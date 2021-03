Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos figura, újító, jótékony dollárszázmilliárdos, közben pedig keménykezű, szinte diktatórikus vezető, aki nemcsak a gazdaságot, a technológiát, hanem az életmódot és a kultúrát, egyebek közt az olvasási szokásokat is megváltoztatta. A HVG Könyvek által gondozott Minden eladó Jeff Bezos életét kíséri végig, melyet a következő hetekben több epizódban mutatunk be.","shortLead":"Minden idők egyik legnagyobb vállalkozása, az Amazon alapítója, a világ egyik leggazdagabb embere, ellentmondásos...","id":"20210301_Az_ur_a_legvegso_hatar__Jeff_Bezos_eletutja_4_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f73b954-c257-40da-8408-a287c851a845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3fcff2c-c515-4e4c-9a64-0538ed58571d","keywords":null,"link":"/360/20210301_Az_ur_a_legvegso_hatar__Jeff_Bezos_eletutja_4_resz","timestamp":"2021. március. 01. 19:00","title":"Az űr a legvégső határ – Jeff Bezos életútja, 4. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c1d90f-2fb9-4d87-885d-a28c52b4652a","c_author":"Németh András","category":"kultura","description":"2018 húsvétján Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető elindult, hogy kétszáz kilométeres sétával tiltakozzon a kaukázusi országot kormányzó politikusok mesterkedései ellen. Néhány héttel később – és egy békés forradalom győzelemre vitele után – már ő volt hazája miniszterelnöke. A Nem vagyok egyedül című örmény-amerikai dokumentumfilm azt meséli el, Pasinján miként állította oldalára honfitársait. ","shortLead":"2018 húsvétján Nikol Pasinján örmény ellenzéki vezető elindult, hogy kétszáz kilométeres sétával tiltakozzon...","id":"20210301_Mire_megy_egy_maganyos_forradalmar_ha_melle_allnak_az_emberek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91c1d90f-2fb9-4d87-885d-a28c52b4652a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38060af-bdea-4c0e-81b2-6ba8bf5a8ed7","keywords":null,"link":"/kultura/20210301_Mire_megy_egy_maganyos_forradalmar_ha_melle_allnak_az_emberek","timestamp":"2021. március. 01. 11:28","title":"Mire megy egy magányos forradalmár, ha mellé állnak az emberek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfa7d838-6381-436f-9fe2-8c0fad07693f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy mennyire átrendezte a járvány a mozis piacot, azt semmi nem tudná jobban megmutatni, mint egy már alapgondolatában is abszurd film hatalmas sikere.","shortLead":"Hogy mennyire átrendezte a járvány a mozis piacot, azt semmi nem tudná jobban megmutatni, mint egy már alapgondolatában...","id":"20210302_Egy_eve_meg_senki_nem_gondolta_volna_hogy_ez_a_film_hozza_el_a_masodik_legjobb_nyitohetveget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dfa7d838-6381-436f-9fe2-8c0fad07693f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b35269a-27cf-483f-8a2c-dc961bf4a880","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Egy_eve_meg_senki_nem_gondolta_volna_hogy_ez_a_film_hozza_el_a_masodik_legjobb_nyitohetveget","timestamp":"2021. március. 02. 12:47","title":"Egy éve senki nem gondolta volna, hogy Tom és Jerry ekkorát robbant a mozikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","shortLead":"Keleten és nyugaton lehet számítani erős szélre.","id":"20210301_idojaras_napsutes_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bae681b-f127-4d1d-ac00-4eef50eaedd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9636914-493a-45e5-9ecd-8d7039acc6f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210301_idojaras_napsutes_szel","timestamp":"2021. március. 01. 05:58","title":"Néhány órás napsütéssel és széllel indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Közzétette a KSH a 2020-as GDP-csökkenésről szóló részletes számait. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés, a recessziót legnagyobb részben a tavaszi lezárások és a szolgáltató szektor részleges leállása magyarázzák.","shortLead":"Közzétette a KSH a 2020-as GDP-csökkenésről szóló részletes számait. Éves szinten 5 százalékos volt a visszaesés...","id":"20210302_ksh_gdp_recesszio_valsag_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db41c03f-aed4-4946-955a-b24d06b3d516","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210302_ksh_gdp_recesszio_valsag_2020","timestamp":"2021. március. 02. 09:17","title":"Itt a részletes számok: a szolgáltató szektor leállása küldte padlóra a magyar gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","shortLead":"Korszakalkotó technológiaváltásnak köszönhető a fejlesztés, amelyre óriás techcégek is felfigyeltek.","id":"202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f50e10e-e774-40a7-aa83-24f2e1f203f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39303a8f-2cad-408d-8309-c18ae4401198","keywords":null,"link":"/360/202108_uj_generacios_optika_vekonyitott_lencse","timestamp":"2021. március. 02. 12:00","title":"Itt az új lencse, amely 1000-szer vékonyabb a hajnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az áldozatnak a hivatalos tájékoztatás szerint nyirokrendszert érintő betegsége volt.","shortLead":"Az áldozatnak a hivatalos tájékoztatás szerint nyirokrendszert érintő betegsége volt.","id":"20210302_elhunyt_jarvany_koronavirus_16_eves","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9039d39-37c5-4876-9a68-e89fb8ce9c3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210302_elhunyt_jarvany_koronavirus_16_eves","timestamp":"2021. március. 02. 11:27","title":"16 éves lány a legfiatalabb áldozata a koronavírus-járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen kétmillió darab oltóanyagot vásárolt Magyarország Oroszországtól.","shortLead":"Összesen kétmillió darab oltóanyagot vásárolt Magyarország Oroszországtól.","id":"20210228_Szijjarto_Rovidesen_elindul_az_eddigi_legnagyobb_orosz_oltoanyagszallitmany_Budapestre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aeda859d-9f48-4406-985b-d0df56de03de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42e98695-29ca-47ed-9d54-889f7bd9a420","keywords":null,"link":"/tudomany/20210228_Szijjarto_Rovidesen_elindul_az_eddigi_legnagyobb_orosz_oltoanyagszallitmany_Budapestre","timestamp":"2021. február. 28. 17:50","title":"Szijjártó: Rövidesen elindul az eddigi legnagyobb orosz oltóanyag-szállítmány Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]