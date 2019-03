Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3de887db-0501-438d-86ad-3e4fe2f7a1e7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm is tartogatott bejelentést a barcelonai mobilos szakkiállításra: a jövő év első felében érkezhetnek azok a telefonok, amelyekbe már kifejezetten 5G-képes lapkakészletek kerülnek.","shortLead":"A Qualcomm is tartogatott bejelentést a barcelonai mobilos szakkiállításra: a jövő év első felében érkezhetnek azok...","id":"20190228_qualcomm_integralt_5g_modem_jovore_erkezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3de887db-0501-438d-86ad-3e4fe2f7a1e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66f4864a-27ee-4878-b78b-d787f1482a49","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_qualcomm_integralt_5g_modem_jovore_erkezik","timestamp":"2019. február. 28. 13:03","title":"Elhihetjük, a Qualcomm mondja: jövőre több hely lesz az 5G-s telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és a Pénzügyminisztérium. Mindkét anyag a kritikus területeket járja körül, azzal a különbséggel, hogy a kormányzati csomagban nincs annyi konkrét lépés, mint a jegybank 330 pontjában. Adószakértővel elemeztük, hogy mit ígérnek a vállalkozásoknak a következő évekre. Röviden: nem sok jót.","shortLead":"Mindössze néhány órányi különbséggel tette közzé versenyképességi javaslatát a Magyar Nemzeti Bank és...","id":"20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5661e8bd-8bd2-49cc-b7f9-45fe130599f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c24248f-7851-45b4-9fc1-cd239d9e7cee","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_versenykepesseg_jegybank_mnb_kkv","timestamp":"2019. február. 28. 17:00","title":"\"Merő sületlenség\": szétkapta az adószakértő Matolcsyék kisvállalati programját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","shortLead":"Az EP-képviselő állta a sarat, de kormányt és médiáját a tények nem szokták zavarni.","id":"20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66ea11d6-bb63-42fa-90f3-6bed37449aa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29411af-26c2-42a3-823e-23802c13cfcc","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_A_migranskartyakkal_probalta_Javort_sarokba_szoritani_a_Magyar_Nemzet","timestamp":"2019. február. 28. 09:51","title":"A migránskártyákkal próbálta Jávort sarokba szorítani a Magyar Nemzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","shortLead":"A 3000 négyzetméteres tokiói Roastery nemcsak ezért lesz különleges. ","id":"20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25696ace-b9d4-4a14-974a-9ca7599ba48d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2265ab45-6db6-4c2c-976f-bcef0b5681ad","keywords":null,"link":"/kkv/20190227_Vattacukros_fekete_tea_lattet_is_arulnak_majd_a_vilag_legnagyobb_Starbucks_uzleteben","timestamp":"2019. február. 27. 11:51","title":"Vattacukros fekete tea lattét is árulnak majd a világ legnagyobb Starbucks üzletében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Múlt hét végén érte el eddigi csúcsát a Wutip tájfun, ami mintegy 290 km/h-s széllökésekkel tombolt.","shortLead":"Múlt hét végén érte el eddigi csúcsát a Wutip tájfun, ami mintegy 290 km/h-s széllökésekkel tombolt.","id":"20190228_wutip_tajfun_tropusi_vihar_guam_eszaki_felgomb_rekord","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43151735-23b6-42d3-84b3-0721c40892ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1249661-a97f-4cfc-8841-a006ea6c3601","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_wutip_tajfun_tropusi_vihar_guam_eszaki_felgomb_rekord","timestamp":"2019. február. 28. 10:03","title":"Sosem volt még ilyen erős vihar februárban: 290 km/h-val tombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ legjobbja érdemel ki – egy kis dél-afrikai hely kapta.\r

\r

","shortLead":"A most először Párizsban megrendezett World Restaurant Awards díjátadó gálán az Év étterme fődíjat – amelyet a világ...","id":"20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf0b464-b3a9-4b72-862d-d80616777f2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f130161-2bc2-4726-bfaa-8ba685406dc1","keywords":null,"link":"/elet/20190228_Algak_es_hinar_a_vilag_legjobb_ettermeben","timestamp":"2019. február. 28. 17:32","title":"Algák és hínár a világ legjobb éttermében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel történelmi csúcsot ért el, de soha nem látott szintre nőtt a lekötetlen betétek aránya is.","shortLead":"Több csúcs is megdőlt a lakossági betéteknél 2018-ban: majdnem 14 százalékkal emelkedett az állomány, és ezzel...","id":"20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81125c61-7e38-4101-96fa-748bfb73be77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"584b2a4b-99fb-49d2-ad92-79eb6e9e7e16","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_lakossagi_betet_csucsot_dont_lekotetlen_betet_jegybank","timestamp":"2019. február. 28. 05:22","title":"Ömlött a pénz tavaly a lakossági betétekbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7dc7b00-4244-469a-85cc-66517edcdeeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepetés ért minket, amikor a Lendvay utca környékére tévedtünk a Google térképen.","shortLead":"Meglepetés ért minket, amikor a Lendvay utca környékére tévedtünk a Google térképen.","id":"20190228_O1G_jelzi_a_Fideszszekhazat_a_Google_Mapsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7dc7b00-4244-469a-85cc-66517edcdeeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d76fcbe-d5f5-40d7-9494-5360ec5c9e50","keywords":null,"link":"/elet/20190228_O1G_jelzi_a_Fideszszekhazat_a_Google_Mapsen","timestamp":"2019. február. 28. 10:36","title":"O1G jelzi a Fidesz-székházat a Google Mapsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]