Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt szombaton.\r

","shortLead":"Az országos és a fővárosi melegrekord is megdőlt szombaton.\r

","id":"20190615_melegrekord_idojaras_meteorologia_hoseg_kanikula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b2d85f-cc92-4076-8527-c1e7f1281233","keywords":null,"link":"/elet/20190615_melegrekord_idojaras_meteorologia_hoseg_kanikula","timestamp":"2019. június. 15. 17:47","title":"Elolvadtak a korábbi rekordok, akkora a hőség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nyáron, ha semmi nem történik, akkor is 20 perccel hosszabb lehet a menetidő a Balatonig akkora a forgalom. ","shortLead":"Nyáron, ha semmi nem történik, akkor is 20 perccel hosszabb lehet a menetidő a Balatonig akkora a forgalom. ","id":"20190614_autopalya_m7_es_balaton_kozut_tanacsok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=926768b9-056c-4e2b-aa85-c7ed46cc9940&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c8ca748-6169-4a7f-9778-b4affb468e2f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_autopalya_m7_es_balaton_kozut_tanacsok","timestamp":"2019. június. 14. 12:32","title":"13 tanácsot és egy videót adott a közútkezelő a nyári M7-es használatához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"368e030e-693a-4070-9799-b5c3eeb17e36","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magánéletére akar koncentrálni, ezért a következő szezonban nem vállal munkát.","shortLead":"A magánéletére akar koncentrálni, ezért a következő szezonban nem vállal munkát.","id":"20190614_Egy_ev_szabadsagra_megy_Massimiliano_Allegri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=368e030e-693a-4070-9799-b5c3eeb17e36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe3e6b8-da54-4bb5-95b4-91c499426d53","keywords":null,"link":"/sport/20190614_Egy_ev_szabadsagra_megy_Massimiliano_Allegri","timestamp":"2019. június. 14. 10:56","title":"Egy év szabadságra megy Massimiliano Allegri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze van olyan büfés, amelyik rájött, ha árat emel, elveszítheti a vevőit.","shortLead":"Persze van olyan büfés, amelyik rájött, ha árat emel, elveszítheti a vevőit.","id":"20190615_Borsos_arakkal_de_kivalo_minoseggel_indul_a_nyar_a_balatoni_strandokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73dde29f-7b55-4ec1-aecf-3eae219cfc03","keywords":null,"link":"/elet/20190615_Borsos_arakkal_de_kivalo_minoseggel_indul_a_nyar_a_balatoni_strandokon","timestamp":"2019. június. 15. 17:31","title":"Borsos árakkal, de kiváló minőséggel indul a nyár a balatoni strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még három dél-koreai utast keresnek.","shortLead":"Még három dél-koreai utast keresnek.","id":"20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce3ffc85-d444-46b1-b50a-f9ec4dbd63c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45223e02-d098-4e67-998d-6442f68d6952","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Nonstop_keresi_a_rendorseg_a_hajobaleset_aldozatait","timestamp":"2019. június. 14. 10:48","title":"Nonstop keresi a rendőrség a hajóbaleset áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszter beszélt a Népszavának arról a legendáról is, hogy Antall József Orbán Viktort szemelte volna ki utódjául.","shortLead":"A volt külügyminiszter beszélt a Népszavának arról a legendáról is, hogy Antall József Orbán Viktort szemelte volna ki...","id":"20190615_Jeszenszky_Geza_Tortenelemhamisitas_amit_a_kormany_csinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=139d1d20-c601-4262-beca-37577158a00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf72c0f2-57e0-449f-89cd-e1cb8b06a819","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Jeszenszky_Geza_Tortenelemhamisitas_amit_a_kormany_csinal","timestamp":"2019. június. 15. 09:03","title":"Jeszenszky Géza: Történelemhamisítás, amit a kormány csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megnyerte a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számát a balatonfüredi világkupaversenyen, megelőzve az olimpiai- világ- és Európa-bajnok holland Ferry Weertmant.","shortLead":"Megnyerte a nyíltvízi úszók 10 kilométeres számát a balatonfüredi világkupaversenyen, megelőzve az olimpiai- világ- és...","id":"20190615_rasovszky_kristof_balatonfured_nyiltvizi_uszas_vilagkupa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bfa983a-0c55-4357-94c8-33b281082d15","keywords":null,"link":"/sport/20190615_rasovszky_kristof_balatonfured_nyiltvizi_uszas_vilagkupa","timestamp":"2019. június. 15. 14:56","title":"Óriásit ment Rasovszky a Balatonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93589405-46d9-4faa-9e91-425f62229b57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Emberi években mérve ez körülbelül 90 lenne. ","shortLead":"Emberi években mérve ez körülbelül 90 lenne. ","id":"20190614_50_eves_es_alig_oszul_a_vilag_legidosebb_lajhara__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93589405-46d9-4faa-9e91-425f62229b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f967313-0477-4737-af39-ab405abc87b2","keywords":null,"link":"/kultura/20190614_50_eves_es_alig_oszul_a_vilag_legidosebb_lajhara__video","timestamp":"2019. június. 14. 18:52","title":"50 éves és alig őszül a világ legidősebb lajhárja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]