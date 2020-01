Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e1d2bc7-d407-4c8c-8cdc-1d4cdb6870a5","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A kölcsönök kamatkedvezményével serkentené energiahatékony ingatlanok építését és vásárlását a jegybank. Ez első ránézésre ígéretesnek tűnik, ám a kedvezmény mértéke valójában nem oszt, nem szoroz. Siralmas állapotban vannak a lakásaink.","shortLead":"A kölcsönök kamatkedvezményével serkentené energiahatékony ingatlanok építését és vásárlását a jegybank. Ez első...","id":"202002__energiafalas__olcsobb_zoldhitelek__mnb__napfurdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e1d2bc7-d407-4c8c-8cdc-1d4cdb6870a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9ad023-b661-4e7e-ae22-f83d0b8ded5e","keywords":null,"link":"/360/202002__energiafalas__olcsobb_zoldhitelek__mnb__napfurdo","timestamp":"2020. január. 15. 12:15","title":"Olcsóbbak lesznek a zöld lakáshitelek, de érdemi változáshoz ez édeskevés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felhasználók számára mostantól nem mindig lesz egyértelmű és felügyelhető, hogy mikor milyen applikációk frissültek a mobilon.","shortLead":"A felhasználók számára mostantól nem mindig lesz egyértelmű és felügyelhető, hogy mikor milyen applikációk frissültek...","id":"20200116_google_play_aruhaz_alkalmazas_frissitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc81eed8-ec24-419c-ad51-4e517abe8afa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200116_google_play_aruhaz_alkalmazas_frissitese","timestamp":"2020. január. 16. 11:33","title":"Kivett a Google egy fontos értesítést az Androidból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de könyveket is ír. Legutóbbi regényében önéletrajzi elemeket sem nélkülözve meséli el egy vidéki színésznő szerelmi történetét. Portréinterjú Sándor Erzsivel. ","shortLead":"Tizennégy év után hagyta ott a színészi pályát, és lett inkább rádiós, újságíró, majd színházi sajtóreferens, de...","id":"202002_sandor_erzsi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e495a91e-7333-4e7f-9bb7-5416f13f82bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a304bb-955f-4bb5-b1d9-a76877745bca","keywords":null,"link":"/360/202002_sandor_erzsi","timestamp":"2020. január. 14. 15:00","title":"Sándor Erzsi: Vannak rendezők, akik azt gondolják, hogy joguk van a lelki terrorhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google olyan új modellt dolgozott ki, amellyel gyorsabban készíthetők időjárás-előrejelzések. A keresőcég szerint a számítást végző algoritmus percek alatt megmondja, milyen idő várható.","shortLead":"A Google olyan új modellt dolgozott ki, amellyel gyorsabban készíthetők időjárás-előrejelzések. A keresőcég szerint...","id":"20200114_idojaras_elorejelzes_google_algoritmus_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"398d57f6-58d4-4822-bd7f-f957603b1789","keywords":null,"link":"/tudomany/20200114_idojaras_elorejelzes_google_algoritmus_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. január. 14. 16:09","title":"Új időjárás-előrejelző rendszert dolgozott ki a Google, gyorsabb és pontosabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és 53 ezer pulykát kell leölni, és még nem tudni, hol lesz a vége. A termelők attól tartanak, hogy sok ázsiai ország visszautasítja a magyar árukat, így azokat valahol az EU-ban kell eladni, nyomott áron.","shortLead":"Három napon belül a második gazdaságban azonosította a madárinfluenza kórokozóját a Nébih. Legalább 115 ezer kacsát és...","id":"20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c65cf19d-8a64-4cd1-9ae1-6d2c8065dea5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608e129b-e72c-4472-8244-608d071240d9","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_madarinfluenza_letavertes_nebih_kacsa_gazdasag","timestamp":"2020. január. 15. 12:13","title":"Újabb helyen jelent meg a madárinfluenza, milliárdos károktól félnek a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","shortLead":"Egy 33 éves hajléktalan nőt vertek halálra – állapította meg a rendőrség.","id":"20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee83f092-2e3a-4739-9d83-731b682f20e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff3d1193-0786-4625-9298-ef467358c015","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_nepfurdo_utca_emberoles_azonositas_hajlektalan_no","timestamp":"2020. január. 15. 11:49","title":"Azonosították a Népfürdő utcai gyilkosság áldozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","shortLead":"Soha nem volt még akkora a készpénzállomány, mint most. Az MNB szerint is károsan sok készpénz van az embereknél.","id":"20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92585dc9-b122-4a41-81c2-8bd93c25dfbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200115_6627_milliard_forintot_tartanak_a_magyarok_a_matracban","timestamp":"2020. január. 15. 05:07","title":"6627 milliárd forintot tartanak a magyarok a matracban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A GVH szerint a Master Good és a Sága más számot közölt a versenyhivatalnak és mást a sajtónak. A Master Good szerint nem is ugyanarról szólt a két adat. ","shortLead":"A GVH szerint a Master Good és a Sága más számot közölt a versenyhivatalnak és mást a sajtónak. A Master Good szerint...","id":"20200115_master_good_saga_GVH","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b885f5f-c424-4ef1-8686-234a23df5af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2bfef2-addb-4b07-b95c-64634681ae32","keywords":null,"link":"/kkv/20200115_master_good_saga_GVH","timestamp":"2020. január. 15. 17:50","title":"Félreértés vagy félrevezetés? Egy hír miatt indított vizsgálatot a GVH","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]