Mindenkinek lehetnek céljai, még ha az nem is az olimpiai arany vagy a világbajnoki cím. Mi is szeretnénk kiegyensúlyozott életet élni, amikor tisztában vagyunk a képességeinkkel, illetve bizonyos tulajdonságainkat szeretnénk fejleszteni. Vegyünk sorra néhány gyakorlati példát, amelyet bátran átemelhetünk az elitsport világából, és bárki hathatósan felhasználhat, aki nyitott rá.

Célok és vizualizálás

Céljainknak márpedig kell lenniük, a sportolónak célja lehet például, hogy bizonyos mért ideje jobbá váljon, vagy egy versenyen nyerjen. Ha szakmai vagy magánéletünkben előre szeretnénk lépni, tudnunk kell, merre van az az előre. Lehetőség szerint pontosan meg kell tudnunk határozni, mit akarunk elérni, milyen területen, és annak mikor kellene megtörténnie, illetve az sem árt, ha a célunk mérhető, és a realitások talaján marad. Egyetlen sportoló sem szeretne két hét alatt olimpiai bajnok lenni, nekünk is olyan célokat ajánlatos kitűznünk, amelyek bár megfeszíthetik a képességeinket, reálisak, elérhetők.

Minden cél felé vezető úton jönni fognak a bukkanók, erre is fel kell készülnünk: mit teszünk, ha eljön? Tudnunk kell rá a választ jó előre, hogy ne érjen meglepetésként. A vizualizáció például olyan gyakorlati módszer, amit bárki eredményesen alkalmazhat a hétköznapi kihívásoknál.

Tételezzük fel például, hogy húszfős közönség előtt prezentálnunk kell, és bizony igencsak izgulunk, félünk, hogy el fogjuk rontani, hogy remegni fog a hangunk, nem fog flottul menni. Hogyan történik ilyenkor a vizualizáció? Az előadásunkat megelőző napokon lefekvéskor képzeljük el, ahogy megtartjuk a prezentációt. Legyünk olyan részletgazdagok, amennyire csak tudunk. Lássuk, érezzük a helyet, a ruhát, amiben vagyunk, az előadótermet (ha kell, nézzük meg előtte, hogy hol lesz), gondoljuk végig pontosan, hol fogunk állni, hogyan fogunk beszélni, és legyen a fejben lejátszott előadásunk mindig pozitív kicsengésű, vagyis sikerüljön úgy, ahogy eleve szeretnénk. Ha nem megy még fejben, akkor ismételjük el addig, amíg sikerül.

Összpontosítás és hatékonyság

A mai világban különösen nagy kihívás a megfelelő szintű koncentráció létrehozása, hiszen megannyi zavaró tényező, zaj vesz körül bennünket. Ember legyen a talpán, aki hosszabb időn át oda tud bármire figyelni. Mit tanulhatunk e témában a sportból? Legyünk először is tudatosak, vagyis tudjuk, hogy most fókuszálni fogunk. Illetve egyszerre csak egyetlen egy dologgal foglalkozzunk (no multitasking!), és végül figyeljünk arra, foglalkozzunk azzal, amire hatni is tudunk.

Zárjunk ki minden zavaró tényezőt (a sportolók között viszonylag ritkán látni olyat, aki például gátfutás közben magánál tartaná a mobiltelefonját). Ha levelet írunk, írjunk levelet! Ne pittyegjen a telefonunk folyamatosan, ne hagyjuk, hogy bárki is megzavarjon abban, amit éppen végzünk. Már csak azért sem, mert ha állandóan ugrálunk a teendőink között, akkor a hatékonyságunk jelentősen csökkenni fog, és a stresszszintünk sem lesz a kívánatos értéken.

Mit mond a belső hang?

Amikor fenn akarjuk tartani a figyelmünket, és szeretnénk hatékonyan összpontosítani, vagy fel akarjuk magunkat pörgetni, akkor hatékonyan használhatjuk a belső monológok módszerét (ezek előre gyártott, rövid kifejezések, mondatok vagy szavak, amelyeket jellemzően az egyén magában mond). Ezek lehetnek oktató jellegűek, amikor pontosan meghatározzuk, mit kell csinálnunk (például „kiállsz a közönség elé, kinyújtott testtartással beszélsz hozzájuk”).

De lehetnek motivációs jellegűek, amikor is az önbizalom növelése, a megfelelő hangulat elérése a cél (Anna például azt mondhatja magának: „Anna készen áll, megcsinálja!”). Fontos, hogy ezek a már kész kifejezések legyenek pozitívak (arról beszéljünk, hogy mit akarunk, és ne arról, mit szeretnénk elkerülni). És ami furcsán hangozhat elsőre – és ahogy a fenti példákból is látszik –, nyugodtan beszéljünk magunkhoz egyes szám második vagy harmadik személyben, ez az, ami működni fog!

