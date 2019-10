Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A fájdalom és a csalódás átüt több búcsúüzeneten, de egy ilyen alacsony szintű önkormányzati választási kampány után is európai módon, sportszerűen távoznak a volt fideszes településvezetők a Facebookon. \r

","shortLead":"A fájdalom és a csalódás átüt több búcsúüzeneten, de egy ilyen alacsony szintű önkormányzati választási kampány után is...","id":"20191016_Orbanidezettel_olykor_keseruen_de_sportszeruen_bucsuznak_a_volt_fideszes_varosvezetok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a927c7a8-f107-4fb2-b8d2-275b0b52876f","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Orbanidezettel_olykor_keseruen_de_sportszeruen_bucsuznak_a_volt_fideszes_varosvezetok","timestamp":"2019. október. 16. 06:00","title":"A legmocskosabb kampány után sportszerűen búcsúznak a fideszes polgármesterek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást és az automatikus fékezést, mérik a sebességet és értékelik az útfelszín minőségét is. Az okostelefonnal összekapcsolható rendszer először 2020 elején egy svéd babakocsigyártó kínálatában lesz elérhető.","shortLead":"Babakocsikhoz fejleszt intelligens hajtásrendszert a Bosch: az intelligens érzékelők szabályozzák az elektromos hajtást...","id":"20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d48aea70-f821-4b73-8361-befa9850ad8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76fa1ea6-eab2-4e3e-8fa7-80a2607ee519","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_bosch_estroller_emmaljunga_babakocsi_intelligens_hajtas_bluetooth_riaszto_funkcio","timestamp":"2019. október. 15. 13:03","title":"Jövőre jön a Bosch-féle intelligens babakocsi, és több értelme lehet, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffe7a8b0-5933-4d68-be2c-3b44a8870d8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még péntek este történt, a rendőrség kiadott most róla egy fantomképet.","shortLead":"Az eset még péntek este történt, a rendőrség kiadott most róla egy fantomképet.","id":"20191015_Rendornek_adta_ki_magat_a_ferfi_aki_szexre_kenyszeritett_egy_not_Kobanyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffe7a8b0-5933-4d68-be2c-3b44a8870d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c006ea8b-9066-4edf-a228-c6e54d9e220b","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Rendornek_adta_ki_magat_a_ferfi_aki_szexre_kenyszeritett_egy_not_Kobanyan","timestamp":"2019. október. 15. 15:31","title":"Rendőrnek adta ki magát a férfi, aki szexre kényszerített egy nőt Kőbányán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nőt futtatott és szállított.","shortLead":"Három nőt futtatott és szállított.","id":"20191016_Sajat_oromlanyai_tartottak_ki_a_tatabanyai_ferfit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ad3e233-3d6b-433e-a4d0-0974b44e90da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d859583e-902c-49d5-8ea8-1149c9a17055","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Sajat_oromlanyai_tartottak_ki_a_tatabanyai_ferfit","timestamp":"2019. október. 16. 09:41","title":"Saját örömlányai tartották ki a tatabányai férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött a friss beszámoló, ebből derültek ki érdekességek. ","shortLead":"Kijött a friss beszámoló, ebből derültek ki érdekességek. ","id":"20191015_Tobb_mint_hatszazmillioval_kellett_megsegiteni_a_veszpremi_kezilabdat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5aae4a0e-6ed7-434e-a71f-51ebed9d475b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed1061a-a777-40f9-bae1-68496f3a5ecb","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_Tobb_mint_hatszazmillioval_kellett_megsegiteni_a_veszpremi_kezilabdat","timestamp":"2019. október. 15. 12:19","title":"Több mint 600 millióval kellett megsegíteni a veszprémi kézilabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki szabályosan kapott ingatlant, annak nincs félnivalója – mondta Váradiné Naszályi Márta, aki több mint húszévnyi fideszes regnálás után veszi át Budavár polgármesteri székét. A hvg.hu-nak adott interjújában arról is beszélt, hogyan közösködik majd a kormányzati negyeddel, és tart-e attól, hogy már javában darálnak az iratmegsemmisítők. Az új, ellenzéki polgármester felszámolná a szegényebbek kiszorítását a Várból, amely szerinte nem lehet „elit kerület”.","shortLead":"Minden szerződést felülvizsgálnak elődjének nagy port kavaró bérlakás-botrányai után, de nem bosszúból, mert aki...","id":"20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3e4277d-fda0-4f63-998d-50a8dba19ed6","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_varadine_naszalyi_marta_interju_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 15. 07:10","title":"\"Változás kell, nem Bayer Zsolt-rendelet\" – mi lesz most a Vár mutyiszagú bérlakásaival?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett róla, hogy ez ne legyen így.","shortLead":"Az MS-DOS időszakban is remek videojátékok készültek, habár sokukra már szinte alig emlékezni. Az Internet Archive tett...","id":"20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a4485ee-2bd6-4d2d-9558-1a48e3966d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c531dce-8427-4534-a64a-cbea47ef5e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_alone_in_the_dark_internet_archive_pc_jatek_bongeszos_jatek","timestamp":"2019. október. 15. 18:03","title":"Felkerült a netre 2500 PC-s játék, köztük egy nagyon jó horror","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Fiktív lakcímmel rendelkező szavazók miatt kell új választást tartani a faluban.","shortLead":"Fiktív lakcímmel rendelkező szavazók miatt kell új választást tartani a faluban.","id":"20191014_nyesta_onkormanyzati_valasztas_2019_fiktiv_lakcim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47576a73-c5ff-4bb8-99a7-c5d88493d5d5","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_nyesta_onkormanyzati_valasztas_2019_fiktiv_lakcim","timestamp":"2019. október. 14. 15:08","title":"Nyéstán megismétlik a választást, mert olyanok is szavaztak, akiknek nem lett volna szabad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]