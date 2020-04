Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"De csakis úgy, véli Madrid főpolgármestere.","shortLead":"De csakis úgy, véli Madrid főpolgármestere.","id":"20200418_Nezok_nelkul_talan_folytatodhatna_a_spanyol_bajnoksag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12e52f44-d47e-4950-8055-fb2c6a412ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043dd5cd-83bd-4a7f-b1a4-b5d1ef134060","keywords":null,"link":"/sport/20200418_Nezok_nelkul_talan_folytatodhatna_a_spanyol_bajnoksag","timestamp":"2020. április. 18. 17:29","title":"Nézők nélkül talán folytatódhatna a spanyol bajnokság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","shortLead":"Hajdu Szabolcs hamarosan online debütáló új filmjének ugyanaz a címe, mint Vitézy László 1979-es alkotásának. ","id":"20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f944cbd3-55d9-46b2-ba5b-469e98d6bcfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dcd532-9eb0-4ccf-8b4b-8a193e8bf5d7","keywords":null,"link":"/kultura/20200418_Cimplagiummal_vadoljak_Hajdu_Szabolcsot","timestamp":"2020. április. 18. 09:27","title":"Címplágiummal vádolják Hajdu Szabolcsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szokatlanul gyakori magas légnyomás hozzájárult Grönland tavalyi jelentős mértékű jégveszteségéhez egy új kutatás szerint.","shortLead":"A szokatlanul gyakori magas légnyomás hozzájárult Grönland tavalyi jelentős mértékű jégveszteségéhez egy új kutatás...","id":"20200418_gronlandi_jegolvadas_magas_legnyomas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=971dd025-90c9-4679-897e-6326c2ce71b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5dd1c6-b393-405a-bd39-fd1d66c641e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200418_gronlandi_jegolvadas_magas_legnyomas","timestamp":"2020. április. 18. 14:03","title":"Miért olvadt el 600 000 000 000 tonnányi jég Grönlandon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend betartásához való ragaszkodással kell Peking hegemón törekvéseivel szembeszállni az ázsiai térségben. Hanada Rjoszuke úgy véli, nem gyakorlati lehetőség, hogy Tokiónak atomfegyvere legyen. Interjú.","shortLead":"A Japán Külpolitikai Intézet kutatója szerint az USA-hoz fűződő katonai szövetséggel és a nemzetközi jogrend...","id":"202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603aa120-56cc-47c3-b963-738389a1b32d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"186a6178-58d0-4de1-a708-61d2049d23f7","keywords":null,"link":"/360/202013__hanada_rjoszuke_japan_kutato__japanrol_es_kinarol__hatalmi_jatszmak","timestamp":"2020. április. 19. 17:30","title":"Japánban egyre nagyobb fejtörést okoznak Kína hegemón törekvései a térségben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új koronavírus-járvány utáni újjászületést szorgalmazta Ferenc pápa az Isteni Irgalmasság ünnepnapján, amelyen a lengyel Szent Fausztina nővérről emlékezett meg a Vatikánnal szomszédos római templomban zárt ajtók mögött bemutatott misén vasárnap.","shortLead":"Az új koronavírus-járvány utáni újjászületést szorgalmazta Ferenc pápa az Isteni Irgalmasság ünnepnapján, amelyen...","id":"20200419_Az_emberek_kozotti_kozombosseg_a_jarvanynal_is_pusztitobb_Ferenc_papa_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5af62c6-d834-4398-8fa0-6dc14128d4bc","keywords":null,"link":"/elet/20200419_Az_emberek_kozotti_kozombosseg_a_jarvanynal_is_pusztitobb_Ferenc_papa_szerint","timestamp":"2020. április. 19. 16:19","title":"Az emberek közötti közömbösség a járványnál is pusztítóbb Ferenc pápa szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec1906d-40ee-4f78-ab2d-87e6f0c22761","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Május 2-áig kijárási és látogatási tilalom van a Gondozóházban.","shortLead":"Május 2-áig kijárási és látogatási tilalom van a Gondozóházban.","id":"20200419_Elkapta_egy_gondozo_a_koronavirust_egy_fovarosi_idosotthonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aec1906d-40ee-4f78-ab2d-87e6f0c22761&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3eace2-9683-4360-90c2-40ab08e56958","keywords":null,"link":"/itthon/20200419_Elkapta_egy_gondozo_a_koronavirust_egy_fovarosi_idosotthonban","timestamp":"2020. április. 19. 09:56","title":"Elkapta egy gondozó a koronavírust egy fővárosi idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy 41 éves nő lehet a terézvárosi gyilkosság elkövetője.","shortLead":"Egy 41 éves nő lehet a terézvárosi gyilkosság elkövetője.","id":"20200418_Elfogtak_a_feltetelezett_Bajza_utcai_gyilkost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2714757a-b9d9-43d3-85ea-1db9a992a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edab37e8-7d41-4277-8d60-b8ba17cac057","keywords":null,"link":"/itthon/20200418_Elfogtak_a_feltetelezett_Bajza_utcai_gyilkost","timestamp":"2020. április. 18. 16:58","title":"Elfogták a feltételezett Bajza utcai gyilkost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Lady Gaga, a Rolling Stones, Elton John és Stevie Wonder is otthonából jelentkezett be.","shortLead":"Lady Gaga, a Rolling Stones, Elton John és Stevie Wonder is otthonából jelentkezett be.","id":"20200419_Tobb_mint_40_milliard_forintnyi_penz_gyult_ossze_az_online_jotekonysagi_koncerten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=759acd05-b9a4-4960-8864-e7b57e9dbb92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f633fee3-a31c-4a02-b37a-37cdefe53a0c","keywords":null,"link":"/kultura/20200419_Tobb_mint_40_milliard_forintnyi_penz_gyult_ossze_az_online_jotekonysagi_koncerten","timestamp":"2020. április. 19. 17:33","title":"Több mint 40 milliárd forintnyi pénz gyűlt össze az online jótékonysági koncerten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]