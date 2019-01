Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8f99c921-e85e-41a4-851e-0c0eb28bb791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menczer Tamást az orosz trollhadseregről kérdezték, próbált vicces választ adni.","shortLead":"Menczer Tamást az orosz trollhadseregről kérdezték, próbált vicces választ adni.","id":"20190102_Kulugyi_szovivo_Magyarorszag_nem_a_Holdon_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f99c921-e85e-41a4-851e-0c0eb28bb791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e366c36a-b96a-49fc-b280-e3239ffff92a","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Kulugyi_szovivo_Magyarorszag_nem_a_Holdon_van","timestamp":"2019. január. 02. 17:37","title":"Külügyi szóvivő: Magyarország nem a Holdon van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést rögzíthessenek – mondja a rendőrség közlekedésrendészeti főosztályvezetője a tavaly bevezetett civil autós traffipaxok használatával kapcsolatban. ","shortLead":"Húsz autóból mérnek a rendőrők a forgalomban is, de ezek a járművek nem „tolnak le senkit”, hogy szabálysértést...","id":"20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c31c176-5cec-43a4-95a9-1f41364a9e48","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_oberling_jozsef_civil_auto_traffipax_szabalysertes","timestamp":"2019. január. 03. 09:18","title":"Bejött a civilautós traffipax a rendőrségnek, a facebookos kritikákkal pedig nem harcolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út rögös lesz, Orbán Viktor mindenesetre igyekszik az eddigieknél is szélesebbé tenni legalább saját maga és köre számára. Vajon meddig juthatunk 2019-ben?","shortLead":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út...","id":"20190102_magyar_gazdasag_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e6ec1-b229-4247-bd22-bb24fbb1f789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_magyar_gazdasag_2019","timestamp":"2019. január. 02. 11:00","title":"2019: idén se lesz Ausztria Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a negyedik legnagyobb nyeremény, amit lottón nyertek Nagy-Britanniában. ","shortLead":"Ez a negyedik legnagyobb nyeremény, amit lottón nyertek Nagy-Britanniában. ","id":"20190102_41_milliard_forintot_nyert_valaki_ujevkor_a_brit_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b535be4-d5f4-4250-b80f-d89d42a8d9a6","keywords":null,"link":"/elet/20190102_41_milliard_forintot_nyert_valaki_ujevkor_a_brit_lotton","timestamp":"2019. január. 02. 17:36","title":"41 milliárd forintot nyert valaki újévkor a brit lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f871625-161d-486a-9266-6229919b75da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két holland kisváros régóta verseng, hol tudják látványosabban köszönteni az új évet, ezúttal elszabadult a tűz.","shortLead":"Két holland kisváros régóta verseng, hol tudják látványosabban köszönteni az új évet, ezúttal elszabadult a tűz.","id":"20190102_Igy_szabadult_el_az_ujevi_maglya__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f871625-161d-486a-9266-6229919b75da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e79dbff-80fc-486a-8e13-67332823b521","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Igy_szabadult_el_az_ujevi_maglya__video","timestamp":"2019. január. 02. 10:39","title":"Így szabadult el az újévi máglya – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","shortLead":"A hétfői tragédia legalább nyolc halálos áldozatot követelt.","id":"20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e35428ed-f205-49c9-a26b-20bb737e3f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb32e541-7c37-409a-93ed-742f467d6263","keywords":null,"link":"/vilag/20190101_Csecsemot_mentettek_ki_az_oroszorszagi_gazrobbanas_romjai_alol","timestamp":"2019. január. 01. 14:33","title":"Csecsemőt mentettek ki az oroszországi gázrobbanás romjai alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bfe78-0994-4fc6-947e-6719a9b24b77","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezúttal a hamarosan a hazai kereskedésekbe is megérkező Jimnyt vették kezelésbe a tuninggal foglalkozó szakemberek.","shortLead":"Ezúttal a hamarosan a hazai kereskedésekbe is megérkező Jimnyt vették kezelésbe a tuninggal foglalkozó szakemberek.","id":"20190102_felmorcositottak_2019_legjobban_vart_kis_suzukijat_jimny_suv_terepjaro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b63bfe78-0994-4fc6-947e-6719a9b24b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c9bbd2-379c-408a-9b47-37dff3c2aa88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_felmorcositottak_2019_legjobban_vart_kis_suzukijat_jimny_suv_terepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 08:21","title":"Morcos lett 2019 legjobban várt apró Suzukija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","shortLead":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","id":"20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f349802-964b-41c0-9458-de6893440d79","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","timestamp":"2019. január. 02. 06:04","title":"Részeg fiatalok hajtottak az Operettszínház színészének kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]