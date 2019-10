Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","shortLead":"Az M3-ason kapcsolták le a furcsa járműszerelvényt. ","id":"20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e742518-f8e6-4ffa-8c24-fcba5eaae6a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd88f2b1-04ce-4514-be62-8f8e7a62d7a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191007_Foto_Kisbusz_vontatta_a_trelert_ami_egy_kisbuszt_vontatott_ami_meg_egy_trelert","timestamp":"2019. október. 07. 16:15","title":"Fotó: Kisbusz vontatta a trélert, ami egy kisbuszt vontatott, ami még egy trélert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a94f85-9399-4b39-b346-6121fd7553e1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BKV szerint romlik a közlekedéséi morál, ennek tudható be, hogy rekordot döntött a BKV-járművek idegen hibás baleseteinek száma.","shortLead":"A BKV szerint romlik a közlekedéséi morál, ennek tudható be, hogy rekordot döntött a BKV-járművek idegen hibás...","id":"20191008_Rekordot_dontott_a_BKVjarmuvek_idegen_hibas_baleseteinek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a94f85-9399-4b39-b346-6121fd7553e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c63a24-c228-4e38-a125-a492fe5f5060","keywords":null,"link":"/cegauto/20191008_Rekordot_dontott_a_BKVjarmuvek_idegen_hibas_baleseteinek_szama","timestamp":"2019. október. 08. 10:18","title":"Minden nap 4 olyan BKV-s baleset történik, ahol nem a sofőr a hibás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a701689c-c6d1-4340-86ab-0345b679b481","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bolíviában a hatalmas esők teljesen eloltották a tüzeket, Brazíliában még maradtak égő esőerdők.","shortLead":"Bolíviában a hatalmas esők teljesen eloltották a tüzeket, Brazíliában még maradtak égő esőerdők.","id":"20191008_Az_esonek_sikerult_eloltania_az_esoerdoket_ket_honapja_pusztito_tuzeket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a701689c-c6d1-4340-86ab-0345b679b481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a428437-bcbf-4e35-bea4-fec1c2f4f2b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191008_Az_esonek_sikerult_eloltania_az_esoerdoket_ket_honapja_pusztito_tuzeket","timestamp":"2019. október. 08. 13:52","title":"Az esőnek sikerült eloltania az esőerdőket két hónapja pusztító tüzeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b3bc751-761b-47e9-a671-b2b4ae4d2b77","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A The Szupergirls most sem talált legyőzőre.","shortLead":"A The Szupergirls most sem talált legyőzőre.","id":"20191007_akrobatikus_rocknroll_the_szupergirls_party_team","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b3bc751-761b-47e9-a671-b2b4ae4d2b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9523d57-a72d-441a-a741-49ad76f176ec","keywords":null,"link":"/sport/20191007_akrobatikus_rocknroll_the_szupergirls_party_team","timestamp":"2019. október. 07. 21:32","title":"Akrobatikus rock'n'roll: magyar csapatok szereztek világbajnoki címet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3827a61-4b9d-436b-b974-927b5008e68f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utolsó barátságtalan nap egy ideig a mai, aztán melegedés következik. Eső nem lesz.\r

\r

","shortLead":"Az utolsó barátságtalan nap egy ideig a mai, aztán melegedés következik. Eső nem lesz.\r

\r

","id":"20191008_Huvos_szeles_napunk_lesz_eso_nelkul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3827a61-4b9d-436b-b974-927b5008e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e62f8ac-bb9c-4a0b-8bc9-a0874262c634","keywords":null,"link":"/itthon/20191008_Huvos_szeles_napunk_lesz_eso_nelkul","timestamp":"2019. október. 08. 05:06","title":"Hűvös, szeles napunk lesz eső nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Twitteren üzent az amerikai elnök. ","shortLead":"A Twitteren üzent az amerikai elnök. ","id":"20191007_Trump_most_torokorszagot_fenyegette_meg_a_gazdasaga_tonkretetelevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdee42ea-09cb-4e9f-b354-a832e970bf50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191007_Trump_most_torokorszagot_fenyegette_meg_a_gazdasaga_tonkretetelevel","timestamp":"2019. október. 07. 20:52","title":"Trump most Törökországot fenyegette meg a gazdasága tönkretételével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Találtunk egy luxemburgi dokumentumot, amelyből kiderült, kikkel dolgozott együtt az ügyvéd, akinek a neve első perctől fogva felbukkant Borkai Zsolt videós botrányában. A történet még 2012-ig nyúlik vissza, de megjelennek 2014-es fejlemények is, és nem utolsó sorban feltűnik egy másik igazgató, aki egyéb ügyleteivel a NER prominenseinek közelébe jutott. A cikk a hvg360.hu-n olvasható.","shortLead":"Találtunk egy luxemburgi dokumentumot, amelyből kiderült, kikkel dolgozott együtt az ügyvéd, akinek a neve első perctől...","id":"20191007_Hogy_fut_ossze_Luxemburgban_Borkai_haverja_es_egy_NERkozeli_ugyved","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a8847b6-9652-458a-8704-9082850e3352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f071cc-7952-4eb4-9312-b2ec336219f8","keywords":null,"link":"/kkv/20191007_Hogy_fut_ossze_Luxemburgban_Borkai_haverja_es_egy_NERkozeli_ugyved","timestamp":"2019. október. 07. 18:03","title":"Hogy fut össze Luxemburgban Borkai haverja és egy NER-közeli ügyvéd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása folyik, a kormánymédián kívül alig hallani arról, és ott is csak ritkán, hogy vannak, akik visszatérnek. Pedig többségüknek megfordult a fejében a hazaköltözés. Kudarc ez, vagy inkább hazahozzuk a tudást? Az álmok feladása vagy újratervezés?","shortLead":"Mennyi igaz a „kimentem tanulni, most láttatok utoljára” című tündérmeséből? Bár a csapból is a fiatalok kivándorlása...","id":"20191001_Haza_lehet_jonni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=279b5349-acfb-4b31-baeb-e46959de9255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ed08ce-cd34-4e89-a9c6-e0d855363dd9","keywords":null,"link":"/360/20191001_Haza_lehet_jonni","timestamp":"2019. október. 08. 10:30","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Haza lehet jönni a külföldi tanulás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]