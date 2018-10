Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Leicester City-tulajdonos Vichai Srivaddhanaprabha helikoptere szombaton egy hazai meccs után zuhant le és gyulladt ki a csapat stadionjának közelében. Öt halottja van a balesetnek.","shortLead":"A Leicester City-tulajdonos Vichai Srivaddhanaprabha helikoptere szombaton egy hazai meccs után zuhant le és gyulladt...","id":"20181028_A_Leicester_City_megerositette_hogy_a_klubtulajdonos_meghalt_a_helikopterbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a29777-17fd-458e-932a-6252ab8ca4e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa77b83-cd2b-4640-8cde-35bceed63a59","keywords":null,"link":"/sport/20181028_A_Leicester_City_megerositette_hogy_a_klubtulajdonos_meghalt_a_helikopterbalesetben","timestamp":"2018. október. 28. 23:04","title":"A Leicester City megerősítette, hogy a klubtulajdonos meghalt a helikopterbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","shortLead":"Rio Marina településén adta meg magát a móló az erős hullámzásnak.","id":"20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92f9ce5a-0075-4a7f-ac1b-dcf781e062f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"489cb582-18f8-4fc8-bc9c-585d6422b9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Video_Olaszorszagban_a_viharos_tenger_egyszeruen_lezuzott_egy_molot","timestamp":"2018. október. 28. 21:49","title":"Videó: Olaszországban a viharos tenger egyszerűen lezúzott egy mólót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. ","shortLead":"Nem volt beoltva, előtte egy hétig ápolták otthon. ","id":"20181029_Kanyaro_gyerek_oltas_Munkacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3eebce-a6f8-4291-be63-140db2c67f93","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Kanyaro_gyerek_oltas_Munkacs","timestamp":"2018. október. 29. 14:05","title":"Meghalt egy kanyarós gyerek Kárpátalján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de a jövőben újra indulnak.","shortLead":"Az Országgyűlés eldöntötte: most megszűnnek a veszteséges kereskedelmi cégek elleni adóellenőrzési eljárások, de...","id":"20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc15d852-d58f-4d64-8df1-85ce5fbc5635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652c363b-5181-4abf-9ef1-e5be79e015b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181030_Csak_reszben_menekulnek_meg_a_veszteseges_kereskedelmi_cegek","timestamp":"2018. október. 30. 10:50","title":"Csak részben menekülnek meg a veszteséges kereskedelmi cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy fogvatartottakat dolgoztató céggel kötött szerződést az Országgyűlés irodabútorokra. ","shortLead":"Egy fogvatartottakat dolgoztató céggel kötött szerződést az Országgyűlés irodabútorokra. ","id":"20181029_Bortonokben_keszulnek_a_parlament_uj_irodabutorai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd0dab35-9422-4032-8c46-f5eaa0fb2ac4","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Bortonokben_keszulnek_a_parlament_uj_irodabutorai","timestamp":"2018. október. 29. 08:45","title":"Börtönökben készülnek a parlament új irodabútorai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"602e6ac0-3d4d-485a-90a4-3e20389152ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Rómába érkező gép utasainak poggyászait törték fel.","shortLead":"A Rómába érkező gép utasainak poggyászait törték fel.","id":"20181028_Szetfeszitett_borondok_erkeztek_Ferihegyrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=602e6ac0-3d4d-485a-90a4-3e20389152ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51cc636d-0726-4e28-8af7-67845b0c1116","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Szetfeszitett_borondok_erkeztek_Ferihegyrol","timestamp":"2018. október. 28. 15:15","title":"Szétfeszített bőröndök érkeztek Ferihegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve láttunk.","shortLead":"Ez a holland videó túltesz a legtöbb közlekedési háborúskodáson, amit úgynevezett balkáni országokat is beleértve...","id":"20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e65182c5-1e3b-49b6-b766-e5ce887b113f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276797b4-9735-4ab3-8745-f23397468143","keywords":null,"link":"/cegauto/20181029_Nem_megnyugtato_de_az_autosok_nem_csak_naluk_kepesek_aprosagok_miatt_amokfutokka_valni__video","timestamp":"2018. október. 30. 04:07","title":"Nem megnyugtató, de az autósok nem csak náluk képesek apróságok miatt ámokfutókká válni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f867693a-11d0-46ba-853c-1effa70f4885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baranyi Krisztina szerint áprilisban mindenki csődöt mondott. Hiába kereste több párt is, Baranyi Krisztina úgy döntött, függetlenként indul a jövő évi önkormányzati választáson Ferencvárosban.","shortLead":"Baranyi Krisztina szerint áprilisban mindenki csődöt mondott. Hiába kereste több párt is, Baranyi Krisztina...","id":"20181029_Nem_ker_az_ellenzeki_partokbol_fuggetlenkent_indul_Ferencvarosban_az_Egyutt_volt_politikusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f867693a-11d0-46ba-853c-1effa70f4885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d652064-8c67-4685-8ede-e2c5ce4cf5b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Nem_ker_az_ellenzeki_partokbol_fuggetlenkent_indul_Ferencvarosban_az_Egyutt_volt_politikusa","timestamp":"2018. október. 29. 06:15","title":"Nem kér az ellenzéki pártokból, függetlenként indul Ferencvárosban az Együtt volt politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]