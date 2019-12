Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"565a740a-b914-45c6-84c0-a9b18999f300","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbet beszélünk életünk folyamán. Egy tabutéma a latrinától az angol vécén át a bidéig, aminek nem kéne aranyérrel végződnie. Cikkünkből minden kiderül.\r

","shortLead":"Az egyik legintimebb tevékenység, amiről a lehető legkevesebbet beszélünk életünk folyamán. Egy tabutéma a latrinától...","id":"proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=565a740a-b914-45c6-84c0-a9b18999f300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74ddb98-2cc2-48b1-9789-841005ec57e9","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20191216_tabu_wc_tortenelem_aranyer","timestamp":"2019. december. 16. 17:30","title":"Tabutéma, de kell róla beszélni: WC-történelem és kis praktikák a \"nagy dologhoz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg az alkalmazásfejlesztők esetleges külföldi kapcsolatait, sőt azt is, milyen nemzetiségű az, aki az appot készítette.","shortLead":"Az amerikai kormány most még csak kéri a két legnagyobb alkalmazás-áruház üzemeltetőjét, hogy vizsgálja meg...","id":"20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d8b65f2-bca6-4f1e-91e1-c71dde31db1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88147a90-d480-4e00-afb0-162f98b27fb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_alkalmazasok_szarmazasi_orszag_apple_google_kormanyok","timestamp":"2019. december. 17. 12:03","title":"Nézzenek a körmére az appok fejlesztőinek – ezt kérik az Apple-től és a Google-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétből hatan elmennek, így szinte lehetetlen megszervezni az ügyeleteket.","shortLead":"Hétből hatan elmennek, így szinte lehetetlen megszervezni az ügyeleteket.","id":"20191216_Egy_hijan_az_osszes_sebesz_felmondott_a_Jahn_Ferenc_Korhazban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1e288f-f34d-48e3-916f-e6f0a41876e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497f6a00-2295-4dfa-a974-8ae45e2f379e","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_Egy_hijan_az_osszes_sebesz_felmondott_a_Jahn_Ferenc_Korhazban","timestamp":"2019. december. 16. 07:43","title":"Egy híján az összes sebész felmondott a Jahn Ferenc Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő, hogy a nagyvállalatok elhagyják az országot – közölte Angela Merkel. Berlin szerint elsősorban Vietnamból, Indiából és Mexikóból érkezhetnek munkások.","shortLead":"Németországnak szüksége van az EU-n kívülről érkezett szakképzett munkavállalókra, mert különben félő...","id":"20191215_Merkel_az_EUn_kivuliek_bevandorlasaert_lobbizik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f857c3d-1362-48c0-b60b-5971f328d0d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b163ad2-fad8-45a5-a12e-aa1bcd7d2900","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191215_Merkel_az_EUn_kivuliek_bevandorlasaert_lobbizik","timestamp":"2019. december. 15. 15:18","title":"Merkel az EU-n kívüliek bevándorlásáért lobbizik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Villamosvezetővel verekedett össze, egy hajléktalant rángatott, külföldieket dobált üvegekkel. ","shortLead":"Villamosvezetővel verekedett össze, egy hajléktalant rángatott, külföldieket dobált üvegekkel. ","id":"20191217_Harom_es_fel_evre_bortonbe_kuldhetik_a_villamoson_balhezo_ferfit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b72952d-ad31-454e-8095-7c099f37d070&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08b62c12-c478-43e7-bbfb-35d141626e19","keywords":null,"link":"/itthon/20191217_Harom_es_fel_evre_bortonbe_kuldhetik_a_villamoson_balhezo_ferfit","timestamp":"2019. december. 17. 11:59","title":"Három és fél évre börtönbe küldhetik a villamoson balhézó férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39717d4a-31e7-4a40-a77b-8d3d9320a4d7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyolchengeres biturbó gázolajos erőforrás nyomatéka megközelíti az 1 000 Nm-t.","shortLead":"A nyolchengeres biturbó gázolajos erőforrás nyomatéka megközelíti az 1 000 Nm-t.","id":"20191213_hegyeket_mozgat_meg_500_loeros_dizelmotor_az_uj_vw_touaregben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39717d4a-31e7-4a40-a77b-8d3d9320a4d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818669db-9716-4741-a936-4abc8e0bfaba","keywords":null,"link":"/cegauto/20191213_hegyeket_mozgat_meg_500_loeros_dizelmotor_az_uj_vw_touaregben","timestamp":"2019. december. 16. 06:41","title":"Hegyeket mozgat meg: 500 lóerős dízelmotor az új VW Touaregben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek mínuszok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.","shortLead":"Folytatódik az évszakhoz képest meleg idő, a hét első felében 15 fok körüli maximumok is lehetnek, csak néhol lehetnek...","id":"20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c274a1e9-2a60-4932-8194-5e4fabc68525","keywords":null,"link":"/itthon/20191215_idojaras_elorejezles_het_omsz","timestamp":"2019. december. 15. 16:18","title":"Megjött a friss időjárás-előrejelzés a jövő hétről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég megválasztott elnöke, akivel az orvosok béremeléséről, a kormányzati nyomásgyakorlásról, és arról is beszélgettünk, milyen a jó egészségügyi rendszer. Interjú.","shortLead":"A magyarokban a kipcsak gén mellett nincs hálapénz gén -–vallja Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara nemrég...","id":"20191217_kincses_gyula_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b387c628-7ccd-4e8f-bb10-9f3caecd1550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b87ce227-7023-411b-90fe-a8bdc5a4f672","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191217_kincses_gyula_interju","timestamp":"2019. december. 17. 06:30","title":"Kincses Gyula: Nem tudjuk, 2020-ban lesz-e még orvos, akinek oda lehet adni a béremelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]