[{"available":true,"c_guid":"081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak listáját, ám egyre több részlet kerül nyilvánosságra az áldozatokról. Az egyik például egy hároméves fiú, Ibrahim Muszad, aki bátyja szerint imádott nevetni, állandóan mosolygott. A gyilkosról, a 28 éves Brenton Tarrantról is mind többet tudni, az bizonyos, hogy évekig készült a merényletre, és az első bírósági meghallgatáson az is kiderült, nem bánta meg tettét. Christchurch pedig az a város, amelyet úgy hívnak, a legangolabb város Anglián kívül.","shortLead":"A hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra az 50 emberéletet követelő christchurchi merényletben meghaltak...","id":"20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=081cdb41-9ae5-48d3-95f4-3ea206e93bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10d95c6a-bf05-4c97-b6dc-054805914309","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_A_legangolabb_varos_Anglian_kivul_miert_eppen_Christchurch","timestamp":"2019. március. 17. 18:00","title":"A legangolabb város Anglián kívül: miért éppen Christchurch?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke a következő két napban.","shortLead":"Jó nagyokat ugrál az Országos Meteorológiai Szolgálat friss előrejelzésében a várható napi csúcshőmérséklet értéke...","id":"20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4568293-78f9-436c-9bd2-a95ada47bafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edba9105-c228-415c-b2f1-6e86341fa3ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Vasarnap20_fok_is_lehet_hetfon_a_felenek_is_orulhetunk","timestamp":"2019. március. 16. 11:14","title":"Vasárnap 20 fok is lehet, hétfőn a felének is örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89bd0ad7-1a10-4ade-9b66-354a0d3feaa3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tura nevű település fölött átszáguldó objektumról még nem tudják pontosan, hogy mi lehetett.","shortLead":"A Tura nevű település fölött átszáguldó objektumról még nem tudják pontosan, hogy mi lehetett.","id":"20190316_Videora_vettek_a_krasznojarszki_egbolton_atszaguldo_fenylo_targyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89bd0ad7-1a10-4ade-9b66-354a0d3feaa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d51ce080-dd7e-49c3-8966-3de00b86beb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_Videora_vettek_a_krasznojarszki_egbolton_atszaguldo_fenylo_targyat","timestamp":"2019. március. 16. 12:14","title":"Videóra vették a krasznojarszki égbolton átszáguldó fénylő tárgyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig bezavarnak az előlapi szenzorok, pontosabban az ezeket rejtő megoldások. A gyártók évek óta ígérgetik telefonjaikról, hogy csupakijelzős mobilok lesznek, de úgy tűnik, még várnunk kell rá, hogy ez a marketingszöveg minden részletében fedje a valóságot.","shortLead":"Az okostelefonok gyártói minél nagyobb kijelzőkkel szeretnék kényeztetni a felhasználókat. Azonban még mindig...","id":"20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88d03b2c-b379-4793-8013-f9179a4eb06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae33e1cc-ce6f-4c1d-9692-9d4ac0c0e28c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190317_valodi_csupakijelzos_telefon_kava_nelkul_keret_nelkul","timestamp":"2019. március. 17. 08:03","title":"Mikor jelenik meg végre tényleg a \"jövő mobilja\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","shortLead":"A tüntetőknek abból lett elege, hogy nem olvassák be a követeléseiket. ","id":"20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94f38159-34b3-4f3d-8941-a5163291cd26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de9fe232-e38a-4ab9-8708-ef4832197727","keywords":null,"link":"/vilag/20190317_Video_Rohamrendorok_vittek_el_tuntetoket_a_szerb_kozteve_epuletebol","timestamp":"2019. március. 17. 11:31","title":"Videó: Rohamrendőrök vittek el tüntetőket a szerb köztévé épületéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5cbd57-ddf7-4970-a748-9e6c5ab7fbb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok területen kritizálja a kormányt Amerika az elkészült országjelentésben, Orbánék szerint viszont nincs semmi baj.\r

\r

","shortLead":"Sok területen kritizálja a kormányt Amerika az elkészült országjelentésben, Orbánék szerint viszont nincs semmi baj.\r

\r

","id":"20190317_Nem_tette_zsebre_a_kormany_ami_az_amerikai_orszagjelentesben_all","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec5cbd57-ddf7-4970-a748-9e6c5ab7fbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd119f5-c4ed-49c5-a06e-a24c13dc9b5d","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Nem_tette_zsebre_a_kormany_ami_az_amerikai_orszagjelentesben_all","timestamp":"2019. március. 17. 20:09","title":"Nem tette zsebre a kormány, ami az amerikai országjelentésben áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e22208-57de-4d44-9fde-3b1814ad0105","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kicsiben és nagyban egyaránt működött a szocialista országok hiánygazdaságára épülő kereskedelmi rendszer, amely a rendszerváltás környékén élte virágkorát. A farmerezős, búvárszivattyús szovjet magánutak mellett ez volt az állami külkereskedelmi vállalatok, az \"impexek\" korszaka. A rendszer a rátermett üzletkötők egyfajta \"keltetőjeként működött, az ott szerzett tapasztalatok ma is sok hazai vállalat működését segítik. ","shortLead":"Kicsiben és nagyban egyaránt működött a szocialista országok hiánygazdaságára épülő kereskedelmi rendszer, amely...","id":"20190317_A_kageestes_csencseles_sefteles_sokaknak_volt_remek_uzleti_iskola_ami_ma_hianyzik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e22208-57de-4d44-9fde-3b1814ad0105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d91813ec-3447-42a3-9e56-7907c7bf22c9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190317_A_kageestes_csencseles_sefteles_sokaknak_volt_remek_uzleti_iskola_ami_ma_hianyzik","timestamp":"2019. március. 17. 10:51","title":"A \"kágéestés\" csencselés, seftelés sokaknak volt remek üzleti iskola, ami ma hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota súlyos.\r

\r

","shortLead":"Két rendőr igazoltatásokat végzett vasárnap hajnalban, amikor egy volánnál elalvó sofőr elütötte őket. Egyikük állapota...","id":"20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64a818fd-1e41-4eb6-b148-00c1f371f8e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_810_meterre_repultek__Elalvo_sofor_okozhatott_balesetet_ket_rendor_serult","timestamp":"2019. március. 17. 16:49","title":"\"8-10 méterre repültek\" - Elalvó sofőr okozhatott balesetet, két rendőr sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]