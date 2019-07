Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4019fd53-8bf9-4bbf-a8be-f4dc0dd45fb5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar férfi kardválogatott Olaszország csapatát győzte le az elődöntőben.","shortLead":"A magyar férfi kardválogatott Olaszország csapatát győzte le az elődöntőben.","id":"20190721_kardvalogatott_vivo_vb_elodonto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4019fd53-8bf9-4bbf-a8be-f4dc0dd45fb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c07d939-cf4b-49dd-9eda-ea9669db69c0","keywords":null,"link":"/sport/20190721_kardvalogatott_vivo_vb_elodonto","timestamp":"2019. július. 21. 14:10","title":"Aranyéremért vívhatnak Szilágyi Áronék a budapesti vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is, miért nevetséges ma azon duzzogni, hogy a kormány miként söpörte el a kulturális taót és szelektál a színházak között.\r

\r

","shortLead":"Alföldi Róbert Ecuadorban rendezte meg a Don Giovannit, erről is beszélt a 24.hu-nak adott interjújában, és arról is...","id":"20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d5ba443d-be2c-4f2f-98f2-33d868298da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8eb285-6deb-4032-8327-a3a6eed59eaa","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Alfoldi_Rohognek_a_markukba","timestamp":"2019. július. 20. 16:45","title":"Alföldi: Röhögnek a markukba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi üdülőjének strandjáról indult úszni, de ismerősei hiába várták a parton. ","shortLead":"A Széchenyi-díjas filozófus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja kilencven éves volt. Az MTA balatonalmádi...","id":"20190719_Meghalt_Heller_Agnes_filozofus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99f7aa45-3332-48b8-b309-1828ff4e3ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52527196-9d57-4435-b914-addfa00086b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Meghalt_Heller_Agnes_filozofus","timestamp":"2019. július. 19. 20:41","title":"Meghalt Heller Ágnes filozófus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a0a591-e253-446f-a838-60731beed54d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a Keleti pályaudvaron figyelték, majd a vonaton akcióba léptek. Csak arra nem számítottak, hogy a rendőrök is résen vannak. ","shortLead":"Már a Keleti pályaudvaron figyelték, majd a vonaton akcióba léptek. Csak arra nem számítottak, hogy a rendőrök is résen...","id":"20190721_Horvat_nok_fosztottak_ki_egy_tajvani_turistat_a_BudapestBecs_vonaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a0a591-e253-446f-a838-60731beed54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"250a8a35-f91c-40e1-9057-c430662c58b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Horvat_nok_fosztottak_ki_egy_tajvani_turistat_a_BudapestBecs_vonaton","timestamp":"2019. július. 21. 09:05","title":"Horvát nők fosztottak ki egy tajvani turistát a Budapest-Bécs vonaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Tarlós István főpolgármester részvétet nyilvánított a családnak.","shortLead":"Tarlós István főpolgármester részvétet nyilvánított a családnak.","id":"20190720_Heller_Agnest_sajat_halottjanak_tekinti_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8191688-880b-4ee3-a891-c95ff38fa78d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771d7c24-2d1d-453e-8f94-727e0dd60c26","keywords":null,"link":"/itthon/20190720_Heller_Agnest_sajat_halottjanak_tekinti_Budapest","timestamp":"2019. július. 20. 07:55","title":"Heller Ágnest saját halottjának tekinti Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brutális hőség a bezárt autókat konkrétan kemencévé változtatja, ezúttal Nebraskában bizonyosodott be.\r

\r

","shortLead":"A brutális hőség a bezárt autókat konkrétan kemencévé változtatja, ezúttal Nebraskában bizonyosodott be.\r

\r

","id":"20190720_Akkora_a_hoseg_Amerikaban_hogy_egy_napon_allo_autoban_kisultek_a_kekszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18c490ec-0d9a-47b4-befc-e695b436f61a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7edfb5f1-7863-4d98-9346-5fa841b12554","keywords":null,"link":"/elet/20190720_Akkora_a_hoseg_Amerikaban_hogy_egy_napon_allo_autoban_kisultek_a_kekszek","timestamp":"2019. július. 20. 15:23","title":"Akkora a hőség Amerikában, hogy egy napon álló autóban kisültek a kekszek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Páros interjút készített a Magyar Hang a soroksári képviselő-testületbe készülő Rékasi Károllyal és a kormányellenes tüntetéseken rendszeresen felbukkanó fiával, Rékasi Zsigmonddal.","shortLead":"Páros interjút készített a Magyar Hang a soroksári képviselő-testületbe készülő Rékasi Károllyal és a kormányellenes...","id":"20190720_Rekasi_Karoly_a_fiarol_Azt_latni_hogy_telibe_fujjak_konnygazzal_nyilvan_nem_a_legjobb_erzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b33f12-d264-44ae-a023-3fcd7fc2959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f090080-179b-4f43-8a84-6f09580dcd86","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_Rekasi_Karoly_a_fiarol_Azt_latni_hogy_telibe_fujjak_konnygazzal_nyilvan_nem_a_legjobb_erzes","timestamp":"2019. július. 20. 07:50","title":"Rékasi Károly a fiáról: Azt látni, hogy telibe fújják könnygázzal nyilván nem a legjobb érzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Irán pedig azt közölte, a viszonosság elvét használta csak, lépése válasz egy iráni olajszállító korábbi lefoglalására.\r

\r

","shortLead":"Irán pedig azt közölte, a viszonosság elvét használta csak, lépése válasz egy iráni olajszállító korábbi...","id":"20190720_London_fenyegeti_Irant_a_lefoglalt_tankerhajo_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab68bf9-f312-4cc6-bdf2-2de538c3e486","keywords":null,"link":"/vilag/20190720_London_fenyegeti_Irant_a_lefoglalt_tankerhajo_miatt","timestamp":"2019. július. 20. 15:48","title":"London fenyegeti Iránt a lefoglalt tankerhajó miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]