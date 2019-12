Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78a08003-6651-4854-8cd8-0c53b7c0f72e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok zöme egyetemista.","shortLead":"Az áldozatok zöme egyetemista.","id":"20191228_Pokolgepes_merenyletben_tobben_meghaltak_a_szomaliai_fovarosban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a08003-6651-4854-8cd8-0c53b7c0f72e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2111388a-2210-45a8-88cd-82a6b7f5b5f1","keywords":null,"link":"/vilag/20191228_Pokolgepes_merenyletben_tobben_meghaltak_a_szomaliai_fovarosban","timestamp":"2019. december. 28. 09:14","title":"Több mint kilencvenen meghaltak a szomáliai pokolgépes merényletben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Testvére éppen három évvel élte túl az énekest.","shortLead":"Testvére éppen három évvel élte túl az énekest.","id":"20191227_george_michael_huga_halaleset_gyasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5295ef39-7356-4102-9fe6-dbbd73c27daf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b62ce7b-d117-4e34-bfc3-4f43f67c3fc5","keywords":null,"link":"/elet/20191227_george_michael_huga_halaleset_gyasz","timestamp":"2019. december. 27. 17:44","title":"Karácsonykor meghalt George Michael húga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90edafa6-8654-4669-aee3-e84858ad47d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","shortLead":"Ez történt a világban 2019-ben: a közéleti események kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez az első.","id":"20191228_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90edafa6-8654-4669-aee3-e84858ad47d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95624bc8-2d9b-4700-aba3-19c5bf34af3e","keywords":null,"link":"/360/20191228_Az_ev_kronikaja_2019_Vilag_1","timestamp":"2019. december. 28. 16:05","title":"A Boeing katasztrófájától az új-zélandi mészárlásig - 2019 külföldi krónikája / 1.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb kép szivárgott ki a Huawei jövőre érkező csúcsmobiljáról, a P40 Próról. Ezúttal azt láthatjuk, milyen elrendezéssel debütálhat a készülék kamerarendszere.","shortLead":"Újabb kép szivárgott ki a Huawei jövőre érkező csúcsmobiljáról, a P40 Próról. Ezúttal azt láthatjuk, milyen...","id":"20191227_huawei_p40_pro_kameraja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61eddb4-8cb4-4f40-9ca0-d2ae30cbc081","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_huawei_p40_pro_kameraja","timestamp":"2019. december. 27. 17:03","title":"Fotó: Furcsa elrendezést kaphat a Huawei P40 Pro kamerarendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat: Litkai Gergely és Kovács András Péter nem vesződnek a tények bemutatásával, őszintén mondják el a véleményüket a világ dolgairól. Einstein tévedett, a Föld lapos, 400 like döntött a győrbajomi boszorkányperben. ","shortLead":"Van olyan magyar hírműsor, amely azt állítja magáról, hogy a legjobb. A Duma Aktuál azonban még annál is tud jobbat...","id":"20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27314c8c-cde7-4212-b347-3feea358e0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61adb30-fe0d-4933-a248-7dda066fa6e8","keywords":null,"link":"/360/20191228_Duma_Aktual_Tenyek_helyett_velemenyek","timestamp":"2019. december. 28. 19:00","title":"Az állam veszi át jövőre a családok üzemeltetését - nálunk már most láthatja a Dumaszínház év végi híradóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc29b55e-b836-4b13-bcd6-c8eeb737e85e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szlovákiában a miniszterelnök arcképe került az egyik pirotechnikai termék dobozára.","shortLead":"Szlovákiában a miniszterelnök arcképe került az egyik pirotechnikai termék dobozára.","id":"20191227_Orbantuzijatekkal_lehet_igazan_utos_a_szilveszteri_buli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fc29b55e-b836-4b13-bcd6-c8eeb737e85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d3f86ea-6c0b-4801-9cb7-a891a69d4c25","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Orbantuzijatekkal_lehet_igazan_utos_a_szilveszteri_buli","timestamp":"2019. december. 27. 12:50","title":"Orbán-tűzijátékkal lehet igazán ütős a szilveszteri buli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27411428-b2ff-4618-9cd8-f515e362eca7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Zárójelentésben Klaus Maria Brandauer mellett szerepel Stohl András, Kerekes Éva, Udvaros Dorottya és Bálint András.","shortLead":"A Zárójelentésben Klaus Maria Brandauer mellett szerepel Stohl András, Kerekes Éva, Udvaros Dorottya és Bálint András.","id":"20191227_Megerkezett_Szabo_Istvan_uj_filmjenek_az_elozetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27411428-b2ff-4618-9cd8-f515e362eca7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92794794-a325-4590-a252-5a404ef6d292","keywords":null,"link":"/kultura/20191227_Megerkezett_Szabo_Istvan_uj_filmjenek_az_elozetese","timestamp":"2019. december. 27. 15:50","title":"Megérkezett Szabó István új filmjének az előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ez több mint a háromnegyede.","shortLead":"Ez több mint a háromnegyede.","id":"20191228_Tobb_mint_17_milliard_forintert_valtottak_be_eddig_rezsiutalvanyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57665fa9-ec16-4bdb-b37e-83c15fa8cce0","keywords":null,"link":"/itthon/20191228_Tobb_mint_17_milliard_forintert_valtottak_be_eddig_rezsiutalvanyt","timestamp":"2019. december. 28. 10:52","title":"Több mint 17 milliárd forintért váltottak be eddig rezsiutalványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]