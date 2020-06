Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73bf255e-730f-4bea-bbd7-63a0a0cccfe0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német lapban megjelent elemzésben két szakértő jutott a fenti következtetéshez, miután bemutatta, miért alkalmaz kettős mércét a német CDU-CSU uniós, illetve hazai politikájában.","shortLead":"A német lapban megjelent elemzésben két szakértő jutott a fenti következtetéshez, miután bemutatta, miért alkalmaz...","id":"20200604_Die_Welt_Orban_Europai_Neppart_cdu_csu_szemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73bf255e-730f-4bea-bbd7-63a0a0cccfe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6030ac9a-70ac-49e8-8471-54d4f2088f09","keywords":null,"link":"/360/20200604_Die_Welt_Orban_Europai_Neppart_cdu_csu_szemle","timestamp":"2020. június. 04. 07:30","title":"Die Welt: Merkelék kedvenc autokratáját ki kell tenni a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a76c00-bac3-4808-9523-b3d92b3142ab","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.","shortLead":"A Mercedes kereskedésben, ahol a kocsit felgyújtották több másik autót megrongáltak.","id":"20200602_kalifornia_zavargasok_tuntetesek_autoszalon_gyujtogatas_rongalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=60a76c00-bac3-4808-9523-b3d92b3142ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea4a394b-12de-4b1f-b706-18ac0b50281e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200602_kalifornia_zavargasok_tuntetesek_autoszalon_gyujtogatas_rongalas","timestamp":"2020. június. 02. 16:50","title":"70 autót elloptak, egy Mercedes-AMG-t felgyújtottak Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Péntektől vasárnapig nagyjából 40 ezer alkalommal töltötték le a 5-0 Radio Police Scanner nevű appot az Egyesült Államokban.","shortLead":"Péntektől vasárnapig nagyjából 40 ezer alkalommal töltötték le a 5-0 Radio Police Scanner nevű appot az Egyesült...","id":"20200602_applikacio_alkalmazas_5_0_radio_police_scanner","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d988715-5065-4f7f-80eb-26d2c687c391&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00da72b-add1-4708-bb7a-eaa5a5c9bf52","keywords":null,"link":"/tudomany/20200602_applikacio_alkalmazas_5_0_radio_police_scanner","timestamp":"2020. június. 02. 14:03","title":"Még a TikTokot is beelőzte az app, amivel lehallgatják az amerikai rendőröket a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"További enyhítés, hogy eltörölték a karanténkötelezettséget az uniós tagállamokból érkezők esetében.","shortLead":"További enyhítés, hogy eltörölték a karanténkötelezettséget az uniós tagállamokból érkezők esetében.","id":"20200603_koronavirus_jarvany_olaszorszag_hatarnyitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a9217bd5-65d4-4016-af60-b485655fc041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1177351e-9e57-4b77-9d92-24c1da99e261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_koronavirus_jarvany_olaszorszag_hatarnyitas","timestamp":"2020. június. 03. 14:14","title":"Megnyitotta belső és külső határait Olaszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","shortLead":"A Kárpátia zenekar Magyarnak születtem című filmjének vetítésére is jut négymillió forint.","id":"20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5cb9c77a-7a10-46fb-af59-050515a21d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5922382a-e7d0-42ba-8fa7-7d2b5786bd2d","keywords":null,"link":"/kultura/20200604_Kasler_Ismeros_Arcok_dokumentumfilm_tamogatas","timestamp":"2020. június. 04. 11:48","title":"Káslerék 12 milliót adnak az Ismerős Arcokról szóló dokumentumfilmre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés korábban is komoly problémát jelentett a munkahelyeken, ami a koronavírus-járvány alatt bevezetett intézkedések miatt fokozódott – derült ki az Amnesty International kutatásából. ","shortLead":"A nemi alapú hátrányos megkülönböztetés korábban is komoly problémát jelentett a munkahelyeken, ami...","id":"20200603_munkaado_munkavallalo_koronavirus_varandos_nok_amnesty_international_hatranyos_megkulonboztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55810a07-3f35-49ae-8bec-5ef1b6aeb1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1df731e0-6fb0-4c5a-9b7d-1e3c76492c93","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_munkaado_munkavallalo_koronavirus_varandos_nok_amnesty_international_hatranyos_megkulonboztetes","timestamp":"2020. június. 03. 10:10","title":"Időzített bombaként tekintenek a várandós nőkre a munkaadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az olasz politikus azt mondta, példakép számára Magyarország. Ehhez még a szájmaszkját is levette a kijárási korlátozások utáni első utcai demonstráción. ","shortLead":"Az olasz politikus azt mondta, példakép számára Magyarország. Ehhez még a szájmaszkját is levette a kijárási...","id":"20200602_matteo_salvini_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ca878823-25aa-42b3-9b4e-b2f3d84c4278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf7e42db-62e2-4891-baf7-4691cfe75d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200602_matteo_salvini_magyar_kormany","timestamp":"2020. június. 02. 13:42","title":"Salvini: Tisztelet a magyar népnek és a kormánynak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hazug a kormány központilag vezényelt gyásza Trianonról – mondta a csütörtökön megjelenő HVG hetilapnak a karmester.","shortLead":"Hazug a kormány központilag vezényelt gyásza Trianonról – mondta a csütörtökön megjelenő HVG hetilapnak a karmester.","id":"20200603_Fischer_Adam_A_trianoni_emlekezet_onbecsapas_hazugsagban_el_az_orszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e938161-50a7-4d1a-a0b1-b873b09d6e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b91ab2b-008b-44cd-ba0e-7b14446bb998","keywords":null,"link":"/itthon/20200603_Fischer_Adam_A_trianoni_emlekezet_onbecsapas_hazugsagban_el_az_orszag","timestamp":"2020. június. 03. 11:36","title":"Fischer Ádám: A trianoni emlékezet önbecsapás, hazugságban él az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]