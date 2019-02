2019 és 2023 között minden évben egy tenisztornát rendeznénk, darabonként 250 millió forint közpénzből. A kormány utasította is Káslert legutóbbi határozatában, hogy intézkedjen az esemény megszervezéséért.

A kormány szeretné, ha Magyarországon valósulna meg 2019–2023 között a Hungarian Grand Prix WTA International női szabadtéri tenisztorna. Ha ezt sikerül elnyerni, négy éven át évi 900 000 dollárt (azaz kb. 250 millió forintot) szánnának rá. A helyszín a Budapest III. kerület, Királyok útja 105. alatt található Római Teniszakadémia lenne.

A rendelet szerint Kásler Miklós miniszternek emellett tárgyalnia kell az ATP World Tour férfi tenisztorna magyarországi megrendezésének megvalósítása érdekében is. A 2019. évi ATP 250 férfi tenisztornát a XI. kerület, Kánai út 2. szám alatt található Sport11 Sport-, Szabadidő- és Rendezvényközpontban tartanák meg, az ehhez szükséges fejlesztésekre az Emberi Erőforrások Minisztériumának saját költségvetéséből 370 millió forintot kell átcsoportosítania.

Magyarországon nincsen a nemzetközi versenyek követelményeinek (WTA, ATP) megfelelő teniszstadion, így eddig is ideiglenes helyszíneken bonyolítottuk le az ilyen nemzetközi versenyeket, bizonyára most is mobil lelátók kerülnek a fönt említett létesítményekhez.

Éppen ezért a 2018-as választások előtt Szücs Lajos teniszszövetség-elnök, és a parlamentből azóta kiesett Kucsák László Fidesz-képviselő az utolsó pillanatban, kivételes eljárással átnyomott egy törvényt „a Budapesten megrendezendő Hungarian Open ATP World Tour tenisztorna megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről”, amely a Margitszigetet képzelte el helyszínnek, de ezt Áder János köztársasági elnök – nem utolsósorban a főváros felháborodásának hatására – visszaküldte.

Ezután váratlanul vágni kezdték a fákat a margitszigeti teniszstadionnál, de azóta sem épült a teniszstadion a Margitszigetre, ahogy máshol sem.