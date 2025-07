Michael Douglas a visszavonulásáról: „Nem akartam azok közé tartozni, akik holtan esnek össze a forgatáson”

Michael Douglas arról beszélt a Karlovy Vary-i nemzetközi filmfesztiválon, hogy 2022-es visszavonulása óta sem gondolt komolyabban a visszatérésre.

A 80 éves, kétszeres Oscar-díjas színész a Száll a kakukk fészkére ötvenedik évfordulója apropóján volt jelen a csehországi szemlén, a filmnek ugyanis ő volt a társproducere. A sajtó képviselőinek úgy fogalmazott: hacsak nem jön „valami különleges”, többé nem vállal már új szerepet – írja a The Guardian.

Douglas utoljára Benjamin Franklin karakterét játszotta az Apple TV-n futó, Franklin című sorozatban. Közel 60 évnyi karrierjét úgy értékelte, hogy sűrű és mozgalmas volt, de önszántából döntött a visszavonulás mellett, amikor rájött, hogy „abba kell hagynia”.

Nem akartam azok közé tartozni, akik holtan esnek össze a forgatáson

– élt egy szemléletes magyarázattal. Hiányérzete ugyanakkor nincs, és örül, hogy a felesége, Catherine Zeta-Jones jelenleg is aktív és sikeres színésznő.

A színésznél korábban négyes stádiumú torokrákot diagnosztizáltak, majd kemoterápián és sugárkezelésen esett át 2010-ben. Ennek kapcsán azt mondta, szerencsésnek mondhatja magát, hogy elkerülte a műtétet, ami a beszédképessége elvesztését okozta volna, és az állkapcsa egy részét is el kellett volna távolítani.

Nyilatkozatában az amerikai aktuálpolitikára is reflektált, szerinte az ország „az autokráciával kacérkodik”. Azt mondta, hogy a demokrácia értékes, sérülékeny, és mindig meg kell védeni, egyben méltatta azt a „kemény munkát”, amit a fesztiválnak otthont adó csehek a szabadságuk és függetlenségük kivívásáért tettek.

„Úgy tűnik, hogy politika most a profitot szolgálja, az emberek pedig azért foglalkoznak politikával, hogy pénzt keressenek. Az Egyesült Államokban fenntartottunk egy eszményt, egy idealizmust, ami most nem létezik” – mondta. Részletekbe ugyanakkor nem bocsátkozott, mert szerinte „a hírek magukért beszélnek”. „Én magam is aggódom, ideges vagyok. Úgy gondolom, mindannyiunk felelőssége, hogy vigyázzunk magunkra” – zárta a mondandóját.