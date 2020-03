Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni. Az EFOTT szervezői pénzt adományoznak a koronavírus ellen küzdő orvosoknak

De a templomok nem zárnak be. Nem tartanak több nyilvános misét Magyarországon a koronavírus miatt

Bill Gates még 2018 májusában beszélt arról, hogy a világ kormányai nem veszik elég komolyan a járványokat. Két éve már figyelmeztetett Bill Gates, hogy jöhet egy új világjárvány, és nagy baj lesz belőle

A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.

A koronavírus-járvány miatt visszaesett a kereslet, nem jut elég pénz a bérekre.

Négyszáz dolgozót küld el a kisvárdai Háda

A francia Renault tulajdonában levő autógyár felfüggeszti április 5-ig tevékenységét a dél-romániai mioveni-i üzemében. A Dacia is leállítja a termelést Romániában

Az amerikai pénzügyminiszter és a kongresszus gigantikus pénzügyi csomagban egyezhet meg. Ezermilliárd dollárt is pumpálhatnak a gazdaságba, első körben pedig minden felnőtt amerikainak adhatnak ezer dollárt. Ezermilliárd dollárt is... Pénzt osztogatna az amerikai kormány a járvány miatt

Egyre több ország zárja le a határait. Budapesten szinte már meg is szűnt a turizmus, ami nagyon sok szolgáltatót súlyosan érint. Ezermilliárd dollárt is...","id":"20200318_usa_koronavirus_jarvany_valsag_penzosztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e434b74f-2db5-42ea-bfb1-90cd8479bf2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_usa_koronavirus_jarvany_valsag_penzosztas","timestamp":"2020. március. 18. 06:21","title":"Pénzt osztogatna az amerikai kormány a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egyre több ország zárja le a határait. Budapesten szinte már meg is szűnt a turizmus, ami nagyon sok szolgáltatót súlyosan érint. A vidéki, belföldi utazásokban még bíznak a szakemberek, hogy a járvány végeztével a szektor mentsvára lehet. ","shortLead":"Egyre több ország zárja le a határait. Budapesten szinte már meg is szűnt a turizmus, ami nagyon sok szolgáltatót...","id":"20200317_Koronavirus_mi_lesz_veled_turizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7092608-dbf3-432a-9bf6-15315a6f3385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf7b561-cee3-4e2c-b1a4-4e3984534636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200317_Koronavirus_mi_lesz_veled_turizmus","timestamp":"2020. március. 17. 11:51","title":"Még nem tudni, hány magyar turista ragadt külföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25368768-060b-49e1-b1b3-76989045b978","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vergil Chitac orvosa azt mondta, hogy ha tünetmentes, akkor nyugodtan mehet a dolgára. Eddig több mint 600 embernek kellett önkéntes karanténba vonulnia miatta, a családját és közeli munkatársait is megfertőzte, az állapota súlyos. Eljárás indul a koronavírust terjesztő román szenátor ellen