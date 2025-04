Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95ec62a5-c9b5-4f44-82ce-d5df5a51b4b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bal sarokban a jó öreg XC90 felfrissített plugin hibrid csúcsmodellje, a jobb sarokban pedig a teljesen új fejlesztésű tisztán elektromos EX90 legerősebb változata. Két hasonló dizájnú, mégis teljesen eltérő karakterű 7 üléses Volvot fogtunk vallatóra.","shortLead":"A bal sarokban a jó öreg XC90 felfrissített plugin hibrid csúcsmodellje, a jobb sarokban pedig a teljesen új...","id":"20250412_gigantikus-uj-volvok-egymas-ellen-hibrid-XC90-villanyos-EX90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ec62a5-c9b5-4f44-82ce-d5df5a51b4b7.jpg","index":0,"item":"c204f831-25b9-4dcb-a445-2e4e4858f235","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_gigantikus-uj-volvok-egymas-ellen-hibrid-XC90-villanyos-EX90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 12. 07:59","title":"Gigantikus új Volvók egymás ellen: teszten a hibrid XC90 és a villanyos EX90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","shortLead":"Felesége, Corinna segített neki a monogramja leírásában. ","id":"20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b2827183-4df5-4b9f-b791-ba0392668f34.jpg","index":0,"item":"4f842581-1dc5-412f-bb34-8903cc5ae456","keywords":null,"link":"/elet/20250413_Michael-Schumacher-alairas-sisak-Forma1-Bahreini-Nagydij","timestamp":"2025. április. 13. 15:46","title":"Michael Schumacher is aláírta a sisakot, amivel a Forma-1-es világbajnokok a demencia elleni küzdelmet segítik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5933261-f023-4bc9-850e-02596b42ba1a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tényleg ezért kapnak fizetést egyes brüsszeli politikusok? – tette fel a nagy kérdést.","shortLead":"Tényleg ezért kapnak fizetést egyes brüsszeli politikusok? – tette fel a nagy kérdést.","id":"20250412_Kiakadt-a-fideszes-allamtitkar-hogy-EP-kepviselok-jonnek-Magyarorszagra-az-alapveto-jogok-helyzetet-vizsgalni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5933261-f023-4bc9-850e-02596b42ba1a.jpg","index":0,"item":"da96b124-dfa1-48ef-8d23-b5626a0d0e04","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Kiakadt-a-fideszes-allamtitkar-hogy-EP-kepviselok-jonnek-Magyarorszagra-az-alapveto-jogok-helyzetet-vizsgalni","timestamp":"2025. április. 12. 13:17","title":"Kiakadt a fideszes államtitkár, hogy EP-képviselők jönnek Magyarországra az alapvető jogok helyzetét vizsgálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter is olyan volt, aki a saját, teljesítmény nélküli előrejutása érdekében tetszelgett a Fidesz vezetői körében.","shortLead":"A Fidesz európai parlamenti képviselője szerint Magyar Péter is olyan volt, aki a saját, teljesítmény nélküli...","id":"20250412_Deutsch-Tamas-A-vilagon-mindenhol-megprobal-raakaszkodni-a-hatalmon-levokre-egy-slepp","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c7bea60-e667-47eb-935a-ac65f1a652bc.jpg","index":0,"item":"51ec25c6-e968-4054-bec9-1c4548ec0784","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Deutsch-Tamas-A-vilagon-mindenhol-megprobal-raakaszkodni-a-hatalmon-levokre-egy-slepp","timestamp":"2025. április. 12. 08:43","title":"Deutsch Tamás: A világon mindenhol megpróbál ráakaszkodni a hatalmon lévőkre egy slepp","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók több mint 400 ezer molekula átvizsgálásával találtak rá a WEHI-P8 nevű molekulára, ami az egérkísérletek alapján hatékonyan veszi fel a harcot a koronavírussal.","shortLead":"Ausztrál kutatók több mint 400 ezer molekula átvizsgálásával találtak rá a WEHI-P8 nevű molekulára, ami...","id":"20250411_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kezelese-gyogyszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"f8429c47-043e-4236-b8a3-96870c282f85","keywords":null,"link":"/tudomany/20250411_koronavirus-jarvany-hosszu-covid-kezelese-gyogyszer","timestamp":"2025. április. 11. 20:03","title":"Ígéretesnek tűnik egy új hatóanyag, kivédheti a hosszú Covidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek a módszer körül.","shortLead":"Egy más célra már használt gyógyszer lehet fontos eszköze a szúnyogok irtásának, igaz, vannak azért kérdőjelek...","id":"20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60e03fd4-36bb-49ee-af1b-e13a852c4287.jpg","index":0,"item":"ee0dc572-454e-4bf9-b2b0-2c5b047942ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20250412_szunyogok-elleni-vedekezes-emberi-ver-mereg-nitisinone","timestamp":"2025. április. 12. 18:03","title":"A szúnyogok ellen ható méreggé alakítja a vért az egyik gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatalosan túlfoglalás miatt irányították át az EU-s találkozóra érkező küldöttséget.","shortLead":"Hivatalosan túlfoglalás miatt irányították át az EU-s találkozóra érkező küldöttséget.","id":"20250411_Hivatalosan-tulfoglalas-miatt-Tiborcz-szallodajaba-iranyitottak-az-unios-csucsra-erkezo-finn-kuldottseget-az-eredeti-szallashely-ertetlenul-all-a-dolog-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357.jpg","index":0,"item":"41db9228-a197-4926-8161-03f2e326e759","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_Hivatalosan-tulfoglalas-miatt-Tiborcz-szallodajaba-iranyitottak-az-unios-csucsra-erkezo-finn-kuldottseget-az-eredeti-szallashely-ertetlenul-all-a-dolog-elott","timestamp":"2025. április. 11. 21:40","title":"Az eredetileg kiválasztott hotel nem érti, miért Tiborcz szállodájában kötött ki tavaly az uniós csúcsra érkező finn küldöttség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7","c_author":"Mészáros Márton","category":"360","description":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla. A megújítandó lakásbelsőtől természetességet és nyugalmat várnak, a zöldtermékek azonban az átlagnak még túl drágák.","shortLead":"Sokan nem számolnak a vidéki otthonfelújítási programmal az érintett településeken, pedig szinte mindenki hallott róla...","id":"20250413_hvg-kistelepulesek-otthonfelujitas-allami-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa3b8106-aa55-4578-9925-5fd5f7f719c7.jpg","index":0,"item":"35fd0154-f838-4ee0-a160-e8bc3bfe83e0","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-kistelepulesek-otthonfelujitas-allami-tamogatas","timestamp":"2025. április. 13. 09:26","title":"Sok embert érdekel a kistelepüléseken az otthonfelújítási támogatás, de hitelt nem mer felvenni hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]