[{"available":true,"c_guid":"92365b0c-4608-42cd-bf4a-e5efce2173fa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk eseménye ellen két ellentüntetést is meghirdettek. A Vértanúk terén Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke a trianoni szerződést ratifikáló törvény hatályon kívül helyezését követelte. ","shortLead":"A Mi Hazánk eseménye ellen két ellentüntetést is meghirdettek. A Vértanúk terén Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke...","id":"20200301_Faklyakkal_es_feher_loval_emlekezett_Horthyra_a_Mi_Hazank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92365b0c-4608-42cd-bf4a-e5efce2173fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae1b836b-7692-47c0-8150-e4642a947631","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Faklyakkal_es_feher_loval_emlekezett_Horthyra_a_Mi_Hazank","timestamp":"2020. március. 01. 21:29","title":"Fáklyákkal és fehér lóval emlékeztek Horthyra Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t vagy androidos készüléket választ. Meglepő, hogy egy cég ilyen környezetben gondolja úgy, windowsos telefonnal rukkolna ki.","shortLead":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t...","id":"20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbb80d8-eab4-4b7e-8099-88a2810a69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","timestamp":"2020. március. 02. 13:03","title":"Ezt nem láttuk jönni: új windowsos telefon kerülhet piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","shortLead":"Dél-Koreában közben 3500 fölé emelkedett a fertőzöttek száma.","id":"20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb6ad4fe-542b-47c9-a752-35a77c40ba11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d912af4-ad13-4b40-bac8-d26e90ecc5e1","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Thaifoldon_es_Ausztraliaban_is_meghalt_egyegy_koronavirusos_beteg","timestamp":"2020. március. 01. 12:05","title":"Thaiföldön és Ausztráliában is meghalt egy-egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Külön indult a két ellenzéki párt és a Fidesz sem lett nevető harmadik. ","shortLead":"Külön indult a két ellenzéki párt és a Fidesz sem lett nevető harmadik. ","id":"20200301_Az_MSZP_Momentum_Angyalfold_idokozi_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=460aed43-ff74-4799-8207-02e8c58e225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57aba4d0-2555-4df8-ac9d-265b75f0bb1d","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Az_MSZP_Momentum_Angyalfold_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. március. 01. 20:33","title":"Az MSZP jelöltje legyőzte a Momentumét az angyalföldi időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések nyertesei.","shortLead":"Baranyában is főként a kormányhoz lojális politikusok és nagyvállalkozók voltak a 2016-ban lezárt földárverések...","id":"20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0860536-6aa1-4d71-bfa5-d3da477f275a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05da280f-d46e-4eef-a4b1-0f52479b9f15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_Angyan_ujabb_foldjelentese_is_a_kormany_porhinteset_igazolja","timestamp":"2020. március. 03. 06:15","title":"Ángyán újabb földjelentése is a kormány porhintését igazolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","shortLead":"A figyelmeztetéseket azért helyezték ki, mert a Békés megyei településen halálra gázoltak egy erszényest.","id":"20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949461a4-8f3a-4a1b-87bd-bc1fe5f05cd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa708e0-aeef-4ee9-a032-33695dce1dde","keywords":null,"link":"/elet/20200302_kenguru_tabla_oroshaza_ketfarku_kutya_part","timestamp":"2020. március. 02. 20:15","title":"Kenguru ugorhat át az úton – jelzi több tábla Orosházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő futballhuligánokból szervezte a bűnszervezetét, amely kábítószerrel is kereskedett.","shortLead":"A nő futballhuligánokból szervezte a bűnszervezetét, amely kábítószerrel is kereskedett.","id":"20200301_Budapesten_bujkalt_a_lengyel_kabitoszermaffia_vezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"548558bc-cbee-4a28-901d-993e6a31aa00","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Budapesten_bujkalt_a_lengyel_kabitoszermaffia_vezetoje","timestamp":"2020. március. 01. 11:20","title":"Budapesten bujkált a lengyel kábítószermaffia vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Majdnem kilenc évi átlagfizetésből jön ki egy átlagos árú budapesti lakás.","shortLead":"Majdnem kilenc évi átlagfizetésből jön ki egy átlagos árú budapesti lakás.","id":"20200302_Jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_amennyivel_a_fizetesek_nonek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbe5cae-fd60-429a-befa-2ee507886b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbb4a9b-f3b5-4a4b-b348-f10fd2ef61cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Jobban_dragulnak_a_lakasok_mint_amennyivel_a_fizetesek_nonek","timestamp":"2020. március. 02. 07:24","title":"Jobban drágulnak a lakások, mint ahogy a fizetések nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]