[{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai vállalat kénytelen magára hagyatkozni, és saját programokat készít. Például a koronavírusos kontaktok követésére alkalmas alkalmazásprogramozási felületet (API).","shortLead":"Miután az amerikai szankciók nem csak hardveres, hanem szoftveres erőforrásoktól is elszakítottk Huaweit, a kínai...","id":"20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8ca558b-ecc7-43b8-aa66-7351f6961dae","keywords":null,"link":"/tudomany/20200614_huawei_covid19_kontaktkutato_api","timestamp":"2020. június. 14. 16:03","title":"A Huawei ebben is különutas: saját koronakontakt-kutató API-t fejleszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.","shortLead":"Dömötör Csaba elmagyarázta mi az összefüggés a migráció és a járvány között.","id":"20200614_Jovo_heten_erkeznek_a_konzultacios_kerdoivek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=043ece1d-634d-408f-a0e9-f9d03c86b9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223ec6c9-0285-4081-b6ad-456bd151bf9b","keywords":null,"link":"/itthon/20200614_Jovo_heten_erkeznek_a_konzultacios_kerdoivek","timestamp":"2020. június. 14. 15:05","title":"Jövő héten érkeznek a konzultációs kérdőívek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","shortLead":"A közel 1400 lóerős svéd különlegesség alig használt példányának alaposan megkérik az árát. ","id":"20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=283f990f-5c4c-4c69-911c-ca45da84e2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99ae8526-dded-409a-8fad-a9e34ff0d0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_a_bugatti_chironnal_is_dragabb_ez_az_unikumnak_szamito_koenigsegg","timestamp":"2020. június. 16. 06:41","title":"A Bugatti Chironnál is drágább ez az unikumnak számító Koenigsegg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha a feltételezések helyesek, és minden körülmény adott, úgy igen nagy esély van rá, hogy nem vagyunk egyedül – erre jutott legalábbis egy brit kutatás.\r

\r

","shortLead":"Ha a feltételezések helyesek, és minden körülmény adott, úgy igen nagy esély van rá, hogy nem vagyunk egyedül – erre...","id":"20200615_brit_tudosok_idegen_fajok_foldonkivuli_intelligens_elet_tejutrendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9706cd2f-2e01-4bd7-a964-af621a5d8805","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_brit_tudosok_idegen_fajok_foldonkivuli_intelligens_elet_tejutrendszer","timestamp":"2020. június. 15. 13:03","title":"Akár 30 idegen civilizáció is élhet a galaxisunkban a tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"„Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van” – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének végét Orbán Viktor. De a védekezés során a miniszterelnök több csatát is felvállalt, aminek a célja egyértelmű volt: politikai ellenfeleivel próbált meg leszámolni.","shortLead":"„Az első csatát megnyertük, ez a győzelem a zsákban van” – így értékelte a koronavírus elleni védekezés első ütemének...","id":"20200616_Orban_mindenkire_lott_aki_mozgott_es_a_koronavirust_is_eltalalta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe711c1a-a4d5-4a7e-aa4f-9e638b7b012a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cda3e46-e793-40cf-a294-cb4f30b69601","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Orban_mindenkire_lott_aki_mozgott_es_a_koronavirust_is_eltalalta","timestamp":"2020. június. 16. 06:30","title":"Orbán mindenkire lőtt, aki mozgott, és a koronavírust is eltalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02addae7-cc19-4ed6-942e-c4c938621ab1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A kisbabák alvása sok érzelmet korbácsol fel - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író. A szülők indulatossá és védekezővé válnak az altatási stratégiájukkal kapcsolatban, különösen, ha úgy érzik, megtalálták a megfelelően működő módszert, és erre valaki azt mondja: a síró kisbaba magára hagyása éjszaka nem bölcs dolog.","shortLead":"A kisbabák alvása sok érzelmet korbácsol fel - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író. A szülők...","id":"20200614_Hogyan_altassunk_el_egy_kisbabat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02addae7-cc19-4ed6-942e-c4c938621ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de0f484-3307-4b81-b529-24e6107b5b2c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200614_Hogyan_altassunk_el_egy_kisbabat","timestamp":"2020. június. 14. 19:15","title":"Hogyan altassunk el egy kisbabát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő Giuseppe Conte olasz miniszterelnöknek is küldött egy üzenetet.","shortLead":"A kormányfő Giuseppe Conte olasz miniszterelnöknek is küldött egy üzenetet.","id":"20200615_orban_viktor_sms_matteo_salvini_olaszorszag_v4_ek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47d3c57c-a992-4c4f-88ce-991e3ae15b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1458dd80-1595-453f-880c-f8b6aabb4278","keywords":null,"link":"/itthon/20200615_orban_viktor_sms_matteo_salvini_olaszorszag_v4_ek","timestamp":"2020. június. 15. 13:06","title":"Orbán SMS-ben üzent Salvininek a V4-es vita miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05265de-ad22-46b0-b66b-6650c1b07794","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.","shortLead":"Egy ruttkai pedagógus csütörtökön öt gyermeket védett meg és közben felhívta a figyelmet a támadásra.","id":"20200615_tanitono_ruttka_keseles_amokfuto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05265de-ad22-46b0-b66b-6650c1b07794&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7e378d-ef7e-4514-a6f5-b30bbff56b2a","keywords":null,"link":"/elet/20200615_tanitono_ruttka_keseles_amokfuto","timestamp":"2020. június. 15. 19:42","title":"Egy tanítónő is szembeszállt a szlovákiai késes ámokfutóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]