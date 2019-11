Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az áramszolgáltató így akar hozzájárulni az ünnepekhez.","shortLead":"Az áramszolgáltató így akar hozzájárulni az ünnepekhez.","id":"20191120_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2348e70c-0dc7-4f17-93c9-b77cc3228d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3405b30-abf9-4a8d-8a51-5417cc93eac4","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_","timestamp":"2019. november. 20. 16:57","title":"Nem kapcsolja le tartozás miatt az áramot karácsony környékén az E.ON","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mátrai Erőmű tulajdonosa az Opus Global Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az állami Magyar Villamos Művekkel a cég nagy részének eladásáról. ","shortLead":"A Mátrai Erőmű tulajdonosa az Opus Global Nyrt. szándéknyilatkozatot írt alá az állami Magyar Villamos Művekkel a cég...","id":"20191120_meszaros_lorinc_magyar_allam_matrai_eromu_mvm_opus_global","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2643b338-d154-447e-9b4d-0f8286bf3334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65d43ebd-8377-4e43-9b77-3f5542983d3b","keywords":null,"link":"/kkv/20191120_meszaros_lorinc_magyar_allam_matrai_eromu_mvm_opus_global","timestamp":"2019. november. 20. 15:17","title":"Megkegyelmez az állam Mészárosnak: megveheti tőle a gondba került Mátrai Erőművet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","shortLead":"Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. ","id":"20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7298e45f-86ce-4636-97db-5de0d551b584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02621ad9-6f68-4f68-ae0a-898b85937b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191119_Meszarose_lett_a_Godolloi_Tangazdasag_az_orszag_legnagyobb_palinkafozojevel","timestamp":"2019. november. 19. 13:18","title":"Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az afrikai Eritrea lakosai csak a helyi döntéshozók jóváhagyásával kaphatnak SIM-kártyát – amin nincs mobilinternet.","shortLead":"Az afrikai Eritrea lakosai csak a helyi döntéshozók jóváhagyásával kaphatnak SIM-kártyát – amin nincs mobilinternet.","id":"20191120_sim_kartya_eritrea_penzfelvetel_bankautomata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9546fd9b-553a-409d-90b8-e5cb4c3fcf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514af448-3555-4e3b-8973-ba67d1235346","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_sim_kartya_eritrea_penzfelvetel_bankautomata","timestamp":"2019. november. 20. 20:03","title":"Az ország, amely annyira szegény, hogy aranyként becsülik a SIM-kártyákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be is mutatták énektudásukat. Nem szpojlerezünk, de ez nem a Nélküled. És nem finomkodtak. A meccset kövesse a hvg.hu percről percre tudósításában.","shortLead":"Pár órával a Wales-Magyarország labdarúgó Eb-selejtező előtt a magyar szurkolók is megérkeztek Cardiffba, és egyből be...","id":"20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4074cb-d473-498d-8ab2-aa73ece6a6c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84bdbf96-a768-451a-945a-27966da11890","keywords":null,"link":"/kultura/20191119_Cardiffbol_jelentjuk_a_magyar_szurkolok_dalban_mutatkoztak_be","timestamp":"2019. november. 19. 16:57","title":"Cardiffból jelentjük: a magyar szurkolók dalban mutatkoztak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az, hogy az emberi munkaerőt ismétlődő folyamatok elvégzésére pazarolják, gyorsabb és pontosabb szállítást tesznek lehetővé, valamint a baleset és károkozás esélyét is csökkentik. Cikkünkben néhány nagyobb logisztikai cég fejlesztéseit néztük meg közelebbről.","shortLead":"Egyre több nagyvállalat dönt amellett, hogy raktárrendszerét robotok használatával fejleszti. Így elkerülhető az...","id":"20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f82f5323-fe80-44e0-a5ee-d4e5506b480b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a68cd90-8855-44c5-88a8-89b46ca131b1","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191121_jungheinrich_automata_robot_targonca_logisztika","timestamp":"2019. november. 21. 07:30","title":"Mire jók a robotok? Így segítik az embereket a raktárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Napokkal szilveszter előtt már több busz is éjjel-nappal közlekedni fog, a metró sem áll le hétvégékre.","shortLead":"Napokkal szilveszter előtt már több busz is éjjel-nappal közlekedni fog, a metró sem áll le hétvégékre.","id":"20191120_bkk_unnepi_menetrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47e99fa0-3c4d-4814-ab02-2c61a24942a9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_bkk_unnepi_menetrend","timestamp":"2019. november. 20. 11:03","title":"Közzétette a BKK, hogyan változik az adventi, karácsonyi és újévi menetrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A legtitkosabb iráni atomlétesítmény beüzemelése az atomalku komoly megsértését jelenti. Teherán célja a nyomásgyakorlás, melynek másik eszköze közel-keleti befolyásának erősödése.","shortLead":"A legtitkosabb iráni atomlétesítmény beüzemelése az atomalku komoly megsértését jelenti. Teherán célja...","id":"201946__dusito_iran__kitoresi_pont__aszimmetrikus_hadviseles__veszelyes_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb228f7-bb09-4f54-a566-67903722387b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"832e0437-bc35-4a89-bbdd-22a51d7f4954","keywords":null,"link":"/360/201946__dusito_iran__kitoresi_pont__aszimmetrikus_hadviseles__veszelyes_ut","timestamp":"2019. november. 19. 13:00","title":"Irán nem viccel, hanem uránt dúsít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]