Egy válás nemcsak a nehéz döntést meghozó párt érinti, hanem hosszú éveken át kihat gyerekeik életére is – régóta tudjuk ezt a szomorú igazságot. Egy a napokban a PLOS One szaklapban közzétett amerikai kutatás azonban rávilágít arra is, hogy a szülők válása nemcsak a család dinamikáját változtatja meg, hanem súlyos, akár egész életen át tartó egészségügyi következményekkel is járhat a gyerekek számára.

Ilyen következmény lehet többek között a felnőttkori stroke kockázata. A gyermekkorban átélt válás hatásai közül sokáig hiányzott az agyi érkatasztrófa rizikója – hívja fel a figyelmet a US News.

A stresszgenerátor

Az említett kutatás során több mint 13 ezer, 65 évnél idősebb amerikai felnőttet vizsgáltak meg. Az eredmény egyértelmű: a szülők gyermekkorban történő szakítása 61 százalékkal növeli a stroke kialakulásának esélyét – még a „hagyományos” kockázati tényezők (például dohányzás, fizikai inaktivitás, depresszió vagy cukorbetegség) figyelembevételével is.

Mi ennek a nagy számnak a magyarázata? Az egyik lehetséges teória, hogy a gyermekkori trauma – a biztonságot jelentő gondozók elválása – fokozott stresszt okoz, azaz hosszú távon megemelheti a stresszhormonok szintjét. Ez tartós hatással lehet az agy fejlődésére és az egyén stresszhez való viszonyára, alkalmazkodóképességére is.

Hiszen azt már régóta tudjuk, hogy bármilyen súlyos stressz évekig, sőt évtizedekig is befolyásolja az egyén egészségi állapotát – mutat rá Esme Fuller-Thomson, a tanulmány vezető szerzője.

További kérdések

A kutatók nem dőlnek hátra a székükben: a vizsgálat során szerintük még számos kérdés merült fel. Többek között a stroke és a válás közötti összefüggés pontos mechanizmusait kell tovább kutatni. Illetve jobban megérteni, miért és hogyan hat a válás az egészségre, és milyen további kockázatokkal jár.

A kutatás felhívja a figyelmet arra is, hogy a tudatosítás, valamint a szoros társas kapcsolatok ápolása segíthet a megelőzésben, és a jövőben jelentős szerepet játszhat az agyi érkatasztrófa és mindenféle krónikus betegség megelőzésében.

