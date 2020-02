Ahogy a testünket is felkészítjük a téli baktérium- és vírusinvázió ellen, a lelket is fel lehet készíteni a negatív tapasztalatok leküzdésére.

A lelki ellenálló képesség (reziliencia) kialakulása tanulási folyamat, nem csak úgy velünk születik. Hasonlóan más folyamatokhoz, az eredmény idővel egyre jobb lesz, gondoljunk csak az első rántás elkészítésére vagy egy szög beverésére.



Hogyan segíthet a szülő a rezilienciát kialakítani?



1. Engedjük cselekedni a gyereket



Ha például észrevettük, hogy nehézsége akadt (például a barátja nem akar vele játszani, csúfolják, nehezen tud beilleszkedni a közösségbe), engedjük őt tevékenyen részt venni a helyzet megoldásában. Az elég jó szülő támogatja a gyermekét, bátorítja, többféle megoldást kínál fel, de soha nem oldja meg a helyzetet helyette. Ha ezzel szemben konfliktus esetén azonnal kiemeljük a helyzetből, akkor azt tanítjuk neki, hogy meneküljön el. Így később is nehezen lesz képes szembenézni a nehézségekkel. Azt senki sem akarja, hogy a gyermeke egész életén át csak meneküljön a problémák elől.

2. Ne hagyjuk egyedül a konfliktusban

Ez azt jelenti, hogy nyíltan beszéljünk róla. Így a gyermek megtanulja, hogy a rossz és nehéz dolgokat is meg lehet beszélni. Hogy ilyenkor megpróbáljuk megérteni a kialakult helyzetet. Vajon miért bántja őt egy másik gyerek? Mi oka lehet? Talán őt is bántják? Valljuk be, ez a legnehezebb: beleélni magunkat a másik helyzetébe, és ezt a gyermekünknek is megtanítani. De ez az a módszer, amivel kikerülhetünk érzelmeink csapdájából. Ha megpróbáljuk megérteni, talán már kevésbé is haragszunk, így nem dühből, idegességből reagálunk. Ha a gyermek is elmondhatja, mit érez, képes lesz a figyelmét a másikra fordítani.

3. Tanítsuk meg segítséget kérni

Ha csak beszélünk a nehézségeinkről, akkor minden könnyebb. Ha támogatást is kapunk, még könnyebb. Ha esetleg megoldási kulcsokat is, akkor még egyszerűbbnek tűnik a dolog.

Érdeklik további tippek? Olvassa tovább Héjja Edit pszichopedagógus cikkét a legújabb HVG Extra Pszichológia magazinban, melyben erővel, a lelki ellenálló képességgel foglalkozunk. Keresse az újságosoknál vagy rendelje meg!

Nézze meg előfizetési ajánlatainkat, amelyekben HVG Könyvet kap a HVG Extra Pszichológia magazin mellé.