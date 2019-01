Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legnagyobb bajor szedán alapára kicsivel 30 millió forint alatt alakul, ezért a pénzért egy dízelmotoros példány lehet a miénk.","shortLead":"A legnagyobb bajor szedán alapára kicsivel 30 millió forint alatt alakul, ezért a pénzért egy dízelmotoros példány...","id":"20190118_bearaztak_az_uj_7es_bmwt_nem_olcso_a_biturbo_V12es_csucsmodell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6d11a90-5467-4712-a06e-6f4b4019210e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebeea45d-a697-4603-a49c-fbb176ffd78a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190118_bearaztak_az_uj_7es_bmwt_nem_olcso_a_biturbo_V12es_csucsmodell","timestamp":"2019. január. 18. 13:21","title":"Beárazták az új 7-es BMW-t, nem olcsó a biturbó V12-es csúcsmodell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ápolási díj emeléséért küzdő szervezet szerint több probléma is van a kormányrendeletben előírt pontrendszerrel, ezzel állapítanák meg ugyanis, hogy ki mennyire szorul rá a folyamatos otthoni ápolásra. ","shortLead":"Az ápolási díj emeléséért küzdő szervezet szerint több probléma is van a kormányrendeletben előírt pontrendszerrel...","id":"20190118_Apolasi_dij_pontozassal_dontik_el_ki_mennyi_penzt_kaphat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=551ac6e0-bcba-4032-a29f-c78b6f81dc53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beac807e-5806-4798-966b-79dba544ca25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_Apolasi_dij_pontozassal_dontik_el_ki_mennyi_penzt_kaphat","timestamp":"2019. január. 18. 16:48","title":"Ápolási díj: pontozással döntik el, ki mennyi pénzt kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet.","shortLead":"Egy vasútállomás kapujára fújták fel a képet.","id":"20190117_Egy_Banksygraffitit_talalhattak_Tokioban_hitelesiteni_szeretnek__foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90f347ee-3ec4-4e15-b722-2699d65f78ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf02d3ae-64ca-4a3a-8968-67677045bace","keywords":null,"link":"/elet/20190117_Egy_Banksygraffitit_talalhattak_Tokioban_hitelesiteni_szeretnek__foto","timestamp":"2019. január. 17. 12:37","title":"Egy Banksy-graffitit találhattak Tokióban, hitelesíteni szeretnék – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora, Alekszandr Lukasenka Orbán Viktort.","shortLead":"Az állami hírügynökség nem számolt róla be, de februárban hivatalos látogatásra várja Fehéroroszország diktátora...","id":"20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=391a2ea0-f980-4cd1-b39b-6824d1a94c5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f09b688-3c8b-420e-9806-64acdbb7884f","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Europa_utolso_diktatora_meghivta_magahoz_Orbant","timestamp":"2019. január. 17. 17:20","title":"Európa utolsó diktátora meghívta magához Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Az ellenzéki aktivista szerint van igény az országos sztrájkra. Lukácsi Katalinnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom alapítójával arról is beszélgettünk, hogyan fér meg egymás mellett a tüntetéseken az O1G és Beer Miklós püspök üzenete. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Az ellenzéki aktivista szerint van igény az országos sztrájkra. Lukácsi Katalinnal, a Mindenki Magyarországa Mozgalom...","id":"20190119_Lukacsi_Katalin_a_Fulkeben_En_lennek_a_legboldogabb_ha_a_NER_a_szolgalatrol_szolna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ae2fec-ab26-4661-b316-4f83d405a15e","keywords":null,"link":"/itthon/20190119_Lukacsi_Katalin_a_Fulkeben_En_lennek_a_legboldogabb_ha_a_NER_a_szolgalatrol_szolna","timestamp":"2019. január. 19. 10:00","title":"Lukácsi Katalin a Fülkében: Én lennék a legboldogabb, ha a NER a szolgálatról szólna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1872d25c-d21e-4ef4-b856-26d7c27d14db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Blanka, a szabadszájú gimnazista is beszél majd","shortLead":"Nagy Blanka, a szabadszájú gimnazista is beszél majd","id":"A_A_Clark_Adam_teren_talalkoznak_holnap_a_tuntetok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1872d25c-d21e-4ef4-b856-26d7c27d14db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ff464e-4173-4bed-83e2-1adca60dbdf0","keywords":null,"link":"/itthon/A_A_Clark_Adam_teren_talalkoznak_holnap_a_tuntetok","timestamp":"2019. január. 18. 11:55","title":"A Clark Ádám térnél találkoznak holnap a tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","shortLead":"Mostantól az utazási szezontól is függ, mennyit kell fizetni egy-egy feladott poggyászért – írja az Airportal.hu.","id":"20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e68e206-338f-4331-9a74-e91696d962a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"890224c2-88d2-45d3-a14c-ab09f68e05cd","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Arat_emelt_a_Wizz_Air_es_a_Ryanair_dragabb_lesz_a_csomagfeladas_es_az_elsobbsegi_beszallas","timestamp":"2019. január. 18. 13:19","title":"Árat emelt a Wizz Air és a Ryanair, drágább lesz a csomagfeladás és az elsőbbségi beszállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","shortLead":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","id":"20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa05d6e-28f1-4851-b9e7-11027b77c949","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","timestamp":"2019. január. 18. 10:01","title":"Brutális sor áll a Corvin Mozi előtt, mindenki széket akar venni – fotó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]