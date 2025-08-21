Árpa Attilának a jachtok üzemanyagköltsége jutott eszébe a drága névváltoztatásról

Megjegyezném, döbbenetes dolog, hogy nálunk 37 ezer forint egy névátíratás, de hát valamiből finanszírozni kell a jachtok üzemanyagát, ugye…

– így emlékezett meg a Story magazinban felesége névváltoztatásának magas költségéről Árpa Attila színész, filmrendező és műsorvezető – szemlézi a lapot a Blikk.

Árpa Attila már korábban is járt Czakó Alexandrával, de 2024 tavasza óta újra együtt vannak. A műsorvezető az RTL Árulók című reality forgatásán kérte meg nála 19 évvel fiatalabb párja kezét, és tavaly augusztusban titokban össze is házasodtak, szűk családi körben.

Czakó Alexandra pedig most felvette a szerelme nevét, így már Árpa Alexandraként mutatkozik be. Ezzel összefüggésben fakadt ki Árpa, aki azt is hozzátette: „Az első év arról is szólt, hogy ne foglalkozzunk mások véleményével, ugyanis meg kellett szokni a gonoszkodásokat is, például, hogy azt mondják, Alexandra apja lehetnék, és csak a pénzem miatt jött hozzám.”