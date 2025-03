Mint arról beszámoltunk, maga John Lithgow erősítette meg nemrégiben, hogy ő játssza Dumbledore-t a már jó ideje beharangozott Harry Potter-tévésorozatban.

A Deadline most arról is, hogy két másik színész is közel áll a szerződéskötéshez.

A portál azt a fülest kapta, hogy Janet McTeer alakíthatja Minerva McGalagonyt, akit a mozifilmekben Maggie Smith játszott, Paapa Essiedu (képünkön) pedig Perselus Piton lehet.

Essiedu-t legutóbb a Fekete galamb című tévésorozatban láthattuk, McTeer pedig olyan filmekből lehet ismerős, mint A menü, az Albert Nobbs vagy a Pasifogó.

Nyitóképünkön: Paapa Essiedu a Berlinalén