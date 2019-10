Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán, a szombati versenynapon.","shortLead":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen fölényes győzelmet aratott az úszók világkupa-sorozatának budapesti állomásán...","id":"20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c66878af-ee38-4943-98eb-4e116200d0ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3043a05f-a917-4112-b6fa-5501dd95a43b","keywords":null,"link":"/sport/20191005_Hosszu_folenyes_gyozelme_az_uszovilagkupan","timestamp":"2019. október. 05. 20:30","title":"Hosszú fölényes győzelme az úszó-világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","shortLead":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","id":"20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ca3728-3d02-4edb-bc60-889351a5ec08","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","timestamp":"2019. október. 05. 20:10","title":"Nukleáris leszerelés: megszakadtak az észak-koreai-amerikai megbeszélések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f44f365-f912-48fa-9303-9548ea63a1d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy motorlopás miatt őrizetbe vett férfi elvette a fegyvert az egyik rendőrtől, majd lövöldözni kezdett. ","shortLead":"Egy motorlopás miatt őrizetbe vett férfi elvette a fegyvert az egyik rendőrtől, majd lövöldözni kezdett. ","id":"20191004_rendor_lovoldozes_Trieszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f44f365-f912-48fa-9303-9548ea63a1d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7047ef7-3260-48ba-8f27-25795b2908b2","keywords":null,"link":"/vilag/20191004_rendor_lovoldozes_Trieszt","timestamp":"2019. október. 04. 22:02","title":"Két rendőrt lőtt agyon egy ámokfutó Triesztben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327621e-6e2f-449b-ad46-7300f33a32e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A listán, amelyre felkerült, többek között ott a Loire-völgye és az Erdélyi-középhegység is.","shortLead":"A listán, amelyre felkerült, többek között ott a Loire-völgye és az Erdélyi-középhegység is.","id":"20191004_hortobagyi_nemzeti_park_legszebb_helyek_cnn_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3327621e-6e2f-449b-ad46-7300f33a32e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8f0d566-5fa8-444a-9b3d-ce47a3dfcce7","keywords":null,"link":"/elet/20191004_hortobagyi_nemzeti_park_legszebb_helyek_cnn_lista","timestamp":"2019. október. 04. 18:25","title":"Európa legszebb helyei közé került a Hortobágyi Nemzeti Park a CNN-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Csak az alsó ágakat fogják megrövidíteni az előírt védőtávolság miatt.","shortLead":"Csak az alsó ágakat fogják megrövidíteni az előírt védőtávolság miatt.","id":"20191004_pecel_platanfa_fakivagas_epitkezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=260e8d21-9e2b-4500-814f-9ee638eab27f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9408cf6-d855-43f1-9377-68696debfbb6","keywords":null,"link":"/elet/20191004_pecel_platanfa_fakivagas_epitkezes","timestamp":"2019. október. 04. 16:56","title":"Nem fogják kivágni a péceli ikonikus platánfát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","shortLead":"Hiába a több évtizedes életkor, ez az olasz sportkocsi még 2019-es mércével mérve is lenyűgözően megy.","id":"20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe0a701c-0e3d-4454-b3a1-5affb075c683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a6102f-5f24-4ad7-b0ea-f6045f7c1cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_740_millio_forint_ez_a_34_eves_szuperritka_ferrari","timestamp":"2019. október. 06. 06:41","title":"740 millió forint ez a 34 éves szuperritka Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbabf91b-0ffb-4ae6-b469-9685e31a66c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintha valami csúnya vírust kapott volna el az a szegény gumi.","shortLead":"Mintha valami csúnya vírust kapott volna el az a szegény gumi.","id":"20191005_A_rendorok_sem_hittek_el_hogy_valaki_ilyen_abroncsokkal_kepes_autozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bbabf91b-0ffb-4ae6-b469-9685e31a66c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0a6db4c-5aae-4f2b-bbed-7972474b45f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191005_A_rendorok_sem_hittek_el_hogy_valaki_ilyen_abroncsokkal_kepes_autozni","timestamp":"2019. október. 05. 13:32","title":"A rendőrök sem hitték el, hogy valaki ilyen abroncsokkal képes autózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával asszociálja. Pedig a legtöbb gyerek nem szereti a bohócokat, sőt a felnőttek sem. És erre meg is van a jó okuk. ","shortLead":"Miközben a mozivásznat ellepték a gyilkos bohócok, a legtöbb felnőtt a bohócot még mindig a gyerekek szórakozásával...","id":"20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50dfc496-6864-4a51-b2fa-1f07e35cbfc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2b44e1-56c4-4ff0-8128-f1a48332e893","keywords":null,"link":"/elet/20191005_Miert_olyan_felelmetesek_a_bohocok_Joker_Pennywise_horror","timestamp":"2019. október. 05. 20:00","title":"Miért olyan félelmetesek a bohócok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]