[{"available":true,"c_guid":"6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati beavatkozáson esnek át.","shortLead":"A Lidbree készítői szerint jelentős fájdalomcsillapító hatást nyújthat azoknak, akik hétköznapi nőgyógyászati...","id":"20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c1ac0a7-161e-48a4-8d19-ac5ef10e92bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988971c0-58e4-4d49-a3ce-6e855dd21bd8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_richter_gedeon_lidbree_mehen_beluli_fajdalomcsillapito_gyogyszer","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:40","title":"Zöld utat kapott a Richter méhen belüli fájdalomcsillapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8a3edb-11fb-4d4b-aa5e-c24ac1487e59","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Rosszul hivatkozta meg a hivatalos dokumentumokban a kormány a felszámolás alatt álló debreceni Dispomedicor orvosieszköz-gyártót, amikor stratégiai jelentőségűvé minősítette, és ezzel államosította a felszámolását.","shortLead":"Rosszul hivatkozta meg a hivatalos dokumentumokban a kormány a felszámolás alatt álló debreceni Dispomedicor...","id":"20200804_A_kormany_allamositott_de_becsuszott_egy_kis_hiba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f8a3edb-11fb-4d4b-aa5e-c24ac1487e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6119d95-fbe0-4d96-9058-a5514124d545","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200804_A_kormany_allamositott_de_becsuszott_egy_kis_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 04. 11:10","title":"A kormány államosított, de becsúszott egy kis hiba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7125b38-b925-4b30-a9f9-60505f3acb5a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Ciro Immobile 36 góllal zárta a szezont. Lewandowskit és Cristiano Ronaldót előzte meg.\r

Az országban meredeken emelkedik a betegek száma.","id":"20200803_Koronvirus_Koszovo_miniszterelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78500bed-785b-44ff-8852-9b31d0ad69e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3db5073-d951-4e4d-a3aa-59a2eca41fe9","keywords":null,"link":"/vilag/20200803_Koronvirus_Koszovo_miniszterelnok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 05:58","title":"Koronvírusos lett Koszovó miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Marcus Rashfordnak ez is sikerült.","shortLead":"Marcus Rashfordnak ez is sikerült.","id":"20200804_Focista_a_Vogue_cimlapjan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2035e69-d4ee-4eb6-88e3-5c59326b8007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524f09-2763-4e17-86a4-f381ea0fba08","keywords":null,"link":"/elet/20200804_Focista_a_Vogue_cimlapjan","timestamp":"2020. augusztus. 04. 09:44","title":"Focista a Vogue címlapján?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]