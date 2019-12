Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást. Egy vezető tisztségviselő is egymilliót fizethet.","shortLead":"Az egyik papíron Krúdy utca, a másikon Krúdy Gyula utca szerepelt, ezért nem engedte a Telekom a számhordozást...","id":"20191203_telekom_szamhordozas_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d9b6a75-d2c9-4cd7-bc1a-0c54646b0d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c825b0e0-98fb-4298-9399-828443428392","keywords":null,"link":"/kkv/20191203_telekom_szamhordozas_birsag","timestamp":"2019. december. 03. 09:39","title":"Addig kekeckedett a Telekom egy ügyfelével, amíg tízmillió forintra bírságolták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább egy hónapig tartó munka senkinek sem tűnt fel menet közben.","shortLead":"20 tonnányi földet mozgathattak meg azok, akik alagutat ástak a magyar határkerítés alatt Szerbia felől. A legalább...","id":"20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=187d68f5-ecf4-4264-807b-04b7c12438e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdf531a-d7ad-4345-a318-a2273568bca1","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_alagut_hatarkerites_szerb_magyar_hatar","timestamp":"2019. december. 01. 20:15","title":"Gyalogsági ásóval vagy homokozólapáttal cselezték ki a határkerítést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos tájékoztató 2020. január 1-jével lép hatályba.","shortLead":"A tankötelezettség megkezdésével kapcsolatos tájékoztató 2020. január 1-jével lép hatályba.","id":"20191203_Alig_egy_honapjuk_maradt_a_szuloknek_hogy_az_ovodaban_tartsak_a_gyerekuket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc74888-a39f-4a9d-ada4-5248795e09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38369e8a-4594-485f-8074-12c409e0b177","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_Alig_egy_honapjuk_maradt_a_szuloknek_hogy_az_ovodaban_tartsak_a_gyerekuket","timestamp":"2019. december. 03. 08:13","title":"Az Oktatási Hivatal elárulta, hogyan lehet kibújni a kötelező iskoláztatás alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"És a befektetés egy év alatt majdnem meg is térült.","shortLead":"És a befektetés egy év alatt majdnem meg is térült.","id":"20191202_matrai_eromu_meszaros_lorinc_opus_mvm_reszvenycsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2855920-c51c-453f-8709-ffc9b1a00cd1","keywords":null,"link":"/kkv/20191202_matrai_eromu_meszaros_lorinc_opus_mvm_reszvenycsomag","timestamp":"2019. december. 02. 07:45","title":"11 milliárd forintért kerülhetett Mészároshoz a Mátrai Erőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt az incidens miatt.","shortLead":"A Wizz Air járata nem sokkal reggel hat óra után szállt volna fel, de még kilenckor is a reptéren vesztegelt...","id":"20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35a68d22-eac8-4e38-87f6-d01453128234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c9357f8-3901-4c48-b14e-d9f668b31fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Tanar_lophatta_el_egy_poggyaszor_penztarcajat_a_Liszt_Ferenc_repuloteren","timestamp":"2019. december. 02. 20:16","title":"Egy tanár lophatta el egy poggyászőr pénztárcáját a Liszt Ferenc repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyi szakértők meghallgatása után súlyosítaná a vádlott büntetését a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.","shortLead":"Az igazságügyi szakértők meghallgatása után súlyosítaná a vádlott büntetését a Szegedi Fellebbviteli Főügyészség.","id":"20191203_balla_irma_gyilkossag_vadlott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f444178f-2946-4eea-a388-ed3ee9e84e78","keywords":null,"link":"/itthon/20191203_balla_irma_gyilkossag_vadlott","timestamp":"2019. december. 03. 11:38","title":"Élete végéig a börtönben tartanák Balla Irma gyilkosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta: nehézségekkel küzdenek. A januári szám már biztosan nem jön ki. Hogy mi lesz utána, azt a decemberben beérkező éves előfizetések számától tették függővé.","shortLead":"A PC Guru bő egy hete közzétett búcsúlevele után a másik magyar videojátékos újság, a GameStar is bevallotta...","id":"20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f9fe3afe-14d3-47b9-8144-c9a408e8682b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ee3f957-eaf1-4f0e-a229-13ac677928aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_gamestar_magazin_kampany_elofizeto_print_videojatekos_ujsag_pc_guru","timestamp":"2019. december. 01. 16:13","title":"A PC Guru után megszűnhet a GameStar is, segítséget kér az utolsó magyar gamermagazin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Olyan hiteltelenül tagadta a tizenéves lánnyal folytatott viszonyáról szóló vádat, s annyira nem határolódott el a pedofil Jeffrey Epsteintől András yorki herceg, hogy a monarchia intézményét féltő anyja, II. Erzsébet brit uralkodó belső száműzetésbe küldte kedvenc fiát.","shortLead":"Olyan hiteltelenül tagadta a tizenéves lánnyal folytatott viszonyáról szóló vádat, s annyira nem határolódott el...","id":"201948__andras_herceg__epsteinbotrany__kozbelepo_kiralyno__szamuzetesben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=560750ee-602f-4b8a-b15f-493cd3095ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1721f9f4-9bb7-4e42-8695-7a1e9b355291","keywords":null,"link":"/360/201948__andras_herceg__epsteinbotrany__kozbelepo_kiralyno__szamuzetesben","timestamp":"2019. december. 01. 16:00","title":"András herceg kitagadta magát a királyi családból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]