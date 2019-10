Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"44125995-9d9d-42c6-a64f-47da22390ba4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Sokan panaszkodnak, hogy erősen horkoló szobatársuk zavarja őket az alvásban. Kanadai orvosok arra voltak kíváncsiak, hogy ez a folyamatos, erősen zajos lélegzés magára a hortyogóra is negatív hatással van-e.","shortLead":"Sokan panaszkodnak, hogy erősen horkoló szobatársuk zavarja őket az alvásban. Kanadai orvosok arra voltak kíváncsiak...","id":"201942_hogyan_alszanak_ahorkolok_hortyogasi_index","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=44125995-9d9d-42c6-a64f-47da22390ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaf5d4ec-ead2-42f5-970a-7d97b1a2bb28","keywords":null,"link":"/360/201942_hogyan_alszanak_ahorkolok_hortyogasi_index","timestamp":"2019. október. 22. 10:00","title":"Nem mindegy, kinek mennyi a horkolási indexe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf866959-3d58-4ceb-91dc-ec7d288576ad","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Rengetegen csodálkoztak rá arra a videóra, amin egy szihalmi iskola tanítója fogadja szokatlan módon a diákjait. Megkerestük a főszereplőt, Veresné Bernát Csillát, és egy olyan családias iskolát találtunk, ami tele van innovációval, a pedagógusok optimisták, a gyerekek szeretetteljes légkörben tanulhatnak. Ja, és ez egy normál állami iskola.","shortLead":"Rengetegen csodálkoztak rá arra a videóra, amin egy szihalmi iskola tanítója fogadja szokatlan módon a diákjait...","id":"20191022_Neha_azt_mondom_hogy_bejovok_az_iskolaba_szeretet_kapni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf866959-3d58-4ceb-91dc-ec7d288576ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b30c7e-fe4b-40ed-9d38-2607548da15a","keywords":null,"link":"/elet/20191022_Neha_azt_mondom_hogy_bejovok_az_iskolaba_szeretet_kapni","timestamp":"2019. október. 22. 15:00","title":"„Néha azt mondom, hogy bejövök az iskolába szeretetet kapni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi közgyűlés döntésére vár a kormány a fővárosi beruházások, köztük a Liget-projekt sorsáról - mondta Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy lebontani ugyan nem szeretnék a már meglévő épületeket, de ahol nincs megegyezés, ott nem fognak szembemenni a fővárossal. Budapest-minisztérium viszont nincs tervben. Ez történt a keddi Kormányinfón. ","shortLead":"A fővárosi közgyűlés döntésére vár a kormány a fővárosi beruházások, köztük a Liget-projekt sorsáról - mondta Gulyás...","id":"20191022_Kormanyinfo_rejtelyes_bejelentesre_keszul_a_kormany_ELO","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c6d892c-73b1-4c71-9917-a02beeca4954","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Kormanyinfo_rejtelyes_bejelentesre_keszul_a_kormany_ELO","timestamp":"2019. október. 22. 14:11","title":"Gulyás: Budapest aranykora volt a Tarlós-éra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6572cd75-2fc7-4843-9291-81c106b40ba8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A fáklyás felvonuláson lengyelek is részt vettek. ","shortLead":"A fáklyás felvonuláson lengyelek is részt vettek. ","id":"20191022_Ismeros_Arcok_koncertet_tartanak_a_Bem_terre_tarto_faklyas_felvonulas_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6572cd75-2fc7-4843-9291-81c106b40ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5973b468-79aa-42e0-97c0-63d5d61376ac","keywords":null,"link":"/kultura/20191022_Ismeros_Arcok_koncertet_tartanak_a_Bem_terre_tarto_faklyas_felvonulas_utan","timestamp":"2019. október. 22. 17:57","title":"Ismerős Arcok-koncertet tartanak a Bem térre tartó fáklyás felvonulás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e884b98-fe8c-45b7-bc33-21ed0493b9f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Göncz Árpád életével példálózva ígérte meg a Párbeszéd társelnöke, mire készülhet Budapest.","shortLead":"Göncz Árpád életével példálózva ígérte meg a Párbeszéd társelnöke, mire készülhet Budapest.","id":"20191023_Szabo_Timea_Az_onkormanyzati_valasztason_felszabaditottak_Budapestet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e884b98-fe8c-45b7-bc33-21ed0493b9f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad784949-2751-4b25-9554-ad42472fd428","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Szabo_Timea_Az_onkormanyzati_valasztason_felszabaditottak_Budapestet","timestamp":"2019. október. 23. 13:43","title":"Szabó Tímea: Az önkormányzati választáson felszabadították Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","shortLead":"Az Európai Bírói Egyesület (EAJ) elnöke konkrét intézkedéseket vár az Európai Bizottság távozó elnökétől.","id":"20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d4346fe-8e59-4f8d-9549-7372447c1ca0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23700172-2a81-4d8a-bc53-db14c6ce9e50","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Junckerhez_fordultak_az_europai_birak_a_magyar_igazsagszolgaltatas_helyzete_miatt","timestamp":"2019. október. 22. 09:48","title":"Junckerhez fordultak az európai bírák a magyar igazságszolgáltatás helyzete miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e5a9919-c6f7-4ffa-84b8-99f2c9df8192","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A listát a BMW, a Mercedes és a Toyota uralja, mely gyártók jelenleg 4-4-4 modellel esélyesek a díj elnyerésére, de akár a Tesla Model 3 is befutó lehet.","shortLead":"A listát a BMW, a Mercedes és a Toyota uralja, mely gyártók jelenleg 4-4-4 modellel esélyesek a díj elnyerésére, de...","id":"20191022_itt_a_lista_ezek_kozul_kerul_ki_a_2020as_ev_autoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e5a9919-c6f7-4ffa-84b8-99f2c9df8192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0173831d-5986-4502-9696-aa9be8b8b78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_itt_a_lista_ezek_kozul_kerul_ki_a_2020as_ev_autoja","timestamp":"2019. október. 22. 11:21","title":"Itt a lista: ezek közül kerül ki a 2020-as Év Autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére a köd miatt adtak ki figyelmeztetést, de amúgy már-már tavaszi időre kell felkészülni.","shortLead":"Három megyére a köd miatt adtak ki figyelmeztetést, de amúgy már-már tavaszi időre kell felkészülni.","id":"20191023_Jobb_ido_lesz_oktober_23an_mint_amilyen_marcius_15en_szokott_lenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e56f96-00d6-4182-9aa6-6a96d38af7d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Jobb_ido_lesz_oktober_23an_mint_amilyen_marcius_15en_szokott_lenni","timestamp":"2019. október. 23. 08:50","title":"Jobb idő lesz október 23-án, mint amilyen március 15-én szokott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]