[{"available":true,"c_guid":"12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Stabilitási Kezdeményezést vezető agytröszt igazgatója, Gerald Knaus elleni sorosozásról számol be a Süddeutsche Zeitung.","shortLead":"Az Európai Stabilitási Kezdeményezést vezető agytröszt igazgatója, Gerald Knaus elleni sorosozásról számol be...","id":"20200915_Gerald_Knaus_Suddeutsche_Zeitung_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0690e427-48ed-4f37-972d-48e234971d4e","keywords":null,"link":"/360/20200915_Gerald_Knaus_Suddeutsche_Zeitung_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:30","title":"Az ügyem \"fantasztikus esettanulmány\", mondja a magyar kormány új célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A brit miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy nem akar élni vele, de azért megjegyezte: tűrhetetlen, hogy az uniós partnerek úgy hiszik, feldarabolhatják az országot.","shortLead":"A brit miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy nem akar élni vele, de azért megjegyezte: tűrhetetlen...","id":"20200914_brexit_boris_johnson_torveny_parlament_backstop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6d25679-d1e2-474f-8228-34768a275b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1008d524-fc9c-4ccc-8283-2bcd6c2b8a3a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_brexit_boris_johnson_torveny_parlament_backstop","timestamp":"2020. szeptember. 14. 22:27","title":"Johnson szerint csak biztosítási kötvény a Brexit-megállapodást átíró törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki volt elégedett az új vásárlási formával.","shortLead":"A karanténidőszak első másfél hónapjában több mint 50 ezer új magyar vásárló jelent meg az interneten, ám nem mindenki...","id":"20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de52e4a2-e63b-43f7-8ae8-8ca41df3c6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b27931d2-210b-42be-89c4-16e2fb7223b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200914_A_magyarok_tobb_mint_felenek_meg_mindig_frusztralo_a_neten_vasarolni","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:49","title":"A magyarok több mint felének még mindig frusztráló a neten vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6253af06-d8e9-432a-86a9-9103cac3a175","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világ sok országában életbe lépett home office miatt nehezebbé válhat a rendes munkaidő és a magánélet közti egyensúly betartása. A Vivaldi újítása részben ezért készült.","shortLead":"A világ sok országában életbe lépett home office miatt nehezebbé válhat a rendes munkaidő és a magánélet közti...","id":"20200914_vivaldi_bongeszo_letoltes_break_mode_home_office","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6253af06-d8e9-432a-86a9-9103cac3a175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7371628-58f9-4cd0-a47a-a6bf80bb6b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_vivaldi_bongeszo_letoltes_break_mode_home_office","timestamp":"2020. szeptember. 14. 00:03","title":"Ez a böngésző segít, hogy ne üljön annyit a gép előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d3e8298-9782-4f82-8f42-d9c330c086ef","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Műtárgyak Éjszakája 100 különböző programja 3 napon át 50 helyszínen lesz látogatható.","shortLead":"A Műtárgyak Éjszakája 100 különböző programja 3 napon át 50 helyszínen lesz látogatható.","id":"202037_fesztival__muveszet_a_javabol_mutargyak_ejszakaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d3e8298-9782-4f82-8f42-d9c330c086ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eaa693-b725-4bf7-8e91-61abd479fd5a","keywords":null,"link":"/360/202037_fesztival__muveszet_a_javabol_mutargyak_ejszakaja","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:30","title":"Budapesten ez a hét a képzőművészet kedvelőinek hete ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363eb934-7c89-45df-8134-04e715e43d57","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.\r

","shortLead":"Az egykori honvédelmi miniszter 74 éves volt.\r

","id":"20200913_Elhunyt_Keleti_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=363eb934-7c89-45df-8134-04e715e43d57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69f4c64-3645-46ba-befe-44f145797004","keywords":null,"link":"/itthon/20200913_Elhunyt_Keleti_Gyorgy","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:25","title":"Elhunyt Keleti György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","shortLead":"A Lokit is elérte a fertőzés. ","id":"20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e661a46c-ac81-4d0c-a4aa-232426b1832f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7165b7-6425-4425-ab06-5dfb48729379","keywords":null,"link":"/sport/20200915_Tobb_koronavirusoso_is_van_a_DVSC_csapataban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:14","title":"Több koronavírusos is van a DVSC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját fejlesztésű operációs rendszere fut majd. A szoftver most egy okosóra prototípusán látható.","shortLead":"A rendszerváltásra készülő Huawei jövőre dobja piacra első olyan telefonját, melyen a teljes mértékben saját...","id":"20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b32f91f-a4a1-42ac-ac96-15ea87507ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce284a-c627-482b-bbcc-b8f5243b7c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_huawei_harmonyos_operacios_rendszer_okosora","timestamp":"2020. szeptember. 14. 10:03","title":"Hogy milyen a Huawei saját operációs rendszere? Videón a HarmonyOS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]