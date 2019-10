Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","shortLead":"A Somogy megyei Kisberényben megsemmisítették a választási eredményeket és új választást írtak ki.","id":"20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b304a531-f912-47f2-a465-6a0cfe4617a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a61fc31d-011a-495e-9b57-64f6a25ea73d","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_kisbereny_megsemmisitett_eredmeny_uj_onkormanyzati_valasztas_nevjegyzek","timestamp":"2019. október. 21. 21:36","title":"Hirtelen kétszer annyian lettek a kisberényi választók, új szavazást kell tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23","c_author":"Vértessy Péter","category":"tudomany","description":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció előtt azonban sok akadály van.","shortLead":"Egy évtizeden belül átalakulhat a szállítási szakma, és ez súlyosan érintheti az autóvezetőket is. A digitalizáció...","id":"20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2b990a-6d92-4f54-9ba3-c5841705fa95","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Digitalis_orszagutak_mi_legyen_a_jo_oreg_soforokkel","timestamp":"2019. október. 20. 17:30","title":"Digitális országutak: mi legyen a jó öreg sofőrökkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A fociválogatott szövetségi kapitánya ismét a hit erejét hangsúlyozta.","shortLead":"A fociválogatott szövetségi kapitánya ismét a hit erejét hangsúlyozta.","id":"20191021_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_koncz_zsuzsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f93de1e-bddf-4d51-8d97-9144427008f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5688ae2d-f5fc-4da3-a6dd-df5ee8624ac7","keywords":null,"link":"/sport/20191021_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_magyar_valogatott_koncz_zsuzsa","timestamp":"2019. október. 21. 18:50","title":"Marco Rossi egy Koncz Zsuzsa-idézettel üzent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy pörög most az autópiac, hogy alig másfél év alatt kifut egy betű.","shortLead":"Úgy pörög most az autópiac, hogy alig másfél év alatt kifut egy betű.","id":"20191022_Hamarosan_jonnek_az_Srendszamos_autok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60aa39-af73-4df8-bd70-c2c349ccb462","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Hamarosan_jonnek_az_Srendszamos_autok","timestamp":"2019. október. 22. 08:48","title":"Hamarosan jönnek az S-rendszámos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több híres író mellett Karl Ove Knausgård is csatlakozott a Jövő Könyvtár nevű projekthez, így az ő egyik művéhez is csak 2114 után lehet majd hozzáférni.","shortLead":"Több híres író mellett Karl Ove Knausgård is csatlakozott a Jövő Könyvtár nevű projekthez, így az ő egyik művéhez is...","id":"20191022_Mi_ertelme_van_olyan_konyvet_irni_amit_csak_100_ev_mulva_olvashatunk_el__Knausgrd_megmondja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fdd59eb-de07-4fff-b97b-79f77369307e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa14a6f2-35f9-4bc1-9363-e1d7e8adc7a1","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Mi_ertelme_van_olyan_konyvet_irni_amit_csak_100_ev_mulva_olvashatunk_el__Knausgrd_megmondja","timestamp":"2019. október. 22. 12:21","title":"Mi értelme van olyan könyvet írni, amit csak 100 év múlva olvashatunk el? – Knausgård megmondja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki az Ulmi Egyetem kutatói, akik lencsevégre is kapták az állat mozgását.","shortLead":"A szaharai ezüsthangya a világ leggyorsabb hangyája, sebessége másodpercenként elérheti a 0,855 métert – derítették ki...","id":"20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=001dd866-7574-499a-992e-f4db29d8e33b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55ab1061-5d69-4aa5-8af8-207098e090e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_szaharai_ezusthangya_sebessege_leggyorsabb_hangya_mennyivel_megy_cataglyphis_bombycina_ulmi_egyetem","timestamp":"2019. október. 21. 11:03","title":"Levideózták a világ leggyorsabb hangyáját, 85 cm/s sebességgel rohan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ügyész gondolkodási időt kért, így a döntés nem jogerős.","shortLead":"Az ügyész gondolkodási időt kért, így a döntés nem jogerős.","id":"20191021_orvosi_veny_visszaeles_orvosasszisztens_pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3214f56a-ab7a-4660-ac55-d042e982ceba","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_orvosi_veny_visszaeles_orvosasszisztens_pecs","timestamp":"2019. október. 21. 21:50","title":"Orvosi vényekkel visszaélés miatt ítéltek el egy orvosasszisztenst Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom után, így nemcsak a hazai tech-ipar egyik vezérévé vált, de segíthet is a magyar cégeknek átlendülni a digitalizáció nehézségein. Interjúnkból többek közt kiderül, miben hasonlít a felhőben tárolt adat a csapvízhez, és miért nem kell félni a mesterséges intelligenciától. \r

","shortLead":"Az amerikai-magyar üzletember a szoftvercégből technológiai szolgáltatóvá fejlődő Microsofthoz igazolt 16 évnyi Telekom...","id":"20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94ee6a64-228e-4507-be34-dd08c1ee946e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3d54a7f-a1f2-4b8f-ac72-228de1b7ecc9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20191021_Christopher_Mattheisen_Microsoft_felho_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. október. 21. 09:30","title":"Christopher Mattheisen: A felhő öt éve kockázat volt, ma megkerülhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]