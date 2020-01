Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","shortLead":"Miriam Toews Minden kis nyamvadt bánatom című könyve idealizál és élve boncol egyszerre.","id":"202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=465d4d96-762f-4b2a-a319-4defddd4fbb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c738d1b2-3808-4215-a08a-c6e04daaac15","keywords":null,"link":"/360/202001_konyv__rebellis_csalad_miriam_toews_minden_kis_nyamvadt_banatom","timestamp":"2020. január. 08. 10:00","title":"Ragyogó humorral szól tabutémákról – immár magyarul is – a kanadai sztáríró ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Ukraine International Airlines repülőgépének vélhetően műszaki hibája volt.","shortLead":"Az Ukraine International Airlines repülőgépének vélhetően műszaki hibája volt.","id":"20200108_Lezuhant_Iranban_egy_ukran_utasszallito_repulogep_180_utassal_a_fedelzeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cea0cac6-9ffd-4d20-ae28-3cd47a31997d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a3fffd6-b6f6-449a-966e-07bb354c7f9a","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Lezuhant_Iranban_egy_ukran_utasszallito_repulogep_180_utassal_a_fedelzeten","timestamp":"2020. január. 08. 05:06","title":"Lezuhant Iránban egy ukrán utasszállító repülőgép, senki sem élte túl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Hát még ha épülhetnének is új szélerőművek.","shortLead":"Hát még ha épülhetnének is új szélerőművek.","id":"20200107_Ugy_fujt_a_szel_hogy_az_aram_otodet_a_nap_es_szeleromuvek_termeltek_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c646b3b-e09e-4d16-b31d-c93e07746f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d7b651-00db-458e-9e08-60efe2c35257","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_Ugy_fujt_a_szel_hogy_az_aram_otodet_a_nap_es_szeleromuvek_termeltek_meg","timestamp":"2020. január. 07. 05:21","title":"Úgy fújt a szél, hogy az áram ötödét a nap- és szélerőművek termelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem lehet egyféleképpen vezetni mindenkit, ezért aktuális vezetői stílusunkat érdemes az egyes alkalmazottak kompetencia- és elkötelezettségi szintje alapján megválasztani. ","shortLead":"Nem lehet egyféleképpen vezetni mindenkit, ezért aktuális vezetői stílusunkat érdemes az egyes alkalmazottak...","id":"20200107_Egy_vezeto__tobb_stilus__siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=259463b1-1d94-4ca7-a911-548dbc62d7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f830fe6-dad0-4f97-83bc-2ed542aea641","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200107_Egy_vezeto__tobb_stilus__siker","timestamp":"2020. január. 07. 19:45","title":"Mi a sikeres vezetők titka?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06938008-9104-4417-91ef-c1434ac41cf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset a 10-es úton történt vasárnap este.","shortLead":"Az eset a 10-es úton történt vasárnap este.","id":"20200106_Egyszerre_harom_vaddisznot_gazolt_el_egy_autos_Piliscsabanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06938008-9104-4417-91ef-c1434ac41cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e191-7748-43bb-8aad-fc3627d99a79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Egyszerre_harom_vaddisznot_gazolt_el_egy_autos_Piliscsabanal","timestamp":"2020. január. 06. 15:06","title":"Egyszerre három vaddisznót gázolt el egy autós Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb3f74b-5d14-4019-bb53-4dbfaad2e8ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak prototípusként mutatták be a SanDisk új külső SSD-jét, de a paramétereit tekintve egészen lenyűgöző kütyüt dobtak össze.","shortLead":"Egyelőre csak prototípusként mutatták be a SanDisk új külső SSD-jét, de a paramétereit tekintve egészen lenyűgöző...","id":"20200107_sandisk_kulso_ssd_meghajto_tarhely_ces_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bb3f74b-5d14-4019-bb53-4dbfaad2e8ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f36e02c5-3539-48b7-9d9d-6b1596d424dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_sandisk_kulso_ssd_meghajto_tarhely_ces_2020","timestamp":"2020. január. 07. 09:33","title":"A SanDisk megcsinálta a világ legnagyobb külső SSD meghajtóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92aed74e-a5f3-4352-bf6d-b456d6e82637","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Nemzetszocialista önkényuralomban élünk – így jellemzi új kötetében a mai rendszert Bokros Lajos. Az egykori pénzügyminiszter nézeteiből politikai ellenfelei is sokat merítettek. ","shortLead":"Nemzetszocialista önkényuralomban élünk – így jellemzi új kötetében a mai rendszert Bokros Lajos. Az egykori...","id":"202001__szabadsaghiany__versenykorlatozas__bokros_lajos__kipontozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92aed74e-a5f3-4352-bf6d-b456d6e82637&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409228d8-9bc2-42a4-a8f8-4d00cb5dee50","keywords":null,"link":"/360/202001__szabadsaghiany__versenykorlatozas__bokros_lajos__kipontozas","timestamp":"2020. január. 07. 07:00","title":"Mit valósított meg Bokros Lajos gondolataiból az Orbán-kormány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","shortLead":"59 ember betegedett meg, sokan attól tartanak, hogy a 18 éve több száz ember halálát okozó SARS-ról lehet szó.","id":"20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1eb3c69-e1fa-4c83-bd92-f291ad4c25de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f714cdd1-f4bd-4baf-b0fe-efcaef5e42c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200106_Titokzatos_virus_borzolja_a_kedelyeket_Kinaban","timestamp":"2020. január. 06. 14:53","title":"Titokzatos vírus borzolja a kedélyeket Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]