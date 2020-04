Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9186e3be-d19e-4470-8dc8-215b99f85093","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Elpusztult az egyike annak az öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvúnak, amelyet Csehországból Ruandába telepítettek 2019 júniusában. Az állat halálát valószínűleg emésztési problémák okozták.","shortLead":"Elpusztult az egyike annak az öt kelet-afrikai keskenyszájú orrszarvúnak, amelyet Csehországból Ruandába telepítettek...","id":"20200416_elpusztult_keskenyszaju_orrszarvu_ruanda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9186e3be-d19e-4470-8dc8-215b99f85093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf5a0641-974f-49ae-8bac-23b86591abad","keywords":null,"link":"/tudomany/20200416_elpusztult_keskenyszaju_orrszarvu_ruanda","timestamp":"2020. április. 16. 22:03","title":"Elpusztult az egyik Ruandába menekített-telepített keskenyszájú orrszarvú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy pécsi férfi a közösségi médiában rendszeresen hamis híreket posztolt a világjárványról.","shortLead":"Egy pécsi férfi a közösségi médiában rendszeresen hamis híreket posztolt a világjárványról.","id":"20200417_koronavirus_jarvany_remhirterjesztes_rendorseg_elfogas_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ce69e0e-f365-474d-b732-e27f8738a1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c196268c-661b-407b-af77-da7932afe7db","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_remhirterjesztes_rendorseg_elfogas_pecs","timestamp":"2020. április. 17. 11:22","title":"Tagadta a koronavírust, elfogták a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1164fcb1-6157-4b82-b3cb-fbf8f85d125e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Klubrádió úgy tudja, hosszú ideje komoly betegséggel küzdött. ","shortLead":"A Klubrádió úgy tudja, hosszú ideje komoly betegséggel küzdött. ","id":"20200417_Meghalt_Tettamanti_Bela_grafikus_karikaturista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1164fcb1-6157-4b82-b3cb-fbf8f85d125e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdc09f4a-6762-4889-9055-be6a94b550ea","keywords":null,"link":"/kultura/20200417_Meghalt_Tettamanti_Bela_grafikus_karikaturista","timestamp":"2020. április. 17. 13:24","title":"Meghalt Tettamanti Béla grafikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 14-gyel, az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzötteké pedig 111-gyel nőtt egy nap alatt itthon. A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy a neheze csak most jön, s mivel a fertőzések nagy része Budapesten van, nem lehet majd elkerülni, hogy a fővárosban sajátos szabályozások lépjenek életbe. Olvassa el itt a járványról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 14-gyel, az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzötteké pedig 111-gyel nőtt...","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_percrol_percre_aprilis_17","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0802782-9803-457a-9786-7ebe7cf83137","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_percrol_percre_aprilis_17","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Már 156 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek a kelet- és a nyugatnémetek.","shortLead":"Mi a közös a futballhuligánokban és a katonatisztekben? Történetünk idejében mindkét kategóriában közeledni kezdtek...","id":"20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25bcbfbb-e921-47fa-9a71-6c034b8a4261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd964457-219b-455c-b2ba-48551b37058c","keywords":null,"link":"/360/20200418_Fegyverletetel_de_nem_vilagos__Eljott_a_paradicsom_1990_aprilis_21","timestamp":"2020. április. 18. 14:30","title":"Fegyverletétel, de nem világos – \"Eljött a paradicsom\", 1990. április 21.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja a gödi Samsung gyárat, egyben a település halálos ítéletét is kimondja. ","shortLead":"Balogh Csaba, Göd momentumos polgármestere szerint azzal, hogy a kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánítja...","id":"20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=410b80bd-aa6b-423b-9c08-5cf3db578ffd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c338fcfe-582b-4c21-ab14-cc3d33395f05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200418_a_kormany_egy_rendelettel_elvette_az_ellenzeki_god_koltsegvetesenek_egyharmadat","timestamp":"2020. április. 18. 13:19","title":"A kormány egy rendelettel elvette az ellenzéki Göd költségvetésének harmadát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"708b6094-e2bc-43d2-8bab-1d03bca7b42d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja 2300 fős legénységéből eddig 1081 matróz koronavírus-tesztje bizonyult pozitívnak - közölte pénteken a francia hadügyminisztérium a még mindig nem végleges adatokat.","shortLead":"A Charles De Gaulle francia nukleáris meghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja 2300 fős legénységéből eddig...","id":"20200417_A_matrozok_fele_megfertozodott_a_De_Gaulle_francia_anyahajon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=708b6094-e2bc-43d2-8bab-1d03bca7b42d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a3f50c-172f-49ef-a29a-0e1aeba7746b","keywords":null,"link":"/vilag/20200417_A_matrozok_fele_megfertozodott_a_De_Gaulle_francia_anyahajon","timestamp":"2020. április. 17. 21:30","title":"A matrózok fele megfertőződött a De Gaulle francia anyahajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad levegőre. ","shortLead":"A csernobili tűz miatt továbbra is erősen szennyezett az ukrán főváros levegője, nem ajánlott kimenni a szabad...","id":"20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dff5c15c-a59e-421c-9f41-5cceae13c93f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a25a160e-88b0-4eeb-ab17-5bbe3cbd8061","keywords":null,"link":"/elet/20200418_kijev_csernobili_tuz_szmog","timestamp":"2020. április. 18. 14:28","title":"Szellőztetni sem lehet a fullasztó levegő miatt Kijevben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]