Molnár Áron Putyint emlegetve kérte számon Sulyok Tamást

„Egyrészt nagyon sajnálom, hogy vannak az országban olyanok, akik egy szatyor fingnak hívnak. Biztos, hogy nincs rá okuk. Mert az azt jelentené, hogy te semmit sem érsz és csak egy bábja vagy a Fidesznek. Azt pedig el sem merném képzelni” – mondja csütörtöki Facebook-videójában Molnár Áron, színész, amit Sulyok Tamás köztársasági elnöknek címzett.

Ezután a munkácsi rakétatámadást hozza szóba, amivel kapcsolatban több kérdést is feltesz a köztársasági elnöknek. „Amikor tudod, hogy ez orosz rakéta volt? Amikor tudod, hogy ezt Putyin katonái lőtték ki? Amikor reggel fél kilenckor még azt írtad, hogy orosz rakéta csapódott be,

akkor utána fél tízkor már miért úgy szerepelt a Facebook posztod, hogy nem volt benne az »orosz« szó? Töröltétek? Megijedtél? Annyira Putyin seggében vagytok, hogy még ezt sem mondhatjátok ki?

– sorolta a kérdéseit a színész.

„Értem én, hogy az orosz titkosszolgálatok már vastagon támogatják a Fidesz kampányát, de számodra nem visszataszító, hogy ennyire nincs önálló gondolatod? Mert ez csak egyetlen dolgot jelentene: hogy tényleg csak egy szatyor fingot érsz” – mondja a színész a videóban, amit azzal zár, hogy egy szatyorba nyúl majd bemutat a köztársasági elnöknek.

Csütörtök hajnalban orosz légicsapás érte Munkácsot, nem sokkal később pedig egy feltehetően orosz drón is lezuhant Kárpátalján. Az esetre reagált Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, illetve Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója is, az orosz fél érintettségét azonban egyikük sem említette, helyette a béke szükségességét hangsúlyozták.

Sulyok Tamás a magyar politikusok közül az elsők között reagált a támadásra, és ellentétben a kormány tagjaival először orosz rakétatámadásról posztolt, bejegyzését azonban egy órával később átszerkesztette, így már nála sem szerepel, hogy az oroszok érintettek lennének az ügyben. Később aztán a Sándor-palota közölte: a törlésre azért került sor, mert az elnök még várt a hivatalos és részletes információkra.

Orbán Viktor pedig csak délután, a kormányülés után posztolt, ő is orosz rakétatámadásról írt.

