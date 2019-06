Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt nem akarja, hogy a Kúria kimondja, jogszerű volt az emberek megtévesztése, amikor a Fidesz aktivistái aláírást gyűjtöttek a Kálvin téren, ezért inkább lemond a felülvizsgálatról.\r

\r

","shortLead":"A párt nem akarja, hogy a Kúria kimondja, jogszerű volt az emberek megtévesztése, amikor a Fidesz aktivistái aláírást...","id":"20190621_Visszavonja_a_kerelmet_a_Momentum_a_KuriaAlkotmanybirosag_kozti_parbaj_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02681139-05af-4dba-9857-1b258f99953b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e6748cb-6061-4639-b324-5a3536ff6a8f","keywords":null,"link":"/itthon/20190621_Visszavonja_a_kerelmet_a_Momentum_a_KuriaAlkotmanybirosag_kozti_parbaj_ugyeben","timestamp":"2019. június. 21. 20:29","title":"Visszavonja a kérelmét a Momentum a Kúria-Alkotmánybíróság közti párbaj ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja a legalkalmasabbnak.","shortLead":"A kertészmérnök már korábban is többször kinyilvánította, hogy barátját, Karácsony Gergelyt, az MSZP-P jelöltjét tartja...","id":"20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=216499bc-eac0-4f0b-96e3-2db567a4b487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a44f384-c668-4b56-9063-262db0bb861c","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_A_100_eves_Balint_gazda_is_szavazott_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 22. 08:38","title":"A 100 éves Bálint gazda is szavazott az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési Érdekegyeztető Tanács csütörtöki üléséről beszámolva a Népszava. A Pedagógusok Szakszervezete szerint mindez az életpályamodell kudarcának beismerését jelenti.","shortLead":"Úgynevezett „pedagógus státusztörvény” kidolgozása várható az őszi jogalkotási időszakra – írja a Köznevelési...","id":"20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec0b2770-1240-4dce-8e1f-eaec273fd2c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1487455-f547-4fb9-8d21-44e7709815ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190622_Pedagogus_statustorveny_keszul_az_eletpalyamodell_kudarca","timestamp":"2019. június. 22. 09:55","title":"Pedagógus státustörvény készül: az életpályamodell kudarca?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Esztergomhoz közeli faluban több vérszívó csípett meg egy négyéves kisfiút, aki emiatt kórházba került.","shortLead":"Egy Esztergomhoz közeli faluban több vérszívó csípett meg egy négyéves kisfiút, aki emiatt kórházba került.","id":"20190623_Szunyogcsipestol_feldagadt_a_hata_egy_4_eves_kisfiunak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ef14e0d-fd9e-419e-8244-bffc935a0e94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd5d39-b1cd-4043-9f0e-ef4ec075260b","keywords":null,"link":"/itthon/20190623_Szunyogcsipestol_feldagadt_a_hata_egy_4_eves_kisfiunak","timestamp":"2019. június. 23. 18:43","title":"Szúnyogcsípéstől feldagadt a háta egy 4 éves kisfiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190623_facebook_letiltas_kamu_uzenet_himalaja_jegolvadas_huawei_android_helyett_optikai_csalodas_barna_golyok_ketfarku_kutyapart_mav_vonat_alagut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c85a40e-8ece-4fd3-8575-627590ff05ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99e0dbac-9a1e-4cc3-bfb5-8f7b97a89d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20190623_facebook_letiltas_kamu_uzenet_himalaja_jegolvadas_huawei_android_helyett_optikai_csalodas_barna_golyok_ketfarku_kutyapart_mav_vonat_alagut","timestamp":"2019. június. 23. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, miért vágott alá a Facebook több ezer magyar felhasználónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","shortLead":"A legmagasabb francia polgári kitüntetést, a Francia Köztársaság Becsületrendjét kapta meg Elton John.","id":"20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f238fbe2-37e8-4a7f-961c-d4d5f9f5f2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b1e8d7-e5c3-4fb1-8fc8-98261ab96151","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Elton_John_Becsuletrendet_kapott_Macrontol","timestamp":"2019. június. 22. 14:25","title":"Elton John Becsületrendet kapott Macrontól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ma van a Múzeumok éjszakája, amelyen országszerte 400 intézmény csaknem kétezer programja közül válogathatnak az érdeklődők.","shortLead":"Ma van a Múzeumok éjszakája, amelyen országszerte 400 intézmény csaknem kétezer programja közül válogathatnak...","id":"20190622_Ma_jon_a_Muzeumok_ejszakaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3dedd14-a4bf-423b-b6a5-74ec6114eeb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adafc839-1147-4525-8d5e-8540dba7cc52","keywords":null,"link":"/kultura/20190622_Ma_jon_a_Muzeumok_ejszakaja","timestamp":"2019. június. 22. 07:26","title":"Ma jön a Múzeumok éjszakája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak valami extrát. Ezekkel feljebb lehet pozicionálni a terméket. Nyilván a nyereség is több lehet ezeken a modelleken, ami pedig elemi feltétele annak, hogy a gyártók egyáltalán fenntartsák ezt a praktikus kis kategóriát.","shortLead":"Nem tűnik rossz húzásnak a kis autók szegmensében olyan modellváltozatokkal kijönni, amelyek kívül és belül is adnak...","id":"20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a3fcb92-f01a-4f1d-a41b-79cc9d9e6e2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb1271e-69d3-49d1-ba2f-674437959020","keywords":null,"link":"/cegauto/20190623_nissan_micra_n_sport_teszt","timestamp":"2019. június. 23. 16:00","title":"No sport - Nissan Micra N-Sport teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]