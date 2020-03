Honnan tudhatjuk meg, hogy hajlamosak vagyunk a depresszióra, vagy csak néha rossz a kedvünk? Meglepő lehet, de ismertek egyes életciklusainkra jellemző hangulatzavarok is – többek között erről szól Belső Nóra pszichiáter minielőadása. Külön előadás tekinthető meg a bipoláris zavarról is.

Szintén a legfrisebb magazinszámunk tartalmához, az életciklusokhoz kapcsolja Kapitány-Fövény Máté előadását: ő a különböző életkorokra jellemző függőségeket járja körül.

A szenvedélybetegségektől könnyen az új élet felé kanyarodhatunk – hogyan ne féljünk a változástól? Hogyan ismerhetjük meg, mire vágyunk igazán? Ebben segít Szondy Máté pszichológus.

A népszerű gyereknevelési témák közül kiemelkedik az online zaklatás – erről beszél Domonkos Katalin pedagógus.

És hogy miért fontos mindezekről beszélni, sőt beszélgetni? Megtudhatjuk Feldmár András pszichoterapeuta előadásából a folyamatosan bővülő YouTube-csatornán.

