Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kánikulában az egyik legfontosabb dolog a folyadékpótlás, ám nem tanácsos a gyerekeknek kizárólag vizet vagy ásványvizet adni, ezek ugyanis nem elegendőek az ásványi anyagok pótlására – közölte a Semmelweis Egyetem. ","shortLead":"Kánikulában az egyik legfontosabb dolog a folyadékpótlás, ám nem tanácsos a gyerekeknek kizárólag vizet vagy...","id":"20190805_folyadekpotlas_hoseg_kanikula_mit_igyunk_a_melegben_viz_ivas_cukros_uditok_hatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d808b21b-21b9-4c76-ac29-8ef7d70d93b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed862be-0c6c-450b-930e-043a9bb62cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190805_folyadekpotlas_hoseg_kanikula_mit_igyunk_a_melegben_viz_ivas_cukros_uditok_hatasa","timestamp":"2019. augusztus. 05. 14:03","title":"Nem jó, ha csak vizet iszik a gyerek a hőségben, mást is adjon neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai vezetője van. A francia Christine Lagarde azért mondott le az IMF éléről, mert az Európai Központi Bank (EKB) elnöke lesz. Az Európai Unió most Krisztalina Georgievát, a Világbank második számú vezetőjét jelölte az IMF élére. ","shortLead":"Egy amerikai-európai megállapodás alapján a Világbanknak mindig amerikai, míg a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) európai...","id":"20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8263b1da-6e78-467a-9c1a-98a1bc3817a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38db1bcb-ed38-4f6d-9ad4-cbc15d1fa93c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190806_Az_EU_ajanlasaval_jol_erti_az_orosz_gondolkodast_az_IMF_leendo_fonoke","timestamp":"2019. augusztus. 06. 11:28","title":"Az EU ajánlásával: jól érti az orosz gondolkodást az IMF leendő főnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a841953e-b41d-4e29-9444-dfb288bb4600","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség nyomozást indított.","shortLead":"A rendőrség nyomozást indított.","id":"20190806_magyar_ferfi_holttest_amszterdam_csatorna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a841953e-b41d-4e29-9444-dfb288bb4600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c7b991-16bb-4eab-8d06-ea86cefc5cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_magyar_ferfi_holttest_amszterdam_csatorna","timestamp":"2019. augusztus. 06. 12:01","title":"Magyar férfi holtteste került elő egy amszterdami csatornából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat ma.\r

\r

","shortLead":"Felmelegedés, olykor zivatar, jégeső, viharos széllökések is lehetnek ma, a nyári idő igazán széles palettáról válogat...","id":"20190807_Mindent_bevet_a_nyar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddd21a93-665a-4b5f-ab46-7661dd1e5c73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6132c7e-8da3-4963-9b11-6fd999f71b3f","keywords":null,"link":"/itthon/20190807_Mindent_bevet_a_nyar","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:02","title":"Mindent bevet a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A szökési próbálkozása után szigorúbban őrizték.","shortLead":"A szökési próbálkozása után szigorúbban őrizték.","id":"20190806_Felakasztotta_magat_az_a_brazil_rab_aki_a_lanyanak_oltozve_probalt_megszokni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c09cd139-332b-437b-b1fd-5b3faefe74f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a228a2ae-7733-4121-a8ea-2b65437fe9fd","keywords":null,"link":"/elet/20190806_Felakasztotta_magat_az_a_brazil_rab_aki_a_lanyanak_oltozve_probalt_megszokni","timestamp":"2019. augusztus. 06. 20:40","title":"Felakasztotta magát az a brazil rab, aki a lányának öltözve próbált megszökni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei héten kezdődő fejlesztői konferenciáján sok újdonságról szó eshet, egyvalamiről viszont biztosan beszélnek majd. Kiderül, hogy mit fog tudni az EMUI 10.","shortLead":"A Huawei héten kezdődő fejlesztői konferenciáján sok újdonságról szó eshet, egyvalamiről viszont biztosan beszélnek...","id":"20190807_huawei_emui_10_bemutato_funkciok_hongmeng_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7383472-bd29-40c9-b3ea-1cd4b9e32954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc1bd0b-cac4-4595-a554-12eaa0ce161c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_huawei_emui_10_bemutato_funkciok_hongmeng_operacios_rendszer","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:03","title":"Hivatalos: pénteken jön a Huawei új rendszere, ami nagyot szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612","c_author":"Bankmonitor/Fülöp Norbert","category":"gazdasag","description":"Két év alatt jelentős csökkenés ment végbe a személyi kölcsön kamatok piacán. Egy 3 millió forint összegű hitel teljes visszafizetése ma 440 ezer forinttal alacsonyabb, mint 2017-ben. Minden bizonnyal jelentős mértékben ennek is köszönhető, hogy 2019 első felében közel kétszer annyi személyi kölcsönt vett fel a magyar lakosság, mint 2017 ugyanezen időszakában. ","shortLead":"Két év alatt jelentős csökkenés ment végbe a személyi kölcsön kamatok piacán. Egy 3 millió forint összegű hitel teljes...","id":"20190805_Nagyot_esett_ket_ev_alatt_a_szemelyi_kolcsonok_kamata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8edf18a8-06d3-4b64-8b1a-64521f119612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066d98a7-cc1b-4247-8c3b-7ebccc1ba703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190805_Nagyot_esett_ket_ev_alatt_a_szemelyi_kolcsonok_kamata","timestamp":"2019. augusztus. 05. 15:20","title":"Nagyot esett két év alatt a személyi kölcsönök kamata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az Urbanlegends.hu kvízében valós hírek és fotók keverednek álhírekkel és kamuképekkel. Tippelhet is, de érdekesebb a teszt akkor, ha válaszadás előtt utánanéz az állításoknak.","shortLead":"Az Urbanlegends.hu kvízében valós hírek és fotók keverednek álhírekkel és kamuképekkel. Tippelhet is, de érdekesebb...","id":"20190805_hoaxkviz_mennyire_dol_be_az_alhireknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bfa7370-6825-4b5c-ac8d-b2cb4962d9b4","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190805_hoaxkviz_mennyire_dol_be_az_alhireknek","timestamp":"2019. augusztus. 05. 12:36","title":"Kvíz: tesztelje, mennyire dől be az álhíreknek!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]