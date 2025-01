Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","shortLead":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","id":"20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3.jpg","index":0,"item":"18ccc35d-bedc-4e7b-b072-ba6d504ec384","keywords":null,"link":"/elet/20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","timestamp":"2025. január. 26. 15:46","title":"Egyméteres hústálat rendelt magának a nagy zabáló koreai influenszer egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth Orsolyának most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: e-mail-terror, toronyiránt, kifizetőhely, Bindzsisztán, Trump-boom.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Karafiáth...","id":"20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/988ec1bf-46d5-4825-831e-27a91fb4b3fe.jpg","index":0,"item":"8393638a-f967-454e-bc7c-ca78acd3517e","keywords":null,"link":"/360/20250126_Az-en-hetem-Karafiath-Orsolya","timestamp":"2025. január. 26. 17:30","title":"Az én hetem Karafiáth Orsolyával: Innen már nincs visszaút?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af63bd9-d9e7-41f1-adf5-997157648cbd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csak egy győztese lehet a vasárnapi belorusz elnökválasztásnak: az 1994 óta hatalomban lévő államfő, Aljakszandr Lukasenka „ellenfelei” ugyanis leginkább a politikus hívei, valódi ellenzéki nem indulhatott. Legutóbb 2020-ban tartottak elnökválasztást az egykori szovjet tagköztársaságban, azt Lukasenkáék elcsalták, s ezt követően hónapokig tartó tiltakozási hullám indult.","shortLead":"Csak egy győztese lehet a vasárnapi belorusz elnökválasztásnak: az 1994 óta hatalomban lévő államfő, Aljakszandr...","id":"20250126_Elnokvalasztasi-szinjatekot-rendeznek-vasarnap-Belaruszban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3af63bd9-d9e7-41f1-adf5-997157648cbd.jpg","index":0,"item":"b70a6ca7-df87-4498-8a16-5afe3e80a19e","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Elnokvalasztasi-szinjatekot-rendeznek-vasarnap-Belaruszban","timestamp":"2025. január. 26. 08:58","title":"Elnökválasztási színjátékot rendeznek vasárnap Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4","c_author":"Domány András","category":"kkv","description":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","shortLead":"Azok is alkalmazhatják, akik tavaly még átlépték az eddig 12 milliós határt.","id":"20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f79c1d23-6d9e-4ef0-b4b0-3bc9b42cd6e4.jpg","index":0,"item":"755917f7-f0c4-481b-96a8-e3fb82137f96","keywords":null,"link":"/kkv/20250126_afamentesseg-osszeghatar-megemeles-nagy-marton-orban-viktor-bejelentes-afa-vallalkozas","timestamp":"2025. január. 26. 08:37","title":"Már vasárnaptól érvényes az alanyi adómentesség magasabb határa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","shortLead":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","id":"20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03.jpg","index":0,"item":"426b3198-61d1-4713-9698-c8638e92cfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","timestamp":"2025. január. 27. 05:39","title":"Kolumbia államfői gépet bocsát rendelkezésre az Egyesült Államokból kiutasított illegális bevándorlók szállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újságíró, az MTV egykori alelnöke 81 éves volt.","shortLead":"Az újságíró, az MTV egykori alelnöke 81 éves volt.","id":"20250127_Meghalt-Feledy-Peter-aki-a-legendas-pizsamas-interjut-keszitette-Antallal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cde320a-26d5-4161-ac47-73a989a48f3c.jpg","index":0,"item":"30d44ae5-6e1e-4dd2-9d91-98bcb40f6a49","keywords":null,"link":"/itthon/20250127_Meghalt-Feledy-Peter-aki-a-legendas-pizsamas-interjut-keszitette-Antallal","timestamp":"2025. január. 27. 10:39","title":"Meghalt Feledy Péter, aki a legendás pizsamás interjút készítette Antallal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Kevés meglepetés, annál több öntömjénezés jellemzi a kormány „dokumentumfilmjét”, amelyet a koronavírus-járványról készítettek. Harmadik hullám említés szintjén sem volt, csak 8 ezer lélegeztetőgépről beszélnek, arról pedig szó sem esik, hogy milyen borzalmas statisztika jött ki a pandémia végére.","shortLead":"Kevés meglepetés, annál több öntömjénezés jellemzi a kormány „dokumentumfilmjét”, amelyet a koronavírus-járványról...","id":"20250126_orbanek-film-covid-sikersztori","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb.jpg","index":0,"item":"250e1da7-2404-4fdd-9ab1-32ba94710452","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_orbanek-film-covid-sikersztori","timestamp":"2025. január. 26. 21:57","title":"Orbánék filmre vitték a koronavírus-járvány erősen cenzúrázott történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott, a túlzásba vitt görgetés elrohasztja az agyat.","shortLead":"Aggodalmát fejezte ki a közösségi oldalak használata miatt Ferenc pápa, a katolikus egyházfő úgy fogalmazott...","id":"20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0a189b1-5029-4c2e-b967-d302b5e71e77.jpg","index":0,"item":"012eabeb-9572-44fe-b0ba-9e3d416136e1","keywords":null,"link":"/elet/20250126_A-papa-szerint-a-tulzasba-vitt-kozossegimedia-hasznalat-elrohasztja-az-agyat","timestamp":"2025. január. 26. 12:07","title":"A pápa szerint a túlzásba vitt közösségimédia-használat elrohasztja az agyat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]