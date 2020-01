Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kezdők alapbére nő nagyot az Auchannál, a többieké két lépcsőben emelkedik.","shortLead":"A kezdők alapbére nő nagyot az Auchannál, a többieké két lépcsőben emelkedik.","id":"20200122_Megallapodott_az_Auchan_a_szakszervezettel_a_beremelesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c890311-d4d7-4eee-a327-db11c8ffb368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a9bff9d-3bbf-452a-a39b-6a48b48974b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_Megallapodott_az_Auchan_a_szakszervezettel_a_beremelesrol","timestamp":"2020. január. 22. 19:58","title":"Megállapodott az Auchan a szakszervezettel a béremelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","shortLead":"Felszakadozhat a felhőzet végre, de északkeleten lehetnek meglepetések.","id":"20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d6d07eb-3aa4-49af-836c-f169966ede56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027dd88a-3bc4-4384-9508-b9ef1ade7d59","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Egy_kis_szerencsevel_ma_meg_a_Napot_is_meglathatjuk","timestamp":"2020. január. 22. 05:23","title":"Egy kis szerencsével ma még a Napot is megláthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már mintegy 300 embert betegített meg az ország több városában. A halálos áldozatok száma már legalább hat, és kiderült, hogy a magas lázat, légzési nehézséget és tüdőgyulladást okozó kór emberről emberre is terjed. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasokat, az Egészségügyi Világszervezet szerdára rendkívüli tanácskozást hívott össze. A kezdődő járvány a legrosszabb időben üti fel a fejét, a kínai újév napjaiban ugyanis százmilliók kelnek útra.","shortLead":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már...","id":"20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc795d7-56a4-49ae-a229-51a7adcd81bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:00","title":"A lehető legrosszabbkor támad a rejtélyes új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte, hogy a világ két legnagyobb gazdasága eltávolodott egymástól.","shortLead":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte...","id":"20200122_USA_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46bb462-669e-4198-a189-279c11d7c524","keywords":null,"link":"/360/20200122_USA_Kina","timestamp":"2020. január. 22. 13:10","title":"Trumpnak úgy kellett a tűzszünet Kínával, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","shortLead":"Iain Lindsay a magyar kultúra napja alkalmából csapta fel a könyvet. ","id":"20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ad6f2ab-bcbd-49ca-ba6e-101ded195fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed4c905-9f45-4747-a950-613d0bf5bb92","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_A_Pal_utcai_fiukbol_olvasott_fel_a_brit_nagykovet__video","timestamp":"2020. január. 22. 14:54","title":"A Pál utcai fiúkból olvasott fel a brit nagykövet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan törvényt felülvizsgálnának, „amely az emberek jogos igazságérzetét sérti”.","shortLead":"Minden olyan törvényt felülvizsgálnának, „amely az emberek jogos igazságérzetét sérti”.","id":"20200123_Balatonfureden_tartja_evkezdo_frakciouleset_a_Fidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29261d0c-60db-44c5-8dda-cbc436375367","keywords":null,"link":"/itthon/20200123_Balatonfureden_tartja_evkezdo_frakciouleset_a_Fidesz","timestamp":"2020. január. 23. 08:22","title":"Balatonfüreden tartja évkezdő frakcióülését a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség közleménye szerint egy nő a barátnőjével egy szórakozóhelyen ismerkedett meg egy külföldi férfival, aki felajánlotta, hogy hazakíséri, de a gyanú szerint egy parkban megerőszakolta.","shortLead":"A rendőrség közleménye szerint egy nő a barátnőjével egy szórakozóhelyen ismerkedett meg egy külföldi férfival, aki...","id":"20200122_Megeroszakolhatott_egy_egyetemista_lanyt_egy_szomaliai_ferfi_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79da0b9f-3f25-4e40-98e2-16ad8a7dbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4192e938-efc7-4dd5-9236-2b52812abea1","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Megeroszakolhatott_egy_egyetemista_lanyt_egy_szomaliai_ferfi_Budapesten","timestamp":"2020. január. 22. 12:52","title":"Egy szomáliai férfi erőszakolhatott meg egy egyetemistát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c636c0c-90b6-4f61-afe9-1913c47be141","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az európai történelem egyik legkülönösebb átverését mutatja be Gárdos Péter Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy című regénye. ","shortLead":"Az európai történelem egyik legkülönösebb átverését mutatja be Gárdos Péter Királyi Játék - Ez a játszma vérre megy...","id":"202003_konyv__politikai_huzas_gardos_peter_kiralyi_jatek__ez_ajatszma_verre_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c636c0c-90b6-4f61-afe9-1913c47be141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8efdfd6d-af25-4b61-98bc-b867c077e344","keywords":null,"link":"/360/202003_konyv__politikai_huzas_gardos_peter_kiralyi_jatek__ez_ajatszma_verre_megy","timestamp":"2020. január. 21. 14:00","title":"Így verte át Európa uralkodóit Kempelen Farkas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]