevételű családi céggé váljon. A vállalat fő tevékenységi területe a fémipari megmunkálás, lemezmunkák, marás és esztergálás, de mára a saját fejlesztésű könyvkötő gépek gyártása a fő profiljuk. A sikertörténet a generációváltásban is megmutatkozik. Hogy hogyan, arról a cégalapítót, Rigó Zoltánt és fiát, Pétert kérdeztük. ","shortLead":"Számos mérföldkő és váltás alakítja A RIGO Kft. 1990-ben kezdődött sikertörténetét, amely egy garázsból indult...","id":"20250219_generaciovaltas_vagyonkezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9849d2e-88bf-487a-938a-58408de26269.jpg","index":0,"item":"a8be1316-ca0d-4dcd-9bdc-38a2f91808fd","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_generaciovaltas_vagyonkezeles","timestamp":"2025. február. 21. 07:30","title":"A fém illata, a siker íze – Ilyen egy mintaszerű generációváltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91d44bb-f609-41a6-a313-f78eacb565b7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Csoda, hogy nagyjából sértetlenül megúszta mindenki. ","shortLead":"Csoda, hogy nagyjából sértetlenül megúszta mindenki. ","id":"20250221_Felborult-auto-tarolta-le-a-kertet-Borsodnadasdon-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e91d44bb-f609-41a6-a313-f78eacb565b7.jpg","index":0,"item":"8863b0b4-f20c-43c0-85be-79cb6e765693","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_Felborult-auto-tarolta-le-a-kertet-Borsodnadasdon-video","timestamp":"2025. február. 21. 08:08","title":"Pusztító becsapódás: az udvaron landolt egy ütközésben felborult autó Borsodnádasdon – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab6bc1d-7269-439b-95c1-22cf000b9be5","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Több portál is felveti, hogy talán lőnie kellett volna a magyar játékosnak, ahelyett, hogy passzol.","shortLead":"Több portál is felveti, hogy talán lőnie kellett volna a magyar játékosnak, ahelyett, hogy passzol.","id":"20250220_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Aston-Villa-Premier-League-osztalyzatok-ertekeles-izekre-szed-darwin-nunez-tamado-kihagyott-helyzet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ab6bc1d-7269-439b-95c1-22cf000b9be5.jpg","index":0,"item":"927c7143-d5b4-4dd6-b2be-1820f5d44fdc","keywords":null,"link":"/sport/20250220_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-FC-Aston-Villa-Premier-League-osztalyzatok-ertekeles-izekre-szed-darwin-nunez-tamado-kihagyott-helyzet-video","timestamp":"2025. február. 20. 01:21","title":"Ízekre szedi a nemzetközi sajtó a Liverpool támadóját, aki üres kapura fölé rúgta Szoboszlai álompasszát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]