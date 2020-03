A koronavírus kapcsán újra felmerült: felismerjük az álhíreket?

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja miről beszél: korábban ő is bűnözőként élt. Tanítványai között van Zolika, akiben sokat lát mentora, még saját nappalijában is edzést tart neki. ","shortLead":"Misi bácsi a 8. kerület fiataljait tanítja bokszolni, hogy a drogok helyett inkább a sporttal foglalkozzanak. Tudja...","id":"20200303_Getto_Balboa_elso_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82f9733c-ec44-4c76-972f-28a01faf74e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3589f315-f8b7-4a26-9810-c11cd60639b7","keywords":null,"link":"/360/20200303_Getto_Balboa_elso_resz","timestamp":"2020. március. 03. 19:00","title":"Doku360: \"Tudták, hogy le kell lőjenek, különben kivégzem őket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c555a29-c003-4695-97fa-75f0643ef4d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Chris Matthews, az MSNBC Hardball című műsorát vezette, az elmúlt időszakban több vitatott kijelentése is volt.","shortLead":"Chris Matthews, az MSNBC Hardball című műsorát vezette, az elmúlt időszakban több vitatott kijelentése is volt.","id":"20200303_Varatlanul_az_adas_kozepen_jelentette_be_visszavonulasat_egy_amerikai_musorvezeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c555a29-c003-4695-97fa-75f0643ef4d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fe2cff9-1ab9-4f48-8623-6852f553c89b","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Varatlanul_az_adas_kozepen_jelentette_be_visszavonulasat_egy_amerikai_musorvezeto","timestamp":"2020. március. 03. 08:43","title":"Váratlanul, az adás közepén jelentette be visszavonulását egy amerikai műsorvezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","shortLead":"Már az is segítene, ha a világ tíz fő repülőterén átutazó emberek gyakrabban mosnának kezet.","id":"20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6144921c-031b-4a00-bee0-945cabc7bce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3078f3aa-d2fa-4387-aaf1-a57ba11ed932","keywords":null,"link":"/tudomany/20200303_kezmosas_fertozo_betegsegek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 03. 12:50","title":"Csak egy kicsit kellene változtatnunk a szokásainkon, és máris jelentősen lassulna a fertőző betegségek terjedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A koronavírus-járvány nyugat-európai terjedése miatt a szervezők jobbnak látták lemondani a keddi rendezvényt.","shortLead":"A koronavírus-járvány nyugat-európai terjedése miatt a szervezők jobbnak látták lemondani a keddi rendezvényt.","id":"20200302_Koronavirus_miatt_lefujtak_a_nemetorszagi_Michelin_Guidegalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9193e5bd-88b5-4d2c-b9de-138cba4a88dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72777d2e-a273-47e8-954e-49d6c9ea644f","keywords":null,"link":"/elet/20200302_Koronavirus_miatt_lefujtak_a_nemetorszagi_Michelin_Guidegalat","timestamp":"2020. március. 02. 13:20","title":"A koronavírus miatt lefújták a németországi Michelin-gálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple-t gyakran kritizálják, hogy drága eszközei sérülékenyebbek a többi gyártó hasonló készülékénél. Úgy tűnik, az iPhone 11-re ez pont nem igaz.","shortLead":"Az Apple-t gyakran kritizálják, hogy drága eszközei sérülékenyebbek a többi gyártó hasonló készülékénél. Úgy tűnik...","id":"20200302_apple_iphone_11_disneyland_vizallosag_vizallo_telefon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63b0a2b6-eedb-47d2-956a-361c975969e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844b434b-d520-406f-a5af-496704098e4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_apple_iphone_11_disneyland_vizallosag_vizallo_telefon","timestamp":"2020. március. 02. 20:33","title":"Két hónap után került elő a tóból egy iPhone 11 – ezután is működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","shortLead":"Hirtelen lett hely a kasszáknál.","id":"20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a990d15a-9e0e-4c61-a71d-4480eba3c771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a48f386-b61e-4eb3-a778-595b158b27cf","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_romania_lidl_koronavirus_jarvany_gazmaszk","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Járványügyi ruházatban ment be egy vásárló egy román Lidlbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8d3caca-51a1-4082-9171-097539ebac0f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Stresszlevezetés felsőfokon.","shortLead":"Stresszlevezetés felsőfokon.","id":"20200302_Azert_zartak_ki_a_kerekparversenyzot_mert_biciklivel_dobalta_az_ellenfelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8d3caca-51a1-4082-9171-097539ebac0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3017df32-355e-4fb7-b81a-10cae59e514e","keywords":null,"link":"/sport/20200302_Azert_zartak_ki_a_kerekparversenyzot_mert_biciklivel_dobalta_az_ellenfelet","timestamp":"2020. március. 02. 12:13","title":"Azért zárták ki a kerékpárversenyzőt, mert biciklivel dobálta az ellenfelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey Júlia gyerekei lelkesen számoltak be leveleikben és az ajándékba készített újságukban a korabeli történésekről. A zömében most először kiadott levelezésekből nemcsak egy 19. századi értelmiségi család mindennapjai rajzolódnak ki, hanem a tragikusan fiatalon elhunyt Petőfi Zoltán személyiségét is árnyaltabban ismerhetjük meg, mint ahogy azt a kritikusai megörökítették az utókornak.","shortLead":"Ritka és különleges alkalom, amikor a régmúlt időket gyerekek feljegyzéseiből is megismerhetjük. Márpedig Szendrey...","id":"20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbfc125c-0d42-40e5-b247-da974d99d3cc","keywords":null,"link":"/elet/20200203_szendrey_julia_horvat_csalad_horvat_arpad_horvat_attila_petofi_zoltan_tarka_muvek_gyimesi_emese","timestamp":"2020. március. 03. 20:00","title":"A forradalmárok gyerekeinek is határozott véleménye volt a politikáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]